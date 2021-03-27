Головні новини 27 березня: новий список "червоних областей", указ Зеленського щодо Тупицького

МОЗ двічі за день оновлювало карантинне зонування в Україні. Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух у Суецькому каналі, вперше зміг зрушити з місця. Рада збереться на позачергові засідання. Такими були головні новини 27 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Зеленський скасував призначення Тупицького

Джерело: Офіс Президента

Президент Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду. Без суддівської мантії залишився і його колега Олександр Касмінін.

Обох до КСУ призначив ще Віктор Янукович – у 2013 році. До того Тупицький працював звичайним суддею першої інстанції.

Глава держави ухвалив рішення "з метою забезпечення державної незалежності й національної безпеки України". Він додав, що судді можуть йти на заслужений відпочинок.

В указі Зеленського мовиться, що окремі судді, призначені Віктором Януковичем, які продовжували виконувати свої повноваження, створювали загрозу для України.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Указ є законним, – представник Зеленського в КСУ

"Рішення не порушує закон, Зеленський має повноваження на такі дії", – запевнив Федір Веніславський, представник президента у Конституційному Суді.

Він додав, що Тупицький фактично показав, що ще з 2014 року стояв на стороні країни-агресора. Крім цього, ще й незаконно оформив покупку ділянки в окупованому Криму.

Сайт КСУ перестав працювати

Окрім своїх повноважень Тупицький та Касмінін втратили право на довічне забезпечення. "Вони є звичайними громадянами України", – наголосив Веніславський.

Сайт Конституційного Суду перестав працювати після публікації указу про відсторонення Тупицького. При переході за посиланням у користувачів вибиває помилку.

При цьому, відкриється порожня сторінка з помилкою 403 та повідомленням: "У вас немає дозволу на доступ до цього сервера". Станом на 19:45 сайт КСУ все ще не працює.

"Червоні регіони" в Україні

Джерело: МОЗ

Вранці 27 березня МОЗ опублікувало нове карантинне зонування в Україні, "червоними" позначили аж 13 з 24 областей. Проте вже згодом у міністерстві передумали.

Цього ж дня кілька областей вирішили прибрати із червоної карантинної зони.

Так до помаранчевої перейшли Рівненська, Черкаська та Чернівецька області.

До переліку "червоних" додали Чернігівську, там посилять карантин з 29 березня.

Тож тепер у червоній зоні перебувають Київ та 9 регіонів, а у помаранчевій – 14.



Карантинне зонування в Україні / Скриншот зі сайту МОЗ

Степанов про ситуацію з COVID-19

За словами очільник МОЗ Максима Степанова, уряд може зупинити транспорт в Україні, якщо ситуація почне виходити з-під контролю. Найголовніше, аби не було колапсу медичної системи.

На думку міністра, зростання захворюваності на коронавірус триватиме ще 2 – 3 тижні. У цей час, за розрахунками МОЗ, очікується до 25 тисяч хворих на добу.

Ситуація в Суецькому каналі

Раніше Степанов заявляв, якщо понад 50% областей перейдуть у червону карантинну зону, в Україні можуть запровадити тотальний локдаун.

Джерело: The Jerusalem Post

Величезному судну Ever Given, яке заблокувало рух у Суецькому каналі, вперше за кілька днів вдалося зрушити з місця. Перед цим з-під нього вилучили понад 20 тонн ґрунту.

Повністю розблокувати Суецький канал можуть вже ввечері 27 березня. Допоможуть у цьому американські військові. Вони вже вирушили до місця аварії.

На борту Ever Given можуть перебувати тисячі овець. За даними Bloomberg, води та їжі їм вистачить ще на 2 – 3 дні, а транспортувати їх з судна вкрай важко.

Глава управління каналу наголосив, що не готовий називати конкретні терміни завершення операції. Все – через складні кам'янисті породи й безперервні приливи та відпливи.

Що відбувається у Суецькому каналі: дивіться відео

Президент Shoei Kisen, якій належить судно, напередодні розповів, що для того, аби поглибити береги та дно Суецького каналу залучать 10 буксирів.

Рада збереться 30 березня

Джерело: Верховна Рада

Народні депутати зберуться одразу на 2 позачергові засідання, це відбудеться 30 березня. Відповідне розпорядження вже спікер парламенту Дмитро Разумков.

Перше із засідань розпочнеться о 13:00. Одне з них ініціював президент Зеленський, інше – народні обранці, зібравши для цього 156 підписів.

Через локдаун у Києві усі пленарні засідання у період з 29 березня по 2 квітня перенесли. Впродовж цього часу запланували роботу у комітетах, комісіях та депутатських фракціях.

Які законопроєкти розглянуть

про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів;

про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

про внесення змін до додатків закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки;

та інші.

Що ще на порядку денному

Крім розгляду вищезазначених законодавчих ініціатив, парламентарі мають намір заслухати керівників силових відомств (СБУ, Нацполіції, ДБР) щодо подій 20 березня біля ОП.

Що відомо про протести 20 березня? Акція на підтримку Стерненка розпочалася мирно, проте



Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер"



Наразі повідомлення про підозру отримали вже Акція на підтримку Стерненка розпочалася мирно, проте переросла в безлад. Активісти розбили вікна будівлі, обмалювали її фарбами та закидали її фаєрами.Одразу після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Йому висунули обвинувачення у хуліганстві. Ще одну підозру оголосили організатору протесту Сергію Філімонову Наразі повідомлення про підозру отримали вже 6 людей. У Зеленського заявили, що своїми діями учасники акції завдали збитків на 2 мільйони гривень.



Також хочуть розглянути дострокове припинення повноважень нардепів Ігора Колихаєва, який був обраний мером Херсона, та Олександра Скічка, який очолив Черкаську ОДА.

У списку планів також – призначення позачергових виборів Харківського міського голови та сільського голови Шегинь у Мостиському районі на Львівщині.