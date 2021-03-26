Головні новини 26 березня: втрати на Донбасі, аварія в Єгипті та підозра Семенченку

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Шумів, внаслідок цього загинули 4 захисники України. В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги, є багато загиблих. Екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Оприлюднили свіжий президентський рейтинг, Зеленський все ще лідирує. Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Такими були головні новини 26 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Втрати на Донбасі

Внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Трагедія сталася у районі Шумів. Обстріл почався 26 березня о 13:45.

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Що відомо про трагедію

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ситуація на Донбасі погіршилася після ротації 503 батальйону морської піхоти. Тоді російські війська різко посилили активність у цьому районі. Він також не виключає, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій.

для захоплення передових українських позицій. У пресслужбі ООС зазначили, що під час обстрілу Шумів поранення отримали 2 українських бійці , їм оперативно надали медичну допомогу.

, їм оперативно надали медичну допомогу. Через загострення на передовій українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінове засідання.

Володимир Зеленський проводить термінову консультацію з лідерами нормандського формату через загострення на Донбасі.

Яка зараз ситуація біля Шумів

Внаслідок ворожих обстрілів під Шумами 26 березня загинув підполковник Сергій Коваль . Усе своє професійне життя він присвятив Збройним силам України.

Пресофіцер 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко підтвердив, що ця ділянка була вкрай непроста. За словами пресофіцера, в районі Шумів перебуває багато місцевих бойовиків, їх московських кураторів та найманців з Росії.

Вкрай напружена, непроста ділянка (біля Шумів – 24 канал), на якій противник поводиться зухвало і гатить майже з усього, що в них є,

– наголосив Годзенко.

Пресофіцер розповів, що бойовики біля Шумів постійно відкривають вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів. Також були артилерійські та снайперські обстріли.

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Реакція світової спільноти

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у твітері закликала Росію забезпечити виконання режиму тиші на Донбасі.

З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами,

– написала вона.



Карта окупованих територій України на Сході / Інфографіка 24 каналу

Аварія потягів в Єгипті

Моторошна аварія сталася в єгипетській провінції Сохаг, що у центральній частині країни. На жаль, 32 людини загинули, ще 66 — постраждали.

Деталі аварії в Єгипті

За попередньою інформацією, один потяг в'їхав у інший, з рейок зійшли 3 пасажирських вагони.

Через аварії лікарні у регіоні переведені у надзвичайний стан для прийому постраждалих.

Наразі невідомо, що саме могло спричинити таку моторошну аварію. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини трагедії.

Українське МЗС перевіряє, чи є серед жертв катастрофи потягів на півдні Єгипту українські громадяни.

Аварія потягів в Єгипті: дивіться відео

Семенченку вручили підозру

Колишньому народному депутату та екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Разом із ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко. Запобіжний захід Семенченку та Шевченку обирав Печерський райсуд Києва 26 березня.

У чому звинувачують Семенченка

За даними СБУ, екснардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко організували "приватну військову компанію".

Також Семенченка та Шевченка підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів з Росії.

військових запчастин і товарів з Росії. Згодом їх нібито продавали державним підприємствам у сфері оборони за завищеними цінами.

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Суд у справі Семенченка та Шевченка

Засідання у справі Семенченка та Шевченка розпочалося о 17:00 у Печерському райсуді Києва. Приблизно о 17:45 суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме у СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

Шевченка взяли під варту просто у залі суду. Він встиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів. Також Шевченко заявив, то займався "мирною діяльністю" і не порушував закон. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.

Зауважимо, що за останньою інформацією Семен Семенченко ще чекає на рішення суду.

Печерський суд Києва відправив інших підозрюваних у цій справі – Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка – під цілодобовий домашній арешт.



Євгену Шевченку обрали запобіжний захід / Фото "Ґрати"

Свіжий президентський рейтинг

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, більшість українців голосували б за чинного лідера Володимира Зеленського. У порівнянні з минулим опитуванням, рейтинг Володимира Зеленського впав на 2,7%.

Натомість Порошенко та Бойко втратили значно більше – рейтинг лідера "Європейської Солідарності" знизився на 5,8%, а проросійського кандидата на 4,5%.

Президентський рейтинг

Володимир Зеленський – 24,7% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;

Петро Порошенко – 13,9%;

Юрій Бойко – 12,6%;

Юлія Тимошенко – 11,8%;

Ігор Смешко – 7,7%;

А от до Верховної Ради мають шанс потрапити одразу 6 політсил:

Слуга народу" – 20,8% тих, хто визначився і готовий проголосувати;

"Європейська Солідарність" – 15,0%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%;

"Батьківщина" – 12,4%;

"Сила і честь" – 5,0%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,0%.

Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 23 – 24 березня 2021 року. У ньому методом телефонного інтерв'ю опитали 2 500 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%



Кого б українці хотіли бачити президентом / Інфографіка 24 каналу

Міста України посилюють карантин

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Лише за минулу добу зафіксували 18 132 нових випадки інфікування коронавірусом. З них до лікарень госпіталізували 4 826 людей, натомість одужало – 7 138 осіб. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 25 березня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

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Яка ситуація у містах України

Кількість хворих на COVID-19 у Києві сягнула максимуму з початку пандемії. Кількість хворих постійно зростає, а от місць у лікарнях більше не стає.

У Львові та області також продовжує зростати кількість хворих. З початку пандемії коронавірус виявили у 98,74 тисячі жителів Львівщини.

Від 26 березня Тернопіль посилює карантин через епідситуацію з коронавірусом. Оскільки ситуація в місті й області не стабілізується, влада вдається до жорсткіших обмежень.

У Хмельницькому також вирішили посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з COVID-19. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС.