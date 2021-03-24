Головні новини 24 березня: у парки можна без маски, помер другий вакцинований

У Чернівцях помер провізор, якому напередодні зробили щеплення проти COVID-19. Уряд дозволив виходити на вулицю без маски. У МОЗ розповіли причину смерті військової після вакцинації. Миколі Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди. Уряд затвердив чисельність строковиків на весняну кампанію. Такими були головні новини 24 березня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 24 березня:

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В Україні помер другий вакцинований

Джерело: МОЗ

У Чернівцях помер провізор аптеки військового госпіталю. 15 березня йому зробили щеплення проти коронавірусу вакциною Covishield.

Причина смерті

Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби. Попередня причина смерті – гострий мозковий інсульт.

Для встановлення точної причини смерті призначили патологоанатомічне дослідження.

Вакцинація минула добре

Вакцинацію провізору здійснила мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставили у міську клінічну лікарню №3, де він лікувався через інсульт.

Зі слів керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров'я чоловік не висловлював,

– розповіли у МОЗ.

Протипоказань для введення вакцини у померлого не було. До речі, з того ж флакону вакцини щеплення зробили ще 9 особам. З ними все в порядку.

Виходити на вулицю без маски можна

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило постанову про обов'язкове носіння маски у червоній зоні. У відомстві наголосили, що її не потрібно носити у парках та скверах.

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Де потрібно перебувати у масці

У закладах охорони здоров'я та освіти,

підземних переходах,

зупинках громадського транспорту,

територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше ніж 1 метр.

Коротко про ситуацію з коронавірусом 24 березня

У Рівному вирішили посилити обмеження, аби уникнути потрапляння у червону зону. Так, учнів 5 – 11 класів переведуть на дистанційне навчання щонайменше до 12 квітня.

Карантин посилили також у Миколаєві.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов не виключає, що на локдаун доведеться закрити всю країну.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ назвали причину смерті вакцинованої військової

Джерело: МОЗ

Військова Збройних сил Інна Нарожна, якій нещодавно зробили вакцинацію проти COVID-19, померла через гостру серцево-судинну недостатність. Такий висновок зробила судмедекспертиза.

Крім того, у жінки підтвердили атеросклеротичний кардіосклероз.

Нагадаємо, Нарожній провели щеплення 21 березня. 23 березня жінка зомліла біля магазину. Медики намагалися її реанімувати, однак марно.

Азарову повідомили про підозру

Джерело: Офіс генпрокурора

Колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову повідомили про підозру у державній зраді через підписання Харківських угод. За даними правоохоронців, політик допоміг Росії у веденні підривної діяльності проти нашої країни.

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Що встановило слідство

В Офісі генпрокурора заявили, що Азаров, спільно з президентом-втікачем Віктором Януковичем, у 2010 році вчинив дії спрямовані на шкоду суверенітету та обороноздатності України.

Політика звинуватили у тому, що він погодився на умови президента Росії Дмитра Медведєва щодо перебування їхнього Чорноморського флоту в Україні. Крім того, прем'єр забезпечив реалізацію відповідного законопроєкту.

Уряд затвердив чисельність строковиків на весну

Азаров домовився про перебування російського флоту в обмін на знижку на газ. 236 народних депутатів підтримали такий законопроєкт. Правоохоронці вважають, що саме завдяки йому Росії вдалося вдертися у Крим та окупувати його. 12 березня 2021 року СБУ розпочала масштабне розслідування проти політиків, які голосували за Харківські угоди.

Джерело: 24 канал

Під час весняної кампанії на службу призвуть 14 246 українців. Комісії розпочнуть працювати 1 квітня.

Де служитимуть українці

У Збройні сили України наберуть 6 500 людей,

Державну спеціальну службу транспорту – 600,

Національну гвардію – 4 646,

Держприкордонслужбу – 2 500.

На проведення кампанії виділили 66 мільйонів гривень. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 633 гривні.