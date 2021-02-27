Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Пожежа у лікарні у Чернівцях

Джерело: 24 канал

27 лютого у Першій лікарні в Чернівцях спалахнула пожежа. У вогні загинув пацієнт медзакладу – 76-річний чоловік. Його 77-річний сусід по палаті перебуває у реанімації у критичному стані. Медики діагностували у постраждалого 70% опіків тіла.

Під час пожежі рятувальники встигли евакуювати 20 пацієнтів.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці призначили низку експертиз, щоб встановити причину трагедії.

Дві початкові версії пожежі – проблеми з електропроводкою та вибух кисневого апарата – влада Чернівців вже спростувала.

Згодом низка ЗМІ також поширила інформацію, що пожежа могла бути наслідком самопідпалу одного з пацієнтів. Однак директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив, що ніякого самопідпалу не було.

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COVID-паспорти для українців

Джерело: 24 канал

Усі українці після вакцинації отримуватимуть довідки про щеплення. Це допоможе створити в Україні єдину базу даних про українців, які пройшли вакцинацію проти COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що так звані "COVID-паспорти" людям видаватимуть у 2 форматах: нормативно-правового акта (форма 063) та міжнародного свідоцтва.

Кожне щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я через медичну інформаційну систему, яка є у лікаря. У мобільних бригадах є ноутбуки, у пунктах щеплень встановлено системи,

– пояснив Ляшко.

За словами посадовця, коли людина вакцинується, "сімейний лікар, зайшовши в медичний кабінет у системі, двома натисканнями клавіш роздрукує довідку, підпише й поставить печатку".

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Вчені назвали найкрасивішу породу собаки

Джерело: DailyMail

Щоб визначити найкрасивішу собачу породу, вчені використали формулу золотого перетину для визначення "фізичної досконалості". Результат показав, що найдосконалішими на планеті є далматини.

Песики цієї породи є досконалими на 67,03%.

Окрім того, до топу досконалості потрапили такі породи: