Головні новини 25 лютого: Маркарова – новий посол України у США, Шарія оголосили у розшук

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом України у США. СБУ оголосила в розшук Анатолія Шарія. "Слуга народу" провела переговори з "Голосом" щодо створення коаліції. Суд Києва постановив заблокувати 426 російських і українських сайтів, але вони працюватимуть. 150-річниця з дня народження Лесі Українки. Такими були головні новини 25 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 25 лютого:
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом України у Сполучених Штатах Америки.
Глава держави наголосив, що політикиня має має 3 ключові переваги, необхідні для цієї посади:
Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США,
– наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський призначив Маркарову послом України у США / Фото Офісу Президента
Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Оксана Маркарова отримала завдання організувати візит президента США Джо Байдена до України.
Джерело: пресслужба СБУ
Служба безпеки України 25 лютого 2021 року оголосила у державний розшук проросійського блогера Анатолія Шарія.
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Блогер мав прийти на допит до СБУ 22 лютого, однак замість нього з'явились лише його захисники.
Адвокати запевнили, що СБУ знає, що Шарій перебуває в Іспанїі, отож саме туди має направити підозру. Для того, щоб це зробити необхідно діяти через іспанські правоохоронні органи.
У СБУ, тим часом, призначили новий допит блогера на 25 лютого. Цього разу ситуація повторилася – Шарій не з'явився, а прийшли його адвокати та ознайомились із матеріалами справи.
Варто зазначити, що адвокату вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію. Далі його скерують до суду.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента періодично ведуть з главою партії "Голос" Кірою Рудие переговори щодо коаліції.
Народна депутатка наразі не надала конкретнішої інформації щодо того, чи розглядає її партія варіант об'єднання.
Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися. Час від часу на мене виходять представники або Офісу, або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля,
– розповіла нардепка.
Вона підкреслила, що навіть, не перебуваючи у коаліції з парламентською більшістю, її партія підтримує дії влади, які "є правильними для країни".
Ймовірно, мовиться про останні кроки Зеленського, а саме накладання санкцій на Козака та Медведчука з компанією.
Ці дії влади дають команді "Голосу" "великі сподівання". У партії вважають, що це системні, проукраїнські державні кроки.
До слова "Голос" починає збір підписів за відставку Венедіктової
Джерело: 24 канал
У коментарі 24 каналу голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що про утворення коаліції наразі не йдеться. Хоча активна співпраця між партіями ведеться.
За його словами, як "Слуга народу", так і "Голос" працюють над спільними законопроєктами, підтримують ініціативи одне одного. Однак про об'єднання в коаліцію не йдеться, це перебільшення.
Не роздував би цього до якихось коаліційних перемовин, яких поки що не ведеться. Йде нормальна конструктивна співпраця парламентських сил,
– сказав він.
Джерело: Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку
Голосіївський районний суд Києва 25 лютого постановив заблокувати 426 сайтів. Серед них – більшість російських ЗМІ, але є й українські.
Суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, що виникають у користувачів мережі при використанні цих сайтів.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив проти блокування сайту GitHub Gist. До слова, це один з найбільших сервісів для розробки програмного забезпечення.
Також він запевнив, що невдовзі щодо цього оприлюднять офіційні заяви МВС, Мінцифри та Мінкульту.
Рішення ухвалили через ознаки правопорушення. Мовиться про шахрайство або незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Постанову суду слід виконати негайно. Щоправда, протягом 5 днів її можуть оскаржити у Київському апеляційному суді.
Джерело: "Громадське"
Російські та українські 426 сайтів продовжать працювати попри рішення суду про їх заборону. Все тому, що правоохоронці закрили кримінальне провадження та відкликали супровідний лист до регулятора, що мав виконати ухвалу.
Рішення про закриття справи та скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності нібито схвалив прокурор. Про це розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
За її словами, прокурор не брав участі у засіданні суду. "Його навіть не повідомили про суд, ухвалу він теж не отримував. Тобто суд без участі сторони обвинувачення ухвалив рішення".
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За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, зі скаргою про нібито скоєння проти нього шахрайських дій у поліцію ще 17 грудня 2020 року звернувся Олександр Пан.
Геращенко наголосив, що Пану не подобалося, що на сайтах писали, що він "пройдисвіт та шахрай". Поліція зареєструвала його заяву, бо після реформи кримінально-процесуального законодавства зобов'язана це робити.
Далі Пан і його адвокати звернулися до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні сайтів, "які в різний час щось про нього писали".
Олександр Пан звернувся до суду з вимогою заборонити 426 сайтів / Фото Pavlovsky News
Справу автоматично направили судді Катерині Плахотнюк. 4 лютого вона визнала, що сайти розміщували матеріали, які принижують честь та гідність Пана. Суддя наклала на інтернет-ресурси арешт.
Заступник міністра анонсував закриття справи.
Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите,
– заявив чиновник.
Він додав, що особи, які потерпіли від рішення Плахотнюк, повинні написати скаргу на суддю у Вищу раду правосуддя.
Геращенко закликав нардепів внести зміни до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів, а також запровадити слідчу перевірку заяв громадян, "щоб відсіювати подібного роду замовні справи".
Геращенко також наголосив на важливості врегулювати законодавство про інформацію.
Джерело: 24 канал
В Україні святкують 150-річницю з дня народження Лесі Українки. Спражнє ім'я письменниці – Лариса Косач.
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Вона народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград-Волинському в родині інтелігенції.
У 12 років Ларисі поставили діагноз "туберкульоз кісток і суглобів". Відтак їй рекомендували уникати холоду і вологості і порадили частіше бувати в спекотних і сухих країнах.
Саме тому Леся Українка часто жила то в Грузії (де і померла, до слова), то в Єгипті чи просто на Одещині біля лікувальних лиманів.
Усі діти подружжя Косачів отримували освіту вдома. Для них Олена Пчілка сама перекладала українською мовою найвідоміші дитячі твори світової літератури.
У чотири роки Леся Українка навчилася читати, у 5 – писати і рахувати. Іноземні мови, зокрема грецьку і латину, вона разом із братом Михайлом, вчила від приватних вчителів.
Французьку і німецьку вони вчили з матір'ю.
Письменниця однією з перших почала писати у новому, європейському стилі, модернізму.
Вона відійшла від народництва, захоплення шароварщиною, і почала наближувати літературу до зразків європейської.
Писала Леся Українка у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики, розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі.
Працювала в галузі фольклористики (наспівала 220 народних мелодій) і активно долучалася до процесів українського національного відродження.
Що відомо про Лесю Українку – дивіться у відео 24 каналу: