Головні новини 25 березня: вакцина від Sinovac вже в Україні, обшуки в організації Медведчука

Перша партія вакцини проти COVID-19 від компанії Sinovac прибула в Україну з Китаю. СБУ провела обшуки в "Українському виборі" Медведчука. Миколаївська область потрапила до червоної зони карантину. Апеляційний суд підтвердив законність арешту для Віктора Януковича. Такими були головні новини 25 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​До теми Sinovac: що відомо про вакцину проти коронавірусу, яка їде в Україну

CoronaVac вже в Україні

Джерело: "РБК-Україна"

Літак з препаратами приземлився у "Борисполі" ввечері 25 березня. На борту з Китаю прибуло 200 тисяч доз вакцини. Загалом у Sinovac Україна замовила 2 мільйони доз цієї вакцини.

МОЗ зареєструвало CoronaVac 10 березня. Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців. В уряді запевнили, що вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень. Також успішно використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та інших країнах.

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 році і наразі є одним з лідерів у розробці і виробництві вакцин різних типів. Мовиться про гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо.Дані Посольства України в Китаї

Дивіться відео з "Борисполя":

Скільки людей вакцинувались в Україні? Станом на 25 березня в Україні вакцинували 155 586 осіб. Одна людина вже отримала другу дозу вакцини.

Дані Станом на 25 березня в Україні вакцинували 155 586 осіб. Одна людина вже отримала другу дозу вакцини.Дані МОЗ

Обшуки в організації Медведчука

Джерело: 24 канал

СБУ та представники Офісу генпрокурора провели обшук в офісі громадської організації "Український вибір". Її пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Деталі тут СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука "Український вибір"

За даними Служби безпеки, представники "Українського вибору" можуть бути причетні до окупації Криму. Окремі члени організації могли сприяти проведення референдуму на тимчасово окупованому півострові.

Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України,

– заявили у СБУ.

Організатори "Українського вибору" імітували ліквідацію 210 осередків, які були у Криму. Проте жодних документів до Мін'юсту України вони не подавали. Отож діяльність на окуповані території продовжили.



Про порушення яких статей мовиться:

стаття 366 про службове підроблення;

стаття 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

стаття 111 про державну зраду.

Як відреагували в ОПЗЖ? Обшуки у партії назвали "спробою залякати опозиційних політиків". У політсилі Медведчука кажуть, що у будівлі, куди навідались співробітники СБУ, нібито немає офісу "Українського вибору", але є приймальні народних депутатів і офіс ОПЗЖ.

Джерело: Обшуки у партії назвали "спробою залякати опозиційних політиків". У політсилі Медведчука кажуть, що у будівлі, куди навідались співробітники СБУ, нібито немає офісу "Українського вибору", але є приймальні народних депутатів і офіс ОПЗЖ.Джерело: пресслужба ОПЗЖ

Миколаївщина – у червоній зоні

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова

Незважаючи на те, що у Миколаєві вирішили самостійно посилити карантинні обмеження, аби не потрапити до червоної зони, це не допомогло. З 00:00 27 березня Миколаївська область – таки у червоному переліку.

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Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС.

Які заборони діятимуть на Миколаївщині

Заборонена робота громадських закладів харчування, проте дозволена робота на доставку.

Заборонена діяльність розважальних закладів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.

Робота магазинів (за винятком продуктових) теж не дозволена.

Обов'язкове носіння масок у місцях загального користування, окрім парків та скверів.

Кількість випадків коронавірусу в області наближається до 50 тисяч

Дані: РНБО

Станом на 25 березня у регіоні зафіксували 49 761 випадок коронавірусу. З них 973 – летальні, одужали 41 311 людей. За останню добу COVID-19 діагностували у 377 людей, 21 хворий помер.



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Заочний арешт для Януковича – законний

Джерело: Інтерфакс-Україна

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу на заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення влади. Скаргу адвокатів, як і два інші клопотання, відхилили.

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Зокрема, суд не задовольнив клопотання адвокатів про відвід колегії та суддів та перенесення засідання через хворобу захисника. Отож, згідно з рішенням служителів Феміди заочний арешт Януковича був цілком законним.

Основне про заочний арешт Януковича:

Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

Справа стосується змін до Конституції з метою захоплення влади.

Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував це рішення. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.

Втім судді зауважили, що підозра Януковичу – цілком обґрунтована, тому й призначили новий розгляд справи.

Тепер сторона обвинувачення