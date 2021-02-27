Головні новини 27 лютого: останній мирний протест за Стерненка, Буковина у червоній зоні

27 лютого 2021 , 20:45
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Джерело:

24 канал

У містах України відбулася друга і остання мирна акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Через погіршення ситуації з коронавірусом на Буковині запровадять червону зону карантину. У чернівецькій лікарні спалахнула пожежа, у вогні загинула людина. Українцям видаватимуть довідки про щеплення від COVID-19. Вчені визначили найкрасивішу у світі породу собак. Такими були головні новини 27 лютого.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 27 лютого:

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Протести на підтримку Стерненка

Джерело: 24 канал

У суботу, 27 лютого, в Україні відбулися протести на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого ув'язнили на сім років. Масові акції організували у Дніпрі, Харкові, Луцьку та інших містах України.

Епіцентром протестів стала столиця – Київ. Не залишилася осторонь і Одеса, де перебуває у СІЗО Стерненко.

Вимоги протестувальників

  • Стерненко має негайно вийти на волю;
  • влада оновлює судову систему. Зокрема, перезапускає Вищу раду правосуддя;
  • нові члени судових органів обираються шляхом чесного конкурсу.

Що відбувалося у Києві

  • На вулиці біля Офісу Президента зібралися понад 3 тисячі людей.
  • Організатори протестів, а також друзі та захисники Стерненка заявили, що це – остання мирна акція. Якщо президент Володимир Зеленський не виконає їхні умови, в Україні оголосять про безстрокові протести.
  • Згодом колона протестувальників рушила до Офісу генпрокурорки Ірини Венедіктової. Люди вимагали відставки генпрокурорки та кричали, що "Венедіктова – чума". Окрім того, учасники акції запалили фаєри та кидали пітарди. У повітрі лунали вибухи.
  • За словами активістів, руками Венедіктової Стерненка посадив за ґрати Кремль

Акція на підтримку Стерненка: дивіться відео

Офіс генпрокурора закидують фаєрами: дивіться відео

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Буковина у червоній зоні

Джерело: 24 канал

В Україні оновили карантинне зонування. Через вкрай погану ситуацію з коронавірусом у червоній зоні залишається Івано-Франківська область.

Окрім того, до "червоного" списку додали Буковину. За добу 26 лютого там виявили 670 нових заражених коронавірусом.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Що заборонять на Буковині

  • Проведення масових заходів.
  • Роботу закладів громадського харчування. Водночас люди зможуть замовити страви в улюблених кафе та ресторанах з доставкою додому.
  • Функціонування розважальних центрів та зон відпочинку у торгових центрах.
  • Роботу навчальних закладів. Виняток – дитячі садки та заклади професійної освіти.

Які області під загрозою

Станом на 27 лютого фактично вся Україна перебуває у жовтій зоні. Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що під загрозою червоної зони перебувають відразу 7 областей. Серед них:

  • Вінницька область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Луганська область;
  • Тернопільська область.

Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Пожежа у лікарні у Чернівцях

Джерело: 24 канал

  • 27 лютого у Першій лікарні в Чернівцях спалахнула пожежа. У вогні загинув пацієнт медзакладу – 76-річний чоловік. Його 77-річний сусід по палаті перебуває у реанімації у критичному стані. Медики діагностували у постраждалого 70% опіків тіла.
  • Під час пожежі рятувальники встигли евакуювати 20 пацієнтів.
  • За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці призначили низку експертиз, щоб встановити причину трагедії.
  • Дві початкові версії пожежі – проблеми з електропроводкою та вибух кисневого апарата – влада Чернівців вже спростувала.
  • Згодом низка ЗМІ також поширила інформацію, що пожежа могла бути наслідком самопідпалу одного з пацієнтів. Однак директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив, що ніякого самопідпалу не було.

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COVID-паспорти для українців

Джерело: 24 канал

Усі українці після вакцинації отримуватимуть довідки про щеплення. Це допоможе створити в Україні єдину базу даних про українців, які пройшли вакцинацію проти COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що так звані "COVID-паспорти" людям видаватимуть у 2 форматах: нормативно-правового акта (форма 063) та міжнародного свідоцтва.

Кожне щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я через медичну інформаційну систему, яка є у лікаря. У мобільних бригадах є ноутбуки, у пунктах щеплень встановлено системи,
– пояснив Ляшко.

За словами посадовця, коли людина вакцинується, "сімейний лікар, зайшовши в медичний кабінет у системі, двома натисканнями клавіш роздрукує довідку, підпише й поставить печатку".

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Вчені назвали найкрасивішу породу собаки

Джерело: DailyMail

Щоб визначити найкрасивішу собачу породу, вчені використали формулу золотого перетину для визначення "фізичної досконалості". Результат показав, що найдосконалішими на планеті є далматини.

Песики цієї породи є досконалими на 67,03%.

Окрім того, до топу досконалості потрапили такі породи:

  • ірландський водний спаніель – 66,26%,
  • жосткошерсний фокстер'єр – 65,53%,
  • лабрадор-ретривер – 64,67%,
  • бассет-хаунд – 64,43%,
  • самоїд – 63,86%,
  • джек-рассел-тер'ер – 63,86%,
  • ротвейлер – 63,65%,
  • сенбернар – 62,94%,
  • золотистий ретривер – 62,52 %.