Головні новини 27 січня: Байден, Путін і Україна, чи подорожчає комуналка

З'явилися українські деталі розмови між президентами США та Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним. Прем'єр Денис Шмигаль розставив усі крапки над "і" щодо подорожчання комуналки. Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрівся з Дмитром Кулебою. Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях. Такими були головні новини 27 січня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 27 січня:

Розмова Байдена та Путіна: українське питання

Як зауважили в Кремлі, між Байденом і Путіним під час телефонної розмови виникли серйозні розбіжності щодо України. Вони стосувалися певних термінів.

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В термінах Росії та США щодо ситуації в Україні є серйозні розбіжності, але сторони – готові до діалогу,

– підкреслив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Він додав, що використані фрази відображають позицію сторін, яка є суттєво різною.

Тим часом, у Офісі Президента назвали розмову Байдена та Путіна "ідеальною для інтересів України". За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, вона є своєрідним сигналом про повернення адміністрації Байдена до світового порядку денного з традиційними цінностями.

"Розмова президентів була набагато ширшою, аніж її формальна причина – стратегічне роззброєння. ЇЇ наповнення було, м'яко кажучи, набагато ширшим й об'ємнішим, – підкреслив він.

Подоляк зауважив, що Росія має лише одну можливість для нормальних взаємин із США та усім цивілізованим світом. Зокрема, це повне припинення агресивної політики. Передусім мовиться про агресію Росії щодо України та повернення усіх окупованих територій.

Представник Офісу Президента зазначив, що лідер США дуже "чітко й предметно" наголошував на цьому питанні.

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Чи піднімуть в Україні тарифи на опалення та воду: заява Шмигаля

Український прем’єр запевнив, що тарифи на опалення та воду в Україні не підніматимуть. Водночас він нагадав, що уряд до кінця опалювального сезону запровадив максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

За словами Шмигаля, він провів нараду з Асоціацією міст України, Нафтогазом і керівниками міст. І за її підсумками Кабмін ухвалив рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть.

Очільник Кабміну анонсував, що відповідний меморандум мають допрацювати вже протягом поточного тижня. Водночас, як підкреслив Шмигаль, це обмеження врегульовано законодавством України.



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Деталі зустрічі Сійярто з Кулебою в Києві

Про що домовилися сторони

Найближчим часом відбудеться засідання україно-угорської робочої групи з питань освіти, а також проведуть онлайн бізнес-форум між підприємцями України та Угорщини.\

Угорщина вкотре підкреслила, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також вступ України до ЄС.

Україна подякувала Угорщині та особисто Петеру Сійярто за сприяння отримання вакцини проти COVID-19 Україні.

За словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, їхня розмова з Сійярто була конструктивною та предметною. А лише одна перешкода для розвитку українсько-угорських взаємин – це підозри та емоції.

Водночас угорський дипломат зауважив, що ця зустріч зможе зупинити погіршення взаємин між Україною та Угорщиною. Він додав, що угорці на Закарпатті можуть об'єднати країни.

Плани Угорщини щодо Закарпаття: на чому акцентує Сійярто

Угорський міністр закордонних справ наголосив, що для його країни – дуже важливі угорці Закарпаття та їхня підтримка. За його словами, Угорщина вірить, що за підтримки нацменшин покращаться взаємини між країнами.

Закарпаття повинно стати історією успіху. Ми – готові й надалі розвивати та поширювати цю історію успіху,

– наголосив очільник МЗС Угорщини.

Водночас він підкреслив, що Угорщина підтримує суверенітет та інтеграцію України, тому звинувачення, пов'язані із сепаратизмом, не мають жодного сенсу.

"Потрібно зробити все, щоб виключити радикальні елементи з наших взаємин. І тому я попросив колегу Кулебу розпочати спільну роботу щодо закону про мову, який викликав певне напруження у наших взаєминах", – додав Сійярто.

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Посилення відповідальності за брехню у деклараціях: гучні кроки Зеленського

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення щодо посилення відповідальності за брехню у деклараціях. Також він вніс відповідний законпроєкт до Ради. Його в парламенті зареєстрували під номером 4651.

Деталі документу

Проєкт передбачає повернення обмеження волі за брехню у декларації або її неподання.

За внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від правди на суму від 8 500 до 34 тисяч гривень – штраф від 51 тисячі до 68 тисяч гривень, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі до 2 років.

У разі брехні, що відрізняється від правди на суму понад 34 тисячі гривень – штраф від 68 тисяч до 85 тисяч гривень, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі чи ув'язнення до 2 років.

За неподання декларації штрафуватимуть від 42,5 тисяч до 51 тисячі гривень, чи зобов'язуватимуть до громадських робіт, чи ув'язнюватимуть до 2 років.

За словами очільника, комітету з питань правової політики Андрія Костіна, президент послідовно дотримується своєї принципової позиції щодо безкомпромісної боротьби з корупцією.

Внесення цього законопроекту про посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях – це те, на що чекає українське суспільство, це збігається з позицією міжнародних партнерів України та рекомендаціями Венеціанської комісії,

– зауважив парламентар.

Він нагадав, що цей проєкт закону розглядала Рада національної безпеки та оборони. А власне боротьба з корупцією, за його словами, – це питання національної безпеки України.

Нескоромний – причетний до організації замовного вбивства керівника СБУ: деталі від спецслужби

Служба безпеки України вручила Дмитру Нескоромному підозру в організації замовного вбивства. Мовиться про планування ліквідації начальника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Серед доказів є аудіо та відеоматеріали розмов Нескоромного, а також відповідні світлини.

Як усе відбувалося

Мотивом для організації вбивства могло стати бажання кар'єрного зросту.

Нескоромний планував обійняти високу посаду у керівництві СБУ. Єдиною перешкодою для підозрюваного був власне Наумов.

Окрім того, Наумов був проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Тоді Нескоромний спільно з фахівцем з Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішив вбити Наумова.

Нескоромний та Расюк встигли обговорити деталі вбивства. Зокрема, виконавців майбутнього злочину.

Від жовтня 2020 до січня 2021 Расюк шукав виконавців вбивства.

Упродовж цих місяців за Наумовим стежили найманці, яким Расюк платив.

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День пам'яті жертв Голокосту

27 січня у світі згадують жертв Голокосту. Не виключенням стала й Україна. Зокрема, в Києві президент Зеленський відкрив відповідну інсталяцію. Крім того, церемонія вшанування жертв відбулася в Бабиному Яру.

Крім того, СБУ опублікувала спогади киян про Голокост. В архівах зберігається чимала кількість матеріалів, які свідчать про злочини як нацистських окупантів, так і радянського тоталітарного режиму.

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