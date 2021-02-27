Головні новини 27 лютого: останній мирний протест за Стерненка, Буковина у червоній зоні

Джерело:24 канал
У містах України відбулася друга і остання мирна акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Через погіршення ситуації з коронавірусом на Буковині запровадять червону зону карантину. У чернівецькій лікарні спалахнула пожежа, у вогні загинула людина. Українцям видаватимуть довідки про щеплення від COVID-19. Вчені визначили найкрасивішу у світі породу собак. Такими були головні новини 27 лютого.
Найважливіші новини України та світу за суботу, 27 лютого:
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Джерело: 24 канал
У суботу, 27 лютого, в Україні відбулися протести на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого ув'язнили на сім років. Масові акції організували у Дніпрі, Харкові, Луцьку та інших містах України.
Епіцентром протестів стала столиця – Київ. Не залишилася осторонь і Одеса, де перебуває у СІЗО Стерненко.
Вимоги протестувальників
Акція на підтримку Стерненка: дивіться відео
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Джерело: 24 канал
В Україні оновили карантинне зонування. Через вкрай погану ситуацію з коронавірусом у червоній зоні залишається Івано-Франківська область.
Окрім того, до "червоного" списку додали Буковину. За добу 26 лютого там виявили 670 нових заражених коронавірусом.
Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.
Станом на 27 лютого фактично вся Україна перебуває у жовтій зоні. Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що під загрозою червоної зони перебувають відразу 7 областей. Серед них:
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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Джерело: 24 канал
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Джерело: 24 канал
Усі українці після вакцинації отримуватимуть довідки про щеплення. Це допоможе створити в Україні єдину базу даних про українців, які пройшли вакцинацію проти COVID-19.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що так звані "COVID-паспорти" людям видаватимуть у 2 форматах: нормативно-правового акта (форма 063) та міжнародного свідоцтва.
Кожне щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я через медичну інформаційну систему, яка є у лікаря. У мобільних бригадах є ноутбуки, у пунктах щеплень встановлено системи,
– пояснив Ляшко.
За словами посадовця, коли людина вакцинується, "сімейний лікар, зайшовши в медичний кабінет у системі, двома натисканнями клавіш роздрукує довідку, підпише й поставить печатку".
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Джерело: DailyMail
Щоб визначити найкрасивішу собачу породу, вчені використали формулу золотого перетину для визначення "фізичної досконалості". Результат показав, що найдосконалішими на планеті є далматини.
Песики цієї породи є досконалими на 67,03%.
Окрім того, до топу досконалості потрапили такі породи: