СБУ попереджає про загрозу російського вторгнення, зокрема з Криму. Зросла кількість жертв пожежі у будинку для престарілих у Харкові. У МЗС розповіли про стан українського підлітка, якого побили у Парижі, а президент заявив, що напад шокує дикістю та ненавистю. Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ. А Зеленський святкує день народження. Такими були головні новини 25 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Загроза російського вторгнення

Служба безпеки України повідомила, що країна-агресор може напасти зі сторони окупованого Криму.

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Чому СБУ так вважає

Росія активно посилює угрупування своїх збройних сил, а також наступальний потенціал.

Окупанти регулярно проводять військові навчання поблизу кордону з Україною.

Процес мілітаризації кримських міст стає все активнішим.

Що кажуть правозахисники

Росія проводить активну мілітаризацію серед дітей та підлітків.

Дітям з дитячого садка прищеплюють, що вони мають зі зброєю захищати Росію.

Окрім того, у школах займаються активною пропагандою служіння у російській армії.

Зросла кількість жертв пожежі в Харкові

У лікарні помер чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих.

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Медики запевняють, що смерть спричинив стрес, адже опіків загиблий не мав. Чоловікові було 80 років. Після пожежі його одразу ж госпіталізували.

Тепер кількість жертв пожежі зросла до 16 людей. Більшості померлих було понад 70 років, найстаршому – 91.

Крім того, ще 11 людей отримали ушкодження. А чоловік, який постраждав найбільше, наразі у задовільному стані.

Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо

Будинок спалахнув 21 січня. У ньому перебували 33 людини.

За попередньою версією, займання сталося через необережне поводження з електрообігрівачами.

Пансіонат працював незаконно.

Його власнику будинку, орендарю та його дружині, а також адміністратору повідомили про підозру. Усіх взяли під варту щонайменше на 2 місяці.

Зверніть увагу! Вранці 25 січня у Бразилії сталася жахлива аварія за участю автобуса. У результаті загинули 18 людей, а понад 30 – отримали поранення.

В якому стані українець, якого побили в Парижі

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що стан українського підлітка все ще важкий, однак є позитивна динаміка.

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Крім того, український консул перебуває на постійному зв'язку із рідними українця та медичним закладом. А Посольство України у Франції взаємодіє із французькими правоохоронцями для проведення об’єктивного розслідування, розшуку і притягнення до відповідальності нападників.

Реакція Зеленського

Президент відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі. Він назвав це варварством та закликав знайти й покарати нападників.

Глава держави наголосив, що Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – стимули.

Побиття українського підлітка у Парижі: головне

15 січня у центрі Парижа на підлітків, які поверталися із занять, напала банда молодиків. Вони були озброєні палицями, ножами та молотком.

Друзі Юрія встигли втекти, однак йому не пощастило. Нападники повалили його на землю та почали завдавати удари палицями та холодною зброєю.

В українця діагностували численні травми, він впав у кому.

Оскарження повноважень Росії у ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії.

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Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії. У ПАРЄ інформацію підтвердили, зазначивши, що ініціативу підтримали 38 членів Асамблеї з 5 різних делегацій.

Що відбуватиметься далі

Питання щодо російської делегації передадуть на розгляд моніторингового чи регламентного комітету ПАРЄ.

У своїй резолюції комітет може рекомендувати Асамблеї підтвердити повноваження Росії, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.

Довідка. У квітні 2014 року після анексії Криму російську делегацію вже позбавляли права голосу. У відповідь росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження.

Зеленський святкує день народження

Володимир Зеленський святкує 43 день народження. Вранці президент у своєму інстаграмі опублікував фото зі спортзалу. У підписі він зазначив, що "відчуває себе на 30 років".

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Привітала чоловіка у мережі дружина Олена Зеленська. Вітання надійшли й від українців, а також від іноземних лідерів: глав Словаччини, Південної Кореї, Єгипту, Киргизстану, Китаю тощо.



Фото президента у залі / Інстаграм Володимира Зеленського

Більше про біографію Зеленського читайте тут.

Важливо! У свій день народження президент записав відеозвернення, в якому привітав українців із завершенням локдауну. За його словами, жорсткий карантин був достатньо коротким, ліберальним, однак дієвим. Глава держави запевнив, що вже у лютому розпочнеться вакцинація від коронавірусу – у країну надійде 1 мільйон доз.