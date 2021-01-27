Головні новини 26 січня: закон про референдум та президентський рейтинг

Верховна Рада зібралася на перше засідання після новорічних свят та ухвалила чимало важливих рішень. Президентський рейтинг Володимира Зеленського різко впав. Суд задовольнив позов Портнова та заборонив вшанування українських діячів. З'явилися нові деталі повернення українських полонених з ОРДЛО. Такими були головні новини 26 січня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 26 січня:

Рада ухвалила закон про референдум

Нардепи 26 січня підтримали закон про референдум. За законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" проголосували 255 нардепів.

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До Верховної Ради законопроєкт подав президент Володимир Зеленський. У першому читанні за ініціативу голосували ще 18 червня 2020 року. Тоді законопроєкт підтримали 252 народні обранці.

Що передбачає закон про референдум

Президент України проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою , якщо це не суперечить Конституції.

, якщо це не суперечить Конституції. Щоб організувати референдум потрібно зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.

Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму. Під час референдуму можуть розглянути питання загальнодержавного значення , питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.

, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень. У документі чітко зазначено, що заборонено виносити на референдум такі питання: податків, бюджету та амністії.

на референдум такі питання: Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".



Що пропонує закон про референдум / Інфографіка 24 каналу

Також парламент ухвалив інші важливі рішення. Серед них:

Спростили процедуру розгляду законопроєктів щодо вакцинації проти коронавірусу.

Збільшили штрафи за порушення техногенної та пожежної безпеки.

Підтримали допуск іноземних військ в Україну у 2021 році.

Окрім того, прем'єр Денис Шмигаль представив "дорожню карту" вакцинації населення проти COVID-19. План складається з 5 етапів, а головна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

Як змінився рейтинг Зеленського

Менше, ніж за місяць президентський рейтинг Володимира Зеленського впав на 6,4%. Станом на кінець січня 2021 року за Зеленського готові проголосувати 19,8% з тих, хто вже визначився. Зауважимо, що ще на початку місяця Зеленський мав підтримку у 26,2%.

Цікаво ОПЗЖ обходить "Слугу народу" у рейтингу партій: результати свіжого опитування

У порівнянні з попередніми опитуваннями, змінилась ситуація у трійці лідерів. З 2 місця на 4 опустився нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко. На 2 позицію піднявся 5-ий президент Петро Порошенко, на третю – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Який виглядає п'ятірка лідерів

Володимир Зеленський – 19,8%;

Петро Порошенко – 15,7%;

Юлія Тимошенко – 11,8%;

Юрій Бойко – 11,0%;

Ігор Смешко – 8,9%.

Станом на початок січня рейтинг був таким:

Володимир Зеленський – 26,2%;

Юрій Бойко – 16,6%;

Петро Порошенко – 13,3%;

Юлія Тимошенко – 10,5%;

Ігор Смешко – 6,4%.



Президентський рейтинг наприкінці січня 2021 / Інфографіка 24 каналу

Суд заборонив вшанування українських діячів

Окружний адмінсуд Києва заборонив Київській міській держадміністрації відзначати річниці днів народжень деяких українських діячів. Відповідне рішення судді ухвалили за позовом скандального ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв 8 історичних діячів:

полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці;

полковника Української повстанської армії Василя Левковича;

полковника УПА Василя Сидора;

полковника УПА Василя Галаси;

письменника і журналіста Уласа Самчука;

письменника і політика Юрія Липи;

українського вченого і редактора "Енциклопедії українознавства" Володимира Кубійовича;

голови Проводу Організації українських націоналістів Андрія Мельника.

Як це пояснює сам Портнов

Чиновник у своєму позові зазначив, що Юрій Липа начебто "відомий своїми антисемітськими висловлюваннями та закликами". Решту згаданих діячів проросійський Портнов звинуватив у начебто "тісній співпраці з німецькими нацистами".

Позиція КМДА

Пам'ятні дати обирали, відштовхуючись від списку, який є в Українському інституті національної пам'яті. Їхнє рішення було спрямоване на розвиток історичної свідомості українців та збереження національної пам’яті.

У КМДА нагадали, що заборона стосується пам'ятних дат, які мали відзначати ще у 2020 році. Їх список затвердили ще в лютому минулого року. Тоді ж Портнов відразу подав позов про їхню заборону. Суддя Окружного адмінсуду задовольнила заяву про забезпечення цього позову. Відповідно, було заблоковано святкування цих пам'ятних дат. Водночас теперішнім рішенням суд остаточно заборонив їх відзначення.

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Нові деталі звільнення українців з ОРДЛО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сказала, що станом на вечір 26 січня точна дата повернення в Україну полонених з ОРДЛО невідома. Як сказала омбудсменка, досі тривають засідання у так званих судах "ДНР" та "ЛНР". Саме тому неможливо передбачити кого саме повернуть на батьківщину.

Також Денісова зазначила, що полонених з ОРДЛО передаватимуть через Білорусь. Їх повезуть маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ.

Що відомо про звільнення українців з ОРДЛО

Проросійські бойовики 20 – 21 січня мали передати Україні "помилуваних" українських громадян, яких незаконно утримують на території ОРДЛО. Однак, як зазначила омбудсменка Людмила Денісова, кількість українців, яких планують передати Україні, постійно змінюється.

За попередньою інформацією, з окупованих територій мали б звільнити 9 людей. Однак кум Путіна та нардеп Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івана Баканова згадує про 4 осіб:

Світлану Довгаль,

Наталю Стаценко,

Катерину Котенко,

Наталію Савченко.

Медведчук пояснив, що бойовики ОРДЛО нібито хочуть через нього передати українців. Політик мав забрати звільнених українців з Мінська на своєму літаку.

Позиція української делегації у ТКГ

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук і МЗС України розцінили передачу частини утримуваних громадян України Медведчуку, як приватній особі, порушенням міжнародних домовленостей на вищому рівні. На думку членів української делегації у ТКГ, кум Путіна та Росія намагаються "використати полонених у своїх політичних інтересах".

Окупанти поранили нашого бійця на Донбасі

На Донбасі проросійські бойовики 26 січня обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих дій поранення отримав один наш захисник. Відомо, що обстріли відбулися близько 19:00 в районі Попасна.

Що відомо про стан бійця

Відомо, що постраждалого військового відвезли у лікарню. Станом вечір 26 січня він перебуває у важкому стані.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ,

– розповіла делегація в ТКГ.

Путін поговорив з Байденом

Очільник Кремля Володимир Путін поговорив з новим президентом США Джо Байденом. Лідери говорили про двосторонні відносини й домовилися продовжувати контакти.

У Путіна заявили, що серед міжнародних тем порушувалися:

односторонній вихід США з Договору з відкритого неба,

проблематику збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми,

російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.

У Білому домі заявили, що Байден і Путін не оминули увагою й Україну. Новий очільник США підкреслив, що Штати підтримують суверенітет України. Байден заявив Путіну, що США мають намір твердо реагувати на "згубні" дії Росії.