Головні новини 27 лютого: останній мирний протест за Стерненка, Буковина у червоній зоні
У містах України відбулася друга і остання мирна акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Через погіршення ситуації з коронавірусом на Буковині запровадять червону зону карантину. У чернівецькій лікарні спалахнула пожежа, у вогні загинула людина. Українцям видаватимуть довідки про щеплення від COVID-19. Вчені визначили найкрасивішу у світі породу собак. Такими були головні новини 27 лютого.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за суботу, 27 лютого:
Актуально Справедливість Стерненку – справедливість усім: протестувальники назвали 2 свої вимоги
Протести на підтримку Стерненка
Джерело: 24 канал
У суботу, 27 лютого, в Україні відбулися протести на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого ув'язнили на сім років. Масові акції організували у Дніпрі, Харкові, Луцьку та інших містах України.
Епіцентром протестів стала столиця – Київ. Не залишилася осторонь і Одеса, де перебуває у СІЗО Стерненко.
Вимоги протестувальників
- Стерненко має негайно вийти на волю;
- влада оновлює судову систему. Зокрема, перезапускає Вищу раду правосуддя;
- нові члени судових органів обираються шляхом чесного конкурсу.
Що відбувалося у Києві
- На вулиці біля Офісу Президента зібралися понад 3 тисячі людей.
- Організатори протестів, а також друзі та захисники Стерненка заявили, що це – остання мирна акція. Якщо президент Володимир Зеленський не виконає їхні умови, в Україні оголосять про безстрокові протести.
- Згодом колона протестувальників рушила до Офісу генпрокурорки Ірини Венедіктової. Люди вимагали відставки генпрокурорки та кричали, що "Венедіктова – чума". Окрім того, учасники акції запалили фаєри та кидали пітарди. У повітрі лунали вибухи.
- За словами активістів, руками Венедіктової Стерненка посадив за ґрати Кремль
Акція на підтримку Стерненка: дивіться відео
Офіс генпрокурора закидують фаєрами: дивіться відео
Актуально Третя хвиля страху: як мутований коронавірус захоплює світ
Буковина у червоній зоні
Джерело: 24 канал
В Україні оновили карантинне зонування. Через вкрай погану ситуацію з коронавірусом у червоній зоні залишається Івано-Франківська область.
Окрім того, до "червоного" списку додали Буковину. За добу 26 лютого там виявили 670 нових заражених коронавірусом.
Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.
Що заборонять на Буковині
- Проведення масових заходів.
- Роботу закладів громадського харчування. Водночас люди зможуть замовити страви в улюблених кафе та ресторанах з доставкою додому.
- Функціонування розважальних центрів та зон відпочинку у торгових центрах.
- Роботу навчальних закладів. Виняток – дитячі садки та заклади професійної освіти.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Цікаво В Україні викидають "надлишки" вакцини від коронавірусу: пояснення медика
Пожежа у лікарні у Чернівцях
Джерело: 24 канал
- 27 лютого у Першій лікарні в Чернівцях спалахнула пожежа. У вогні загинув пацієнт медзакладу – 76-річний чоловік. Його 77-річний сусід по палаті перебуває у реанімації у критичному стані. Медики діагностували у постраждалого 70% опіків тіла.
- Під час пожежі рятувальники встигли евакуювати 20 пацієнтів.
- За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці призначили низку експертиз, щоб встановити причину трагедії.
- Дві початкові версії пожежі – проблеми з електропроводкою та вибух кисневого апарата – влада Чернівців вже спростувала.
- Згодом низка ЗМІ також поширила інформацію, що пожежа могла бути наслідком самопідпалу одного з пацієнтів. Однак директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив, що ніякого самопідпалу не було.
Вибух у "ковідній" лікарні Чернівців: дивіться відео
Мер Чернівців про причини пожежі: дивіться відео
Зверніть увагу В Афганістані стався кривавий теракт: є загиблі та поранені
COVID-паспорти для українців
Джерело: 24 канал
Усі українці після вакцинації отримуватимуть довідки про щеплення. Це допоможе створити в Україні єдину базу даних про українців, які пройшли вакцинацію проти COVID-19.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що так звані "COVID-паспорти" людям видаватимуть у 2 форматах: нормативно-правового акта (форма 063) та міжнародного свідоцтва.
Кожне щеплення заносять в електронну систему охорони здоров'я через медичну інформаційну систему, яка є у лікаря. У мобільних бригадах є ноутбуки, у пунктах щеплень встановлено системи,
– пояснив Ляшко.
За словами посадовця, коли людина вакцинується, "сімейний лікар, зайшовши в медичний кабінет у системі, двома натисканнями клавіш роздрукує довідку, підпише й поставить печатку".
Зауважте На Луганщині військових почали вакцинувати від COVID-19
Вчені назвали найкрасивішу породу собаки
Джерело: DailyMail
Щоб визначити найкрасивішу собачу породу, вчені використали формулу золотого перетину для визначення "фізичної досконалості". Результат показав, що найдосконалішими на планеті є далматини.
Песики цієї породи є досконалими на 67,03%.
Окрім того, до топу досконалості потрапили такі породи:
- ірландський водний спаніель – 66,26%,
- жосткошерсний фокстер'єр – 65,53%,
- лабрадор-ретривер – 64,67%,
- бассет-хаунд – 64,43%,
- самоїд – 63,86%,
- джек-рассел-тер'ер – 63,86%,
- ротвейлер – 63,65%,
- сенбернар – 62,94%,
- золотистий ретривер – 62,52 %.
Поділитися новиною