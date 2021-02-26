Головні новини 26 лютого: ще одні санкції РНБО, новий медведчуківський канал та заява Байдена

На засіданні РНБО застосували санкції проти ще 10 людей. На Донбасі через потужні обстріли постраждали 9 бійців. Новий канал, який пов'язують із Віктором Медведчуком, почав мовлення. Президент США Джо Байден зробив заяву на підтримку України. Українці відзначають День спротиву російській окупації Криму. Такими були головні новини 26 лютого.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 26 лютого:

Важливо РНБО провела засідання 26 лютого: які питання розглянули та що ухвалили

Засідання РНБО: результати

Джерело: 24 канал

На засіданні РНБО вирішили застосувати санкції проти 10 українських офіцерів, які зрадили Україну. Їх позбавили усіх нагород та звань.

Хто потрапив під санкції

Березовський Денис Валентинович – колишній контрадмірал,

Шапортов Станіслав Володимирович – ексгенерал-майор,

Нянчур Сергій Миколайович - ексгенерал-майор юстиції,

Катовський Юрій Олександрович – в минулому генерал-майор,

Якименко Олександр Григорович – в минулому генерал-майор, колишній голова Служби безпеки України

Товський Володимир Володимирович – ексгенерал-майор,

Ханжа Сергій Валентинович – колишній генерал-майор,

Захарченко Віталій Юрійович – ексгенерал внутрішньої служби України.

Що ще вирішили на засіданні

Розглянули питання подвійного громадянства в Україні. Тому уряд розробить законопроєкт, який врегулює це питання.

Крім того, говорили про державну стратегію з деокупації та реінтеграцію тимчасово окупованого Криму. До слова, це питання розглядали в закритому режимі. Пообіцяли, що на наступному засіданні РНБО, яке відбудеться близько 12 березня, це питання остаточно ухвалять та презентують його публічну частину.

Також обговорювали стан реалізації справ про держзраду, дезертирство та тероризм.

Брифінг Данілова щодо санкцій, дивіться відео:

Потужний обстріл на Донбасі

Джерело: ООС

Проросійські бойовики здійснили потужний обстріл біля Водяного, що на Приазов'ї. Гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Через це отримали поранення 9 українських військових: 7 з них – осколкові поранення, 2 – бойове травмування. Ще 1 український захисник постраждав біля Невельського.

Це був не єдиний обстріл за добу

Загалом протягом доби бойовики аж 10 разів зривали перемир'я:

Біля Пісків прицільно стріляли з мінометів, великокаліберних кулеметів тощо.

Неподалік Луганського теж тричі відкривали прицільний вогонь.

Біля Мар'їнки використовували стрілецьку зброю.

Поблизу Кам'янки – станковий гранатомет.

Новий медведчуківський канал почав мовлення

Джерело: 24 канал

Працівники закритих в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" "перебрались" на новий канал – львівський "Перший незалежний". Він почав мовлення 26 лютого, о 18:00.



Канал вийшов в ефір / Скриншот із "Першого незалежного"

Що відомо про канал

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що 100 працівників медведчуківських каналів, створили медіахолдинг "Новини". Оскільки його статутний капітал склав 100 гривень, виходить, що вони скинулись на нього по 100 гривень.

За інформацією "Детектор медіа", журналісти купили львівський регіональний канал "Перший незалежний". Попереднім його власником був Роман Любицький, який володіє ще кількома ЗМІ: телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос".

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Зауважимо, що Данілов вже відреагував на появу нового каналу. Він наголосив, якщо цей канал порушуватиме законодавство, то теж потрапить під санкції. Крім того, телеканал вже відключили від мовлення на супутнику та наразі відключають у кабельних мережах.

Заява Байдена про Україну

Раніше РНБО застосувала санкції проти соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Тож його канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення.

Джерело: Білий дім

Президент США Джо Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії та ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Крим – це Україна. США продовжують підтримувати Україну та її союзників, як і від початку цього конфлікту,

– зауважив Байден.

Глава США додав, що США разом з Україною виступатимуть проти агресії Кремля. Зокрема, намагатимуться притягнути Росію до відповідальності. Також Байден зауважив, що Штати вірять в обіцянки України.

Що Байден говорив про Україну раніше

Байден зауважив, що з боку Кремля є загроза для демократичного світу, тому підтримувати Україну – важливим для США та Європи.

Також президент поговорив про російську агресію в Україні у телефонній розмові з Володимиром Путіним.

Зауважимо, на посаді віцепрезидента США Байден 6 разів відвідував Україну.

День спротиву російській окупації Криму

В Україні 26 лютого відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. У цей день, 7 років тому, у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар за територіальну цілісність України та проти військової агресії росіян.

До речі, Байден зробив вищезгадану заяву саме до цієї дати.

Детальніше День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"