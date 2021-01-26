Головні новини 25 січня: загроза російського вторгнення, ще одна жертва пожежі в Харкові

СБУ попереджає про загрозу російського вторгнення, зокрема з Криму. Зросла кількість жертв пожежі у будинку для престарілих у Харкові. У МЗС розповіли про стан українця, якого побили у Парижі. Президент попросив Дубінського піти з фракції, нардеп відмовився. Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ. Зеленський відсвяткував день народження. Такими були головні новини 25 січня.
Найважливіші новини України та світу за понеділок, 25 січня:
Служба безпеки України повідомила, що країна-агресор може напасти зі сторони окупованого Криму.
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У лікарні помер чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих.
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Медики запевняють, що смерть спричинив стрес, адже опіків загиблий не мав. Чоловікові було 80 років. Після пожежі його одразу ж госпіталізували.
Тепер кількість жертв пожежі зросла до 16 людей. Більшості померлих було понад 70 років, найстаршому – 91.
Крім того, ще 11 людей отримали ушкодження. А чоловік, який постраждав найбільше, наразі у задовільному стані.
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що стан українського підлітка все ще важкий, однак є позитивна динаміка.
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Крім того, український консул перебуває на постійному зв'язку із рідними українця та медичним закладом. А Посольство України у Франції взаємодіє із французькими правоохоронцями для проведення об’єктивного розслідування, розшуку і притягнення до відповідальності нападників.
Президент відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі. Він назвав це варварством та закликав знайти й покарати нападників.
Глава держави наголосив, що Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – стимули.
Фракція "Слуги народу" провела засідання, на якому розглянула питання виключення Олександра Дубінського зі своїх лав.
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На ньому Зеленський заявив, що нардеп має піти зі фракції, щоб не підставляти її під удар. Глава держави наголосив, що попереджав депутата ще до введення санкцій, щоб той "не ліз у тему плівок" і не зв'язувався із Андрієм Деркачем.
У відповідь Дубінський заявив, що "шабунята й соросята" його оббрехали й ввели президента в оману. Після цього Зеленський порекомендував парламентарю утриматися від виправдань.
За словами голови фракції Олександра Корнієнка, далі нардепи проведуть опитування та оберуть один із 3 варіантів подальших дій – підтримати Дубінського, виключити його з фракції, ініціювати його звільнення з посади заступника глави парламентського комітету.
Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії.
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Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії. У ПАРЄ інформацію підтвердили, зазначивши, що ініціативу підтримали 38 членів Асамблеї з 5 різних делегацій.
Володимир Зеленський святкує 43 день народження. Вранці президент у своєму інстаграмі опублікував фото зі спортзалу. У підписі він зазначив, що "відчуває себе на 30 років".
Дізнайтеся більше Свято на засіданні: хто вітає Зеленського та що дарують нардепи
Привітала чоловіка у мережі дружина Олена Зеленська. Вітання надійшли й від українців, а також від іноземних лідерів: глав Словаччини, Південної Кореї, Єгипту, Киргизстану, Китаю тощо.
Фото президента у залі / Інстаграм Володимира Зеленського
Більше про біографію Зеленського читайте тут.Важливо! У свій день народження президент записав відеозвернення, в якому привітав українців із завершенням локдауну. За його словами, жорсткий карантин був достатньо коротким, ліберальним, однак дієвим. Глава держави запевнив, що вже у лютому розпочнеться вакцинація від коронавірусу – у країну надійде 1 мільйон доз.