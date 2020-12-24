В Україні 24 грудня запам'ятається корупційними скандалами – якщо в справах Олександра Тупицького й Павла Вовка відбулися зрушення, то справа Олега Татарова відкотила назад. ЄС і Британія нарешті узгодили договір про Brexit. Двоє бійців отримали поранення на Донбасі. Такими були головні новини 24 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Корупційні справи Тупицького, Вовка й Татарова

Головними подіями цього дня стали справи в яких фігурують голови Конституційного та Окружного адміністративного судів, а також заступник голови Офісу президента.

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Олег Татаров:

Ця справа стала найбільш скандальною. Щоб прикрити заступника голови ОПУ, у ніч перед обранням запобіжного заходу Офіс генпрокурора забрав справу в НАБУ й передав її СБУ.

Через це Антикорупційний суд навіть не зміг обрати запобіжний захід. Розгляд перенесли на наступний тиждень – на понеділок, 28 грудня.

Олександр Тупицький:

Голову Конституційного Суду натомість викликають в Офіс Генерального прокурора на допит. Він відбудеться також 28 грудня.

Тупицькому планують вручити підозру. Схоже, справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області, яку голова КСУ обговорював на своїх плівках.

Павло Вовк:

Також викликають на допит і Павла Вовка. Заодно Антикорупційний суд планує обрати йому запобіжний захід у справі про спробу захоплення державної влади.

Що цікаво, голову ОАСК ловили детективи НАБУ на дні народження його друга, адже той від жовтня переховується від правоохоронців.

Угода про Brexit

Євросоюз та Велика Британія домовились про положення торгової угоди, що регулюватиме взаємини після Brexit. Тепер перемовники передадуть договір главі уряду Британії Борису Джонсону та президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

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Перемовини між представниками Лондона та Брюсселя тривали усю ніч 23 – 24 грудня. Та все ж таки сторони підписали угоду й домовилися про її положення.

У британському уряді повідомили, що згідно з угодою, Лондон повернув собі контроль над кордоном, торгівлею, судовою системою і рибальськими водами. Угода заснована на нульових митах та квотах.

Що цікаво, Велика Британія вийшла з Європейського Союзу ще 31 січня 2020 року. Після цього питання візового режиму й торгівлі протягом майже всього року залишалися невизначеними.

Поранення військових на Донбасі

Протягом 24 грудня на Донбасі двоє українських бійців отримали поранення. Попри домовленості про припинення вогню, щонайменше в одному з випадків уся вина повністю на проросійських бойовиках.

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У районі Красногорівки Донецької області український військовий підірвався на вибухівці. Його одразу госпіталізували й загрози життю бійця немає.

Донецької області український військовий підірвався на вибухівці. Його одразу госпіталізували й загрози життю бійця немає. Неподалік від Шумів ворог обстріляв українських бійців зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу наш воїн отримав вогнепальне поранення. Його теж госпіталізували, але стан бійця наразі невідомий.

Послаблення карантину в новорічну ніч

Кабінет Міністрів України дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч до самого ранку. Спершу дозволяли роботу до 1 години ночі, але тепер – до 7 години ранку.

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Фактично, це означає, що ресторани й кафе зможуть безперервно працювати з 7 години ранку 31 грудня й до 23 години ночі 1 січня.

Натомість з 8 по 24 січня в Україні запровадять суворий локдаун. Під час цього періоду заклади харчування зможуть продовжувати роботу, але тільки готуючи їжу на виніс. Розважальні заклади не працюватимуть взагалі.



Карантинні обмеження в Україні до кінця зими 2021 року / Інфографіка 24 каналу