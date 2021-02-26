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Заява Байдена про Україну

Джерело: Білий дім

Президент США Джо Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії та ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Крим – це Україна. США продовжують підтримувати Україну та її союзників, як і від початку цього конфлікту,

– зауважив Байден.

Глава США додав, що США разом з Україною виступатимуть проти агресії Кремля. Зокрема, намагатимуться притягнути Росію до відповідальності. Також Байден зауважив, що Штати вірять в обіцянки України.

Що Байден говорив про Україну раніше

Байден зауважив, що з боку Кремля є загроза для демократичного світу, тому підтримувати Україну – важливим для США та Європи.

Також президент поговорив про російську агресію в Україні у телефонній розмові з Володимиром Путіним.

Зауважимо, на посаді віцепрезидента США Байден 6 разів відвідував Україну.

День спротиву російській окупації Криму

В Україні 26 лютого відзначають День кримськотатарського спротиву російській окупації. У цей день, 7 років тому, у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар за територіальну цілісність України та проти військової агресії росіян.

До речі, Байден зробив вищезгадану заяву саме до цієї дати.

Детальніше День кримськотатарського спротиву російській окупації: вільні люди проти "чоловічків"