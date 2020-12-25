Члени Кабміну оприлюднили свої прибутки у 2020 році. У США вибухнув автофургон, є постраждалі. У Миколаєві на території нафтобази стався конфлікт між новим та старим власником приватної фірми. Головна ялинка України потрапила у топ 10 кращих в Європі. Такими були головні новини 25 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зарплати членів Кабміну

Лідером серед міністрів за кількістю зароблених у 2020 році грошей став Олег Немчінов. Він обіймає посаду міністра Кабінету Міністрів. Це член уряду, що не має профільного міністерства. За свої 9 місяців роботи в уряді він заробив 397 тисяч гривень.

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У період з квітня по серпень Немчінов заробляв максимально можливу (за карантинними обмеженнями зарплат чиновникам) зарплату.

Скільки заробили інші урядовці

Чинний прем'єр Денис Шмигаль за 9 місяців роботи отримав трохи більше за 350 тисяч гривень. Якщо порівнювати з його зарплатою в приватному секторі, то дохід Шмигаля зменшився в понад 10 разів.

Якщо порівнювати з його зарплатою в приватному секторі, то дохід Шмигаля зменшився в понад 10 разів. На посаді віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заробив понад 330 тисяч гривень. І все це за 9 місяців роботи.

І все це за 9 місяців роботи. За 5 місяців роботи в уряді віцепрем'єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський отримав близько 150 тисячі гривень.

Михайло Федоров, який в уряді відповідає за цифрову трансформацію, заробив 377 тисяч гривень.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за 6 місяців роботи заробила понад 230 тисяч гривень. Її середня місячна зарплата склала приблизно 38 тисяч гривень.

Зауважимо, що з вищезазначених сум вже вирахували податки.

Вибух у США

В американському місті Нешвілл зранку 25 грудня 2020 року вибухнув автофургон. Через це постраждали щонайменше 3 людей та десятки будівель. Поліція вважає, що вибух був умисно спланований.

Що відомо про постраждалих

Загалом 3 людини потрапили у лікарню після вибуху. На щастя, ніхто з них не перебуває у важкому стані. Відомо, що вибух збив з ніг одного поліцейського, а в іншого – призвів до тимчасової втрати слуху.

У Нешвіллі вибухнув автофургон: дивіться відео

Деталі вибуху

За словами прессекретаря поліції Дона Аарона, правоохоронці натрапили на автофургон, коли виїхали на виклик про постріли. Поліцейські не побачили негайних доказів пострілів, однак вони звернулися до працівників підрозділу небезпечних пристроїв. Автомобіль вибухнув, коли підрозділ перебував у центрі міста.

За словами очевидців, полум'я охопило одразу 3 автомобілі, а вибух вибив вікна у будівлях. Крім того, густа хмара диму підіймалася високо над будівлями, через що місцевих жителів евакуювали.

Внаслідок вибуху автомобіля над місто піднявся густий дим: дивіться відео

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP — Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020

Захоплення нафтобази у Миколаєві

На території нафтобази у Миколаєві стався конфлікт між новим та старим власником приватної фірми. Бізнесмени не змогли розібратися самостійно, тож у конфлікт втрутилася поліція.

Як усе відбувалося

Новий директор прибув на робоче місце з рішенням суду й групою невідомих та начебто захопив підприємство, яке займається зберіганням нафти. Поліцію викликав колишній директор, коли побачив, що на його місце прибула заміна.

Що відомо про сторони конфлікту

21 грудня у підприємства в черговий раз змінився власник. Ним стала компанія "Макском Девелопмент ЛТД".

До цього, з травня 2019 року підприємством володіли Айказ Овасафян і компанія "Елліс Трейд Енд Фаненс", яка зареєстрована на Британських Віргінських островах – це офшорна зона.

Нові власники змінили директора і юридичну адресу підприємства, але схоже старий власник не згоден з таким рішенням.

Захоплення нафтобази у Миколаєві / Фото News.PN

Святкування католицького Різдва

В усьому світі 25 грудня відзначають Різдво за західним обрядом. В Україні більш популярною є дата 7 січня, але з кожним роком все більше українських сімей починають святкувати одночасно з усім світом.

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Напередодні Папа Римський Франциск провів у Ватикані першу в історії різдвяну месу в умовах пандемії COVID-19. Через карантинні заходи кількість учасників меси довелося обмежити. Папа Римський наголосив, що Різдво дає людям силу витримати усі випробування і відродитися.

Також під час різдвяного послання він згадав про конфлікт на сході України. Папа Римський підкреслив, що наразі світ потребує братерства.

Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню у Нагірному Карабасі, а також у східних регіонах України. В цей історичний момент ми більше, ніж будь-коли раніше, потребуємо братерства,

– додав він.

Різдвяна меса у Ватикані: дивіться відео

Більше новин про святкування Різдва в Україні й світі – читайте за посиланням.

Головна ялинка країни підкорила світ

Головна ялинка України потрапила у топ 10 кращих в Європі. Рейтинг найкращих європейських новорічних ялинок опублікували на сайті туристичної організації European Best Destinations. На думку туроператорів, українська ялинка посідає 7 місце у рейтингу. А на першому – красуня з Вільнюсу – столиці Литви.

10 найкрасивіших ялинок світу

Литовська ялинка у Вільнюсі. Французька ялинка у Страсбурзі. Чеська ялинка у Празі. Швейцарська ялинка у Базелі. Грузинська ялинка у Тбілісі. Німецька ялинка у Кельні. Українська красуня у Києві. Італійська ялинка у Римі Польська ялинка у Варшаві Австрійська ялинка у Відні.

Топ найгарніших ялинок / Фото European Best Destinations