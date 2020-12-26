Очільником Івано-Франківської облдержадміністрації призначили Андрія Бойчука. Данило Гетманцев різко висловився щодо карантину та протестів ФОПів. У Берліні трапилася стрілянина. Вакцина проти коронавірусу надійшла у всі країни Євросоюзу. Такими були головні новини 26 грудня.

Івано-Франківську ОДА очолив Андрій Бойчук

Президент Володимир Зеленський 24 грудня підписав указ про призначення Бойчука новим керівником Івано-Франківської ОДА. До речі, уряд погодив призначення чиновника ще 16 грудня.

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Своїми пріоритетами новий керівник ОДА визнав підтримку лікарень, розвиток туризму, модернізація Івано-Франківського аеропорту тощо.

Що відомо про Бойчука

Новий очільник ОДА закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти й газу за спеціальністю інженер-механік.

З 2010 року він обіймав різні посади у компанії "Укртрансгаз".

Впродовж 2014 – 2015 років Бойчук був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міненерго.

Чиновник був активним учасником Революції Гідності. Крім того, з 2014 року він займався волонтерством.



Зеленський призначив нового керівника Івано-Франківської ОДА / Фото Офісу Президента

Заяви Гетманцева

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев різко висловився щодо протестів ФОПів на Майдані Незалежності. Зокрема, чиновник вважає, що організатори дійства граються у політику і відмовляються йти на компроміс.

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Він заявив, що фіскалізація необхідна Україні та порівняв досвід сусідньої Польщі.

У наших бізнесменів, які там (у Польщі – 24 канал) організовують бізнес, не виникає питань, а чому, власне кажучи, вони у Варшаві повинні видавати чек,

– наголосив Гетманцев.

Гетманцев про локдаун

За словами чиновника, єдиним правильним рішенням для зменшення поширення коронавірусу є запровадження повного локдауну. Мовиться і про заборону роботи громадського транспорту.

Гетманцев зауважив, що "половинчасті" обмеження не дають необхідного ефекту. Через це політик є прихильником жорсткого локдауну.



Гетманцев виступає за жорсткий локдаун в Україні / Фото зі сторінки чиновника у фейсбуці

Стрілянина у Берліні

У Берліні о 4 годині ранку 26 грудян поблизу офісу Соціал-демократичної партії трапилася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждали 4 людей.

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Деталі події

Серйозні поранення отримали 3 людей, їх відвезли у лікарню.

Ще одного чоловіка дістали з сусіднього каналу Ландвер. У постраждалого виявили травму ноги. За даними поліції, він сам стрибнув у воду.

Причиною інциденту стала сварка між чоловіками, які належать до "середовища організованої злочинності".

Правоохоронці відкрили кримінальні справи за підозрою у замаху на вбивство.

У МЗС України закликали наших громадян оминати район вулиці Штреземаннштрассе. Наразі у відомстві встановлюють, чи були серед постраждалих українці.



У столиці Німеччини трапилася стрілянина / Фото DPA



Внаслідок події постраждали 4 людей / Фото Spreepicture

Вакцину від COVID-19 отримали всі країни ЄС

26 грудня вакцину від коронавірусу доставили у всі країни Європейського Союзу. Вже 27 грудня у державах розпочнеться безкоштовне щеплення населення.

Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС,

– сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зауважимо, в Угорщині вакцинацію розпочали вже 26 грудня. Найпершою щеплення отримала лікарка центральної лікарні "Дель-Пешт" Адріенна Кертес.

У Німеччині напередодні вакцинації активізувалися шахраї. Вони телефоном пропонують людям купити вакцину за 6 тисяч євро, хоча вона буде абсолютно безкоштовною. Правоохоронці закликали населення бути пильними та не довіряти зловмисникам.

Зверніть увагу! Україна веде переговори зі світовими фармацевтичними компаніями щодо закупівлі вакцини. Міністерство охорони здоров'я вже опублікувало план вакцинації, який складається з 5 етапів.