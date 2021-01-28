Головні новини 28 січня: Рада провалила голосування за Вітренка, негода в Україні не відступає

Верховна Рада вчергове провалила голосування за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики. Негода наробила лиха на Одещині та Миколаївщині. Окружний адмінсуд скасував новий український правопис. YouTube заблокував канал Олександра Дубінського. Такими були головні новини 28 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Юрій Вітренко не зміг очолити Міненерго

Парламентарям вдруге забракло голосів для призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики. За кандидатуру Вітренка проголосували лише 204 нардепи.

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Як Рада голосувала за призначення Вітренка

Проти призначення Юрія Вітренка виступили одразу 45 народних обранців, ще 62 – утримались.

Як голосували по фракціях

"Слуга народу" : за – 177, проти – 2;

ОПЗЖ: за – 0, проти – 21;

"Європейська Солідарність": за – 0, проти – 0;

"Батьківщина": за – 0, проти – 17;

"За майбутнє": за – 0, проти – 3;

"Голос": за – 0, проти – 0;

"Довіра": за – 18, проти – 0;

Позафракційні: за – 9, проти – 2.

Спікер Дмитро Разумков заявив, що подання на призначення Вітренка у парламент надійшло лише вранці 28 січня. Перед цим питання розглядав профільний комітет о 12:00. За Вітренка проголосували 14 членів комітету, 2 були проти, ще 2 – утримались. За інформацією LB.ua, перед голосуванням у Раді "слуги народу" влаштували попереднє волевиявлення у додатку.

Більше про це Призначення Вітренка: як депутати голосують в мобільному додатку "Слуги народу"

Раніше Юрій Вітренко заявив, що у випадку, якщо Рада знову не підтримає його кандидатуру, він розпрощається з Міненергетики. У планах виконувача обов'язків міністра було повернення в інвестиційний бізнес.

Новий український правопис під загрозою

Перше голосування за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики відбулося ще 17 грудня 2020 року. Однак тоді "за" проголосували лише 186 нардепів із 226 необхідних. 28 січня відбулося вже друге голосування, але і воно було невдалим.

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову, якою схвалили новий український правопис. Підставою позову було те, що уряд нібито не мав компетенції змінювати правопис. З відповідним позовом до суду звернулися:

Мама учениці 7 класу, яка діє в інтересах своєї доньки. Жінка просила суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду про правопис.

ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. Він також фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв у яких зацікавлений сам Вовк.

Тепер Кабінет Міністрів може подати апеляцію. Якщо суд задовольнить апеляційний позов уряду, то новий правопис діятиме і надалі.

Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут



Новий правопис: що змінилось / Інфографіка 24 каналу

YouTube заблокував канал Дубінського

Популярний відеохостинг YouTube заблокував канал нардепа Олександра Дубінського. Політик поскаржився, що його підписників "позбавили можливості отримувати інформацію" від народного депутата. До слова, на ресурсі нардепа було 350 тисяч підписників. Причиною блокування стало порушення правил спільноти YouTube.

Реакція Дубінського

Депутат у своєму телеграмі заявив, що ще 10 днів тому він повідомляв, що його сторінки у соцмережах блокуватимуть.

Сьогодні (28 січня – 24 канал) це сталося зі сторінкою в YouTube. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали й сотні тисяч моїх передплатників,

– написав Дубінський.

Зауважимо, що директор "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у фейсбуці "привітав" Дубінського з блокуванням його ютуб-каналу. Він заявив, що це прямий наслідок санкцій США.

Санкції США проти Дубінського: головне

Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року запровадило санкції проти 7 людей та 4 організацій за втручання в американські вибори. У санкційному списку опинився і нардеп Олександр Дубінський.

Дубінський заявив про намір подати позов проти керівників "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна та Дарини Каленюк. Нардеп звинувачує їх у державній зраді через звернення із закликом запровадити проти нього санкції. Крім того, Дубінський у впровадженні санкцій вважає винною і свою колегу по фракції Анастасію Радіну.

через звернення із закликом запровадити проти нього санкції. Крім того, Дубінський у впровадженні санкцій вважає винною і свою колегу по фракції Анастасію Радіну. Володимир Зеленський закликав депутата добровільно покинути фракцію, на що той відповів відмовою. Однак Дубінський не визнає своєї провини й навіть попросив про особисту зустріч.

За даними Центру протидії корупції, Офіс генпрокурора відкрив 2 кримінальні провадження проти Дубінського. Йому інкримінують ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Актуально Сайт Дубінського недоступний для частини користувачів Apple і Google: фотодоказ

Жахлива смерть військового ЗСУ на полігоні

На одному з загальновійськових полігонів загинув службовець Анатолій Мельник. На старшого солдата під час буксування наїхала військова техніка. Трагедія трапилася приблизно 9:15.

Деталі трагедії

Відомо, що через погану видимість водій не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух. На жаль, бронетягач на смерть роздавив військового ЗСУ.

Що відомо про загиблого

Анатолію Мельнику було 39 років. Родом він – із Сумської області.

У загиблого залишилася дружина – також військова.

З чоловіком вони служили в одній бригаді.

Розслідування інциденту вже призначили. Попередньо відомо, що трапилося "порушення заходів безпеки через необережність".

Негода наробила лиха в Україні

28 січня в Україні вирувала потужна негода. Вона наробила лиха на Одещині та Миколаївщині. Станом на 14:00 сніговий покрив в Одеській області сягав до 20 – 25 сантиметрів.

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На Одещині утворилися кілометрові затори

В Одеській області через сильні снігопади, ожеледицю та шквальні пориви вітру правоохоронці тимчасово закрили кілька трас:

Поблизу села Петровірівка Ширяївського району на автошляху Київ – Одеса утворився затор довжиною у 4 кілометри: стояли приблизно 100 фур.

Ширяївського району на автошляху утворився затор довжиною у 4 кілометри: стояли приблизно 100 фур. Схожа ситуація і в Біляївському районі на автодорозі М-15 Одеса – Рені. За 15 кілометрів від Одеси утворився двокілометровий затор з 50 автівок.

У ДСНС заявили, що протягом 28 січня допомогли власникам понад 430 транспортних засобів, які стали заручниками негоди. Загалом на боротьбу зі складними погодними умовами вийшли 218 осіб особового складу та ще 63 одиниць техніки.

В Одесі впали майже 500 дерев і великих гілок. Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 – електротранспорту.

До теми Авто у пастках, дерева повалені, електромережі – обірвані: в Україні лютує негода – фото, відео

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