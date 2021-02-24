Головні новини 24 лютого: перший вакцинований в Україні, лист Стерненка з СІЗО

Джерело:24 канал
В Україні стартувала вакцинація проти COVID-19: першим був лікар з Черкащини. Сергій Стерненко написав лист з СІЗО. Нові деталі у розслідуванні авіатрощі літака Качинського. У Харкові дісталось депутатам Шарія. Про підозру повідомили пропагандисту Дудкіну. Такими були головні новини середи, 24 лютого.
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24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Євгену Горенку, він працює лікарем-реаніматологом у Черкасах.
Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Процедуру щеплення виконувала лікарка мобільної бригади Людмила Доценко.
У Черкасах загалом до обіду вакцинували кілька десятків медиків. За ними стежили протягом 30 хвилин, аби переконатись, що все пройшло гаразд. Жодному з вакцинованих допомога їхніх колег потрібна не була.
Усі почувалися добре. Побічних ефектів не було. Ні голова не паморочилася, ані температура не підіймалася. Усі почувалися добре,
– сказала лікарка з медзакладу в Черкасах, де проводять вакцинацію.
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Джерело: телеграм-канал STERNENKO
23 лютого активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення за викрадення людини з метою заволодіння грішми. Наразі Стерненко перебуває у СІЗО в Одесі, де його і навідав адвокат.
Захисник наголосив, що з Сергієм все гаразд, наскільки це можливо в даних умовах. З ізолятора на волю Стерненко передав лист.
Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Чув вас, коли були під СІЗО. Дуже підбадьорило,
– написав Стерненко.
Активіст закликав небайдужих людей не зупинятись і, в жодному випадку, не мовчати. За словами Стерненка, політичні репресії в Україні лише набиратимуть обертів.Важливо! У день винесення вироку Сергієві Стерненку на вулиці багатьох великих міст України вийшли люди, які його підтримують. У Києві на Банковій в результаті протистояння учасників акції та правоохоронців постраждали десятки людей, також десятки – затримали.
Джерело: Укрінформ
У квітні 2010 року під Смоленськом розбився літак з польськими високопосадовцями на борту. Серед загиблих був і чинний президент Польщі Лєх Качинський. Розслідуванням увесь цей час займалась спецкомісія Сейму.
Як розповів польський депутат, колишній очільник Міноборони Польщі Антоні Мацеревич, на борту літака здетонував вибуховий пристрій.
Правда у тому, що літак був знищений в результаті вибуху,
– заявив Мацеревич.
Елементи вибухівки виявили на уламках повітряного судна. Проте у комісію не знаю, хто саме міг підкласти пристрій. Депутати Сейму кажуть – це не їхня справа, таким розслідуванням має займатись прокуратура.Важливо! Комісія обіцяє оприлюднити детальніший звіт щодо авіакатастрофи у квітні.
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Джерело: Depo.Харків
24 лютого у Харківській міськраді спалахнула сутичка між депутатами від "Партії Шарія" та проукраїнськими активістами. Дійшло і до махання кулаками.
Почалось все з того, що депутат Микита Риженко разом з однопартійцями підійшов до трибуни. Вони намагались розгорнути банер із зображенням Анатолія Шарія. Ба більше, на ньому був напис "Стоп політичним репресіям".
Закономірно, що це викликало обурення проукраїнських активістів, які і вимагали від "шаріївців" "згорнути своє ганчір'я". Розбороняли учасників сутички вже правоохоронці.
Дивіться відео з Харківської міськради:
Джерело: СБУ
Як з'ясували у СБУ, Юрій Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів та окремі блогери, які фінансувалися з Росії. Це завдання пропагандисту дали куратори з Росії.
Тут більше Виступав на російських і медведчуківських каналах: пропагандисту Дудкіну повідомили про підозру
Дудкін, здебільшого, поширював замовний контент, який отримував з російського "Первого канала" та агенції News Front. Також так званий "експерт" неодноразово брав участь у ефірі не лише каналів пулу Медведчука, а й заборонених російських медіа.Важливо! Правоохоронці повідомили пропагандисту про підозру за 2 статтями : про державну зраду, а також порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності тощо.
Відео СБУ про діяльність Юрія Дудкіна: