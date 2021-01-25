Головні новини 25 січня: загроза російського вторгнення, ще одна жертва пожежі в Харкові
СБУ попереджає про загрозу російського вторгнення, зокрема з Криму. Зросла кількість жертв пожежі у будинку для престарілих у Харкові. У МЗС розповіли про стан українського підлітка, якого побили у Парижі, а президент заявив, що напад шокує дикістю та ненавистю. Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ. А Зеленський святкує день народження. Такими були головні новини 25 січня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Загроза російського вторгнення
Служба безпеки України повідомила, що країна-агресор може напасти зі сторони окупованого Криму.
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Чому СБУ так вважає
- Росія активно посилює угрупування своїх збройних сил, а також наступальний потенціал.
- Окупанти регулярно проводять військові навчання поблизу кордону з Україною.
- Процес мілітаризації кримських міст стає все активнішим.
- Росія проводить активну мілітаризацію серед дітей та підлітків.
- Дітям з дитячого садка прищеплюють, що вони мають зі зброєю захищати Росію.
- Окрім того, у школах займаються активною пропагандою служіння у російській армії.
Зросла кількість жертв пожежі в Харкові
У лікарні помер чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих.
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Медики запевняють, що смерть спричинив стрес, адже опіків загиблий не мав. Чоловікові було 80 років. Після пожежі його одразу ж госпіталізували.
Тепер кількість жертв пожежі зросла до 16 людей. Більшості померлих було понад 70 років, найстаршому – 91.
Крім того, ще 11 людей отримали ушкодження. А чоловік, який постраждав найбільше, наразі у задовільному стані.
Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо
- Будинок спалахнув 21 січня. У ньому перебували 33 людини.
- За попередньою версією, займання сталося через необережне поводження з електрообігрівачами.
- Пансіонат працював незаконно.
- Його власнику будинку, орендарю та його дружині, а також адміністратору повідомили про підозру. Усіх взяли під варту щонайменше на 2 місяці.
В якому стані українець, якого побили в Парижі
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що стан українського підлітка все ще важкий, однак є позитивна динаміка.
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Крім того, український консул перебуває на постійному зв'язку із рідними українця та медичним закладом. А Посольство України у Франції взаємодіє із французькими правоохоронцями для проведення об’єктивного розслідування, розшуку і притягнення до відповідальності нападників.
Реакція Зеленського
Президент відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі. Він назвав це варварством та закликав знайти й покарати нападників.
Глава держави наголосив, що Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – стимули.
Побиття українського підлітка у Парижі: головне
- 15 січня у центрі Парижа на підлітків, які поверталися із занять, напала банда молодиків. Вони були озброєні палицями, ножами та молотком.
- Друзі Юрія встигли втекти, однак йому не пощастило. Нападники повалили його на землю та почали завдавати удари палицями та холодною зброєю.
- В українця діагностували численні травми, він впав у кому.
Оскарження повноважень Росії у ПАРЄ
Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії.
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Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії. У ПАРЄ інформацію підтвердили, зазначивши, що ініціативу підтримали 38 членів Асамблеї з 5 різних делегацій.
Що відбуватиметься далі
- Питання щодо російської делегації передадуть на розгляд моніторингового чи регламентного комітету ПАРЄ.
- У своїй резолюції комітет може рекомендувати Асамблеї підтвердити повноваження Росії, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.
Зеленський святкує день народження
Володимир Зеленський святкує 43 день народження. Вранці президент у своєму інстаграмі опублікував фото зі спортзалу. У підписі він зазначив, що "відчуває себе на 30 років".
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Привітала чоловіка у мережі дружина Олена Зеленська. Вітання надійшли й від українців, а також від іноземних лідерів: глав Словаччини, Південної Кореї, Єгипту, Киргизстану, Китаю тощо.
Фото президента у залі / Інстаграм Володимира Зеленського
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