Головні новини 24 лютого: перший вакцинований в Україні, лист Стерненка з СІЗО

В Україні стартувала вакцинація проти COVID-19: першим був лікар з Черкащини. Сергій Стерненко написав лист з СІЗО. Нові деталі у розслідуванні авіатрощі літака Качинського. У Харкові дісталось депутатам Шарія. Про підозру повідомили пропагандисту Дудкіну. Такими були головні новини середи, 24 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Старт вакцинації в Україні

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24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Євгену Горенку, він працює лікарем-реаніматологом у Черкасах.

Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Процедуру щеплення виконувала лікарка мобільної бригади Людмила Доценко.

Як себе почувають вакциновані

У Черкасах загалом до обіду вакцинували кілька десятків медиків. За ними стежили протягом 30 хвилин, аби переконатись, що все пройшло гаразд. Жодному з вакцинованих допомога їхніх колег потрібна не була.

Усі почувалися добре. Побічних ефектів не було. Ні голова не паморочилася, ані температура не підіймалася. Усі почувалися добре,

– сказала лікарка з медзакладу в Черкасах, де проводять вакцинацію.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

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Лист Стерненка з СІЗО

Джерело: телеграм-канал STERNENKO

23 лютого активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення за викрадення людини з метою заволодіння грішми. Наразі Стерненко перебуває у СІЗО в Одесі, де його і навідав адвокат.

Захисник наголосив, що з Сергієм все гаразд, наскільки це можливо в даних умовах. З ізолятора на волю Стерненко передав лист.

Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Чув вас, коли були під СІЗО. Дуже підбадьорило,

– написав Стерненко.

Активіст закликав небайдужих людей не зупинятись і, в жодному випадку, не мовчати. За словами Стерненка, політичні репресії в Україні лише набиратимуть обертів.

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

На літаку Качинського здетонувала вибухівка

Джерело: Укрінформ

У квітні 2010 року під Смоленськом розбився літак з польськими високопосадовцями на борту. Серед загиблих був і чинний президент Польщі Лєх Качинський. Розслідуванням увесь цей час займалась спецкомісія Сейму.

Як розповів польський депутат, колишній очільник Міноборони Польщі Антоні Мацеревич, на борту літака здетонував вибуховий пристрій.

Правда у тому, що літак був знищений в результаті вибуху,

– заявив Мацеревич.

Елементи вибухівки виявили на уламках повітряного судна. Проте у комісію не знаю, хто саме міг підкласти пристрій. Депутати Сейму кажуть – це не їхня справа, таким розслідуванням має займатись прокуратура.

Коротко про авіатрощу літака Качинського:

Літак Ту-154 з президентом Польщі на борту, його дружиною та 86 членами урядової делегації розбився 10 квітня 2010 року у Росії біля Смоленська.

Поляки стверджують, що до трагедії причетна Росія.

У Москві кажуть, що авіакатастрофу спричинила помилка пілотів, що садили літака в умовах поганої видимості.

До уламків літака поляків підпустили лише восени 2019 року.

Також Росія відмовилась видавати диспетчерів, що вели літак.

Комісія обіцяє оприлюднити детальніший звіт щодо авіакатастрофи у квітні.

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Депутатам Шарія дісталось у міськраді Харкова

Джерело: Depo.Харків

24 лютого у Харківській міськраді спалахнула сутичка між депутатами від "Партії Шарія" та проукраїнськими активістами. Дійшло і до махання кулаками.

Почалось все з того, що депутат Микита Риженко разом з однопартійцями підійшов до трибуни. Вони намагались розгорнути банер із зображенням Анатолія Шарія. Ба більше, на ньому був напис "Стоп політичним репресіям".

Закономірно, що це викликало обурення проукраїнських активістів, які і вимагали від "шаріївців" "згорнути своє ганчір'я". Розбороняли учасників сутички вже правоохоронці.

Дивіться відео з Харківської міськради:

Наступний пішов: пропагандисту Дудкіну оголосили про підозру

Джерело: СБУ

Як з'ясували у СБУ, Юрій Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів та окремі блогери, які фінансувалися з Росії. Це завдання пропагандисту дали куратори з Росії.

Тут більше Виступав на російських і медведчуківських каналах: пропагандисту Дудкіну повідомили про підозру

Дудкін, здебільшого, поширював замовний контент, який отримував з російського "Первого канала" та агенції News Front. Також так званий "експерт" неодноразово брав участь у ефірі не лише каналів пулу Медведчука, а й заборонених російських медіа.

Важливо! Правоохоронці повідомили пропагандисту

про підозру за 2 статтями

: про державну зраду, а також порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності тощо.

Відео СБУ про діяльність Юрія Дудкіна: