У ЗСУ спалахнув скандал через те, що комбата взяли під варту нібито за побиття солдата. Польща запроваджує жорсткий локдаун. Європою пронісся сильний ураган Белла. На Львівщині запускають систему відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Такими були головні новини 27 грудня.

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Командира батальйону ЗСУ взяли під варту

У Краматорську взяли під варту командира 37 окремого мотопіхотного батальйону Павла Лановенка. Раніше солдат, який, можливо, перебував у стані наркотичного сп'яніння, звинуватив його у побитті. Тому комбат перебуватиме під вартою 30 діб. До слова, командиру інкримінують перевищення повноважень.

Що відомо про ймовірне побиття

Військовослужбовець потрапив до лікарні 24 грудня. За словами лікарів, він мав зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння, а також закриту травму живота із розчавленням селезінки.

Солдат стверджував, що його побив командир.

Однак на засіданні суду ніхто зі свідків не підтвердив, що було побиття.

Що каже комбат

Командир відкидає всі звинувачення солдата та запевняє, що навіть пальцем його не чіпав. Лановенко розповів, що побачив бійця на позиції у неадекватному стані, а той не приховував, що вживає наркотики.

Морпіх подаватиме на апеляцію.

Локдаун у Польщі

Польща запроваджує локдаун з 28 грудня по 17 січня. У країні продовжили деякі обмеження та запровадили нові:

У новорічну ніч людям заборонили виходити на вулиці. Торгові центри, готелі, гірськолижні траси не працюватимуть. Запровадили обов'язковий 10-денний карантин для усіх, хто в'їжджає до Польщі.

Крім того, у Польщі й надалі продовжили заборону на самостійне переміщення людей до 16 років (у будні дні з 8:00 до 16:00) та на проїзд у громадському транспорті при заповнених 50% сидячих або 30% усіх місць. Також в країні обмежена робота спортзалів, аквапарків та фітнес-клубів. Заклади харчування працюють лише на доставку.

Крім цього, діють обмеження на проведення громадських заходів та перебування людей у магазинах.

Зверніть увагу! Загалом у Польщі виявили понад 1,2 мільйона хворих на коронавірус. За добу, 26 грудня, виявили близько 4 тисячі інфікованих. Наразі одужали 992 тисячі людей, а померли – понад 27 тисяч.

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Ураган Белла у Європі

Європою пронісся потужний ураган Белла. Зокрема, у Великій Британії, Бельгії та Франції. Пориви вітру біля морського узбережжя сягали навіть 120 кілометрів за годину.

У країнах оголосили штормове попередження. Синоптики припускають, що шалений вітер відчують навіть парижани.

Через негоду на півдні Англії порушено залізничне сполучення, адже частину колій затопило, ще частину – закидало поваленими деревами. Крім того, у Великій Британії через негоду тисячі будинків залишились без електрики.

Важливо! Шквальний вітер 27 грудня накриє також всю Україну. Його пориви сягатимуть 25 метрів за секунду.

Voordeel van 14 hoog wonen, wisselend uitzicht, flat wiebelt ,;) #StormBella pic.twitter.com/kvSBlsj4cF — hugob (@pasja4) December 27, 2020

Fierce blowy in Salthill this afternoon #StormBella pic.twitter.com/JIG1A60Pnr — Enda Cunningham (@endacunningham) December 26, 2020

Woah! Pictures snapped this morning show the aftermath of #StormBella



pavementsforthepeople pic.twitter.com/b7Eag6rjPR — Brighton Argus (@brightonargus) December 27, 2020

Система відеофіксації порушень ПДР на Львівщині

У Львівській області вирішили запустити систему відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вона запрацює з 30 грудня. На дорогах вже розмістили 3 камери.

Де встановили камери:

на 490 кілометрі + 400 кілометрів автодороги, поблизу Буська;

на 555 кілометрі + 662 кілометри, біля Солонки;

на 555 кілометрі + 730 кілометрів, неподалік Солонки.

За словами начальника патрульної поліції Олексія Білошицького, такі місця обрали недарма. Саме на цих ділянках дороги зафіксували чимало порушень швидкості, що призвели до ДТП.

До слова, Білошицький додав, що у перший день запуску подібної системи у Києві 57 880 порушень швидкості, а тепер ця кількість зменшилась у 5 разів.

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Де встановили камери / Фото Олексія Білошицького



Карта схеми відеофіксації порушень ПДР на Львівщині / Фото Олексія Білошицького