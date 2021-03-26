Окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Шумів, внаслідок цього загинули 4 захисники України. В Єгипті зіткнулись пасажирські потяги, є багато загиблих. Екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Оприлюднили свіжий президентський рейтинг, Зеленський все ще лідирує. Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. Такими були головні новини 26 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Втрати на Донбасі

Внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Трагедія сталася у районі Шумів. Обстріл почався 26 березня о 13:45.

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Що відомо про трагедію

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ситуація на Донбасі погіршилася після ротації 503 батальйону морської піхоти. Тоді російські війська різко посилили активність у цьому районі. Він також не виключає, що в районі Шумів може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій.

для захоплення передових українських позицій. У пресслужбі ООС зазначили, що під час обстрілу Шумів поранення отримали 2 українських бійці , їм оперативно надали медичну допомогу.

, їм оперативно надали медичну допомогу. Через загострення на передовій українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінове засідання.

Володимир Зеленський проводить термінову консультацію з лідерами нормандського формату через загострення на Донбасі.

Зверніть увагу! Внаслідок ворожих обстрілів під Шумами 26 березня загинув підполковник Сергій Коваль. Усе своє професійне життя він присвятив Збройним силам України.

Яка зараз ситуація біля Шумів

Пресофіцер 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко підтвердив, що ця ділянка була вкрай непроста. За словами пресофіцера, в районі Шумів перебуває багато місцевих бойовиків, їх московських кураторів та найманців з Росії.

Вкрай напружена, непроста ділянка (біля Шумів – 24 канал), на якій противник поводиться зухвало і гатить майже з усього, що в них є,

– наголосив Годзенко.

Пресофіцер розповів, що бойовики біля Шумів постійно відкривають вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів. Також були артилерійські та снайперські обстріли.

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Реакція світової спільноти

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у твітері закликала Росію забезпечити виконання режиму тиші на Донбасі.

З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами,

– написала вона.



Карта окупованих територій України на Сході / Інфографіка 24 каналу

Аварія потягів в Єгипті

Моторошна аварія сталася в єгипетській провінції Сохаг, що у центральній частині країни. На жаль, 32 людини загинули, ще 66 — постраждали.

Деталі аварії в Єгипті

За попередньою інформацією, один потяг в'їхав у інший, з рейок зійшли 3 пасажирських вагони.

Через аварії лікарні у регіоні переведені у надзвичайний стан для прийому постраждалих.

Наразі невідомо, що саме могло спричинити таку моторошну аварію. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини трагедії.

Важливо! Українське МЗС перевіряє, чи є серед жертв катастрофи потягів на півдні Єгипту українські громадяни.

Аварія потягів в Єгипті: дивіться відео

Семенченку вручили підозру

Колишньому народному депутату та екскомбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку вручили підозру. Разом із ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко. Запобіжний захід Семенченку та Шевченку обирав Печерський райсуд Києва 26 березня.

У чому звинувачують Семенченка

За даними СБУ, екснардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко організували "приватну військову компанію".

Також Семенченка та Шевченка підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів з Росії.

військових запчастин і товарів з Росії. Згодом їх нібито продавали державним підприємствам у сфері оборони за завищеними цінами.

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Суд у справі Семенченка та Шевченка

Засідання у справі Семенченка та Шевченка розпочалося о 17:00 у Печерському райсуді Києва. Приблизно о 17:45 суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме у СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

Шевченка взяли під варту просто у залі суду. Він встиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів. Також Шевченко заявив, то займався "мирною діяльністю" і не порушував закон. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.

Зауважимо, що за останньою інформацією Семен Семенченко ще чекає на рішення суду.