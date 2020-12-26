Головні новини 26 грудня: новий очільник Івано-Франківської ОДА та стрілянина у Берліні
Очільником Івано-Франківської облдержадміністрації призначили Андрія Бойчука. Данило Гетманцев різко висловився щодо карантину та протестів ФОПів. У Берліні трапилася стрілянина. Вакцина проти коронавірусу надійшла у всі країни Євросоюзу. Такими були головні новини 26 грудня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 26 грудня
Івано-Франківську ОДА очолив Андрій Бойчук
Президент Володимир Зеленський 24 грудня підписав указ про призначення Бойчука новим керівником Івано-Франківської ОДА. До речі, уряд погодив призначення чиновника ще 16 грудня.
До теми Уряд погодив призначення Бойчука главою Івано-Франківської ОДА
Своїми пріоритетами новий керівник ОДА визнав підтримку лікарень, розвиток туризму, модернізація Івано-Франківського аеропорту тощо.
Що відомо про Бойчука
- Новий очільник ОДА закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти й газу за спеціальністю інженер-механік.
- З 2010 року він обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз".
- Впродовж 2014 – 2015 років Бойчук був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міненерго.
- Чиновник був активним учасником Революції Гідності. Крім того, з 2014 року він займався волонтерством.
Зеленський призначив нового керівника Івано-Франківської ОДА / Фото Офісу Президента
Заяви Гетманцева
Протести ФОПів
Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев різко висловився щодо протестів ФОПів на Майдані Незалежності. Зокрема, чиновник вважає, що організатори дійства граються у політику і відмовляються йти на компроміс.
До речі "Квартал 95" жартами відповів ФОПам за протест під своїм концертом: відео
Він заявив, що фіскалізація необхідна Україні та порівняв досвід сусідньої Польщі.
У наших бізнесменів, які там (у Польщі – 24 канал) організовують бізнес, не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек,
– наголосив Гетманцев.
Гетманцев про локдаун
За словами чиновника, єдиним правильним рішенням для зменшення поширення коронавірусу є запровадження повного локдауну. Мовиться і про заборону роботи громадського транспорту.
Гетманцев зауважив, що "половинчасті" обмеження не дають необхідного ефекту. Через це політик є прихильником жорсткого локдауну.
Гетманцев виступає за жорсткий локдаун в Україні / Фото зі сторінки чиновника у фейсбуці
Стрілянина у Берліні
У Берліні о 4 годині ранку 26 грудян поблизу офісу Соціал-демократичної партії трапилася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждали 4 людей.
Важливо Стрілянина у Берліні: правоохоронці назвали причину
Деталі події
- Серйозні поранення отримали 3 людей, їх відвезли у лікарню.
- Ще одного чоловіка дістали з сусіднього каналу Ландвер. У постраждалого виявили травму ноги. За даними поліції, він сам стрибнув у воду.
- Причиною інциденту стала сварка між чоловіками, які належать до "середовища організованої злочинності".
- Правоохоронці відкрили кримінальні справи за підозрою у замаху на вбивство.
У МЗС України закликали наших громадян оминати район вулиці Штреземаннштрассе. Наразі у відомстві встановлюють, чи були серед постраждалих українці.
У столиці Німеччини трапилася стрілянина / Фото DPA
Внаслідок події постраждали 4 людей / Фото Spreepicture
Вакцину від COVID-19 отримали всі країни ЄС
26 грудня вакцину від коронавірусу доставили у всі країни Європейського Союзу. Вже 27 грудня у державах розпочнеться безкоштовне щеплення населення.
Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС,
– сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зауважимо, в Угорщині вакцинацію розпочали вже 26 грудня. Найпершою щеплення отримала лікарка центральної лікарні "Дель-Пешт" Адріенна Кертес.
У Німеччині напередодні вакцинації активізувалися шахраї. Вони телефоном пропонують людям купити вакцину за 6 тисяч євро, хоча вона буде абсолютно безкоштовною. Правоохоронці закликали населення бути пильними та не довіряти зловмисникам.
Поділитися новиною