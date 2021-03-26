Головні новини 26 березня: втрати на Донбасі, аварія в Єгипті та підозра Семенченку

Джерело:24 канал
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Шумів, внаслідок цього загинули 4 захисники України. В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги, є багато загиблих. Екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Оприлюднили свіжий президентський рейтинг, Зеленський все ще лідирує. Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Такими були головні новини 26 березня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Трагедія сталася у районі Шумів. Обстріл почався 26 березня о 13:45.
Більше про це Бойовики на Донбасі вбили 4 українських військових
Пресофіцер 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко підтвердив, що ця ділянка була вкрай непроста. За словами пресофіцера, в районі Шумів перебуває багато місцевих бойовиків, їх московських кураторів та найманців з Росії.
Вкрай напружена, непроста ділянка (біля Шумів – 24 канал), на якій противник поводиться зухвало і гатить майже з усього, що в них є,
– наголосив Годзенко.
Пресофіцер розповів, що бойовики біля Шумів постійно відкривають вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів. Також були артилерійські та снайперські обстріли.
Важливо Гатили із забороненої зброї: в ООС розповіли про бій під Шумами, де загинули 4 військових
Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у твітері закликала Росію забезпечити виконання режиму тиші на Донбасі.
З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами,
– написала вона.
Карта окупованих територій України на Сході / Інфографіка 24 каналу
Моторошна аварія сталася в єгипетській провінції Сохаг, що у центральній частині країни. На жаль, 32 людини загинули, ще 66 — постраждали.
Наразі невідомо, що саме могло спричинити таку моторошну аварію. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини трагедії.Важливо! Українське МЗС перевіряє, чи є серед жертв катастрофи потягів на півдні Єгипту українські громадяни.
Аварія потягів в Єгипті: дивіться відео
Колишньому народному депутату та екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Разом із ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко. Запобіжний захід Семенченку та Шевченку обирав Печерський райсуд Києва 26 березня.
Цікаво Людина з багатьма біографіями: історія Семена Семенченка
Засідання у справі Семенченка та Шевченка розпочалося о 17:00 у Печерському райсуді Києва. Приблизно о 17:45 суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме у СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
Шевченка взяли під варту просто у залі суду. Він встиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів. Також Шевченко заявив, то займався "мирною діяльністю" і не порушував закон. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.
Зауважимо, що за останньою інформацією Семен Семенченко ще чекає на рішення суду.Зверніть увагу! Печерський суд Києва відправив інших підозрюваних у цій справі – Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка – під цілодобовий домашній арешт.
Євгену Шевченку обрали запобіжний захід / Фото "Ґрати"
Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, більшість українців голосували б за чинного лідера Володимира Зеленського. У порівнянні з минулим опитуванням, рейтинг Володимира Зеленського впав на 2,7%.
Натомість Порошенко та Бойко втратили значно більше – рейтинг лідера "Європейської Солідарності" знизився на 5,8%, а проросійського кандидата на 4,5%.
А от до Верховної Ради мають шанс потрапити одразу 6 політсил:
Кого б українці хотіли бачити президентом / Інфографіка 24 каналу
Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Лише за минулу добу зафіксували 18 132 нових випадки інфікування коронавірусом. З них до лікарень госпіталізували 4 826 людей, натомість одужало – 7 138 осіб. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 25 березня.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
До теми У всіх одна проблема – кисень, – мер Житомира про виклики у червоній зоні