Головні новини 26 березня: втрати на Донбасі, аварія в Єгипті та підозра Семенченку
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Шумів, внаслідок цього загинули 4 захисники України. В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги, є багато загиблих. Екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Оприлюднили свіжий президентський рейтинг, Зеленський все ще лідирує. Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Такими були головні новини 26 березня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Втрати на Донбасі
Внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Трагедія сталася у районі Шумів. Обстріл почався 26 березня о 13:45.
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Що відомо про трагедію
- Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ситуація на Донбасі погіршилася після ротації 503 батальйону морської піхоти. Тоді російські війська різко посилили активність у цьому районі. Він також не виключає, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій.
- У пресслужбі ООС зазначили, що під час обстрілу Шумів поранення отримали 2 українських бійці, їм оперативно надали медичну допомогу.
- Через загострення на передовій українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінове засідання.
- Володимир Зеленський проводить термінову консультацію з лідерами нормандського формату через загострення на Донбасі.
Яка зараз ситуація біля Шумів
Пресофіцер 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко підтвердив, що ця ділянка була вкрай непроста. За словами пресофіцера, в районі Шумів перебуває багато місцевих бойовиків, їх московських кураторів та найманців з Росії.
Вкрай напружена, непроста ділянка (біля Шумів – 24 канал), на якій противник поводиться зухвало і гатить майже з усього, що в них є,
– наголосив Годзенко.
Пресофіцер розповів, що бойовики біля Шумів постійно відкривають вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів. Також були артилерійські та снайперські обстріли.
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Реакція світової спільноти
Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у твітері закликала Росію забезпечити виконання режиму тиші на Донбасі.
З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами,
– написала вона.
Карта окупованих територій України на Сході / Інфографіка 24 каналу
Аварія потягів в Єгипті
Моторошна аварія сталася в єгипетській провінції Сохаг, що у центральній частині країни. На жаль, 32 людини загинули, ще 66 — постраждали.
Деталі аварії в Єгипті
- За попередньою інформацією, один потяг в'їхав у інший, з рейок зійшли 3 пасажирських вагони.
- Через аварії лікарні у регіоні переведені у надзвичайний стан для прийому постраждалих.
Наразі невідомо, що саме могло спричинити таку моторошну аварію. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини трагедії.
Аварія потягів в Єгипті: дивіться відео
Семенченку вручили підозру
Колишньому народному депутату та екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Разом із ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко. Запобіжний захід Семенченку та Шевченку обирав Печерський райсуд Києва 26 березня.
У чому звинувачують Семенченка
- За даними СБУ, екснардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко організували "приватну військову компанію".
- Також Семенченка та Шевченка підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів з Росії.
- Згодом їх нібито продавали державним підприємствам у сфері оборони за завищеними цінами.
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Суд у справі Семенченка та Шевченка
Засідання у справі Семенченка та Шевченка розпочалося о 17:00 у Печерському райсуді Києва. Приблизно о 17:45 суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме у СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
Шевченка взяли під варту просто у залі суду. Він встиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів. Також Шевченко заявив, то займався "мирною діяльністю" і не порушував закон. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.
Зауважимо, що за останньою інформацією Семен Семенченко ще чекає на рішення суду.
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