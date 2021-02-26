Головні новини 26 лютого: ще одні санкції РНБО, новий медведчуківський канал та заява Байдена

Джерело:24 канал
На засіданні РНБО застосували санкції проти ще 10 людей. На Донбасі через потужні обстріли постраждали 9 бійців. Новий канал, який пов'язують із Віктором Медведчуком, почав мовлення. Президент США Джо Байден зробив заяву на підтримку України. Українці відзначають День спротиву російській окупації Криму. Такими були головні новини 26 лютого.
Важливо РНБО провела засідання 26 лютого: які питання розглянули та що ухвалили
Джерело: 24 канал
На засіданні РНБО вирішили застосувати санкції проти 10 українських офіцерів, які зрадили Україну. Їх позбавили усіх нагород та звань.
Брифінг Данілова щодо санкцій, дивіться відео:
Джерело: ООС
Проросійські бойовики здійснили потужний обстріл біля Водяного, що на Приазов'ї. Гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Через це отримали поранення 9 українських військових: 7 з них – осколкові поранення, 2 – бойове травмування. Ще 1 український захисник постраждав біля Невельського.
Загалом протягом доби бойовики аж 10 разів зривали перемир'я:
Джерело: 24 канал
Працівники закритих в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" "перебрались" на новий канал – львівський "Перший незалежний". Він почав мовлення 26 лютого, о 18:00.
Канал вийшов в ефір / Скриншот із "Першого незалежного"
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Зауважимо, що Данілов вже відреагував на появу нового каналу. Він наголосив, якщо цей канал порушуватиме законодавство, то теж потрапить під санкції. Крім того, телеканал вже відключили від мовлення на супутнику та наразі відключають у кабельних мережах.Зверніть увагу! Раніше РНБО застосувала санкції проти соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Тож його канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення.
Джерело: Білий дім
Президент США Джо Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії та ніколи не визнають незаконну анексію Криму.
Крим – це Україна. США продовжують підтримувати Україну та її союзників, як і від початку цього конфлікту,
– зауважив Байден.
Глава США додав, що США разом з Україною виступатимуть проти агресії Кремля. Зокрема, намагатимуться притягнути Росію до відповідальності. Також Байден зауважив, що Штати вірять в обіцянки України.
В Україні 26 лютого відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. У цей день, 7 років тому, у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар за територіальну цілісність України та проти військової агресії росіян.
До речі, Байден зробив вищезгадану заяву саме до цієї дати.
Детальніше День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"