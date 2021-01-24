В Україні останній день локдауну. Минуло 6 років з часу обстрілу окупантами Маріуполя. Над Вестмінстерським палацом побачили дим і запідозрили пожежу. Помер старший брат бізнесмена Ріната Ахметова – Ігор. Такими були головні новини 24 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Прощання з локдауном

До теми Вдалося стабілізувати ситуацію, – Степанов про локдаун в Україні

В Україні 24 січня завершився локдаун, який розпочався одразу після Різдва. З 25 січня в країні вже набирають чинності обмеження помаранчевої зони.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за цей час вдалось розвантажити медичну систему. Глава МОЗ також подякував усім підприємцям, які з розумінням поставились до кроків уряду.

Також вже анонсував відновлення роботи закладів культури та релігійних установ і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що усі вони працюватимуть, проте за умов виконання певних вимог.

Вимоги до закладів культури з 25 січня:

Робота кінотеатрів та інших закладів культури можлива з 25 січня – за умови 50% заповненості залу та за розсадження глядачів "шахматкою".

Масові заходи можуть відбуватись просто неба – якщо учасників не більше 20 і між ними зберігається соціальна дистанція.

Релігійні заходи у закритих приміщеннях можна проводити – якщо кількість не перевищуватиме 1 людини на 5 квадратних метрів, просто неба – за умови збереження дистанції у півтора метра.

Музеї, виставки та галереї можуть приймати відвідувачів – не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.

Дозволена робота готелів та санаторно-курортних комплексів.

Дозволене виробництво аудіовізуальної продукції.

Перелік заборон після 25 січня / Інфографіка МОЗ

Важливо! Через зменшення рівня захворюваності в Україні уряд ухвалив рішення не продовжувати локдаун після 24 січня. Наразі адаптивний карантин має діяти до 28 лютого, проте, ймовірно, його продовжать до 31 березня.

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Обстріл Маріуполя: 6 років потому

В Україні 24 січня вшановують пам'ять жертв обстрілу бойовиками Маріуполя. Тоді у мікрорайоні "Східний" у 2015 році загинула 31 людина, ще 117 отримали поранення.

О 9:15 по місту та прилеглому селищі Виноградне Волноваського району відкрили вогонь з "Градів" та "Ураганів". Пізніше СБУ з'ясувала, що стріляли з російського озброєння за наказом російських офіцерів. Україна вимагала скликати Радбез ООН, проте Росія це питання заблокувала.

Біля пам'ятного знаку провели панахиду

До пам'ятного знаку "Загиблим в неоголошеній війні" люди приносили лампадки та квіти. Там же провели і панахиду за загиблими. Рівно о 9:15 у місті пролунали електросирени.

31 смерть, 117 поранених і зруйнована інфраструктура – наслідки тих страшних 30 секунд. Життя, міста розділилося на "до" та "після". Цей біль неможливо передати словами. Але цей день назавжди об'єднав кожного маріупольця. Ми усвідомили – найцінніше і крихке, що у нас є – людське життя,

– сказав мер міста Вадим Бойченко.

Дивіться фото з заходів вшанування пам'яті жертв у Маріуполі:

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Псевдопожежа у Вестмінстерському палаці

Неабияк занепокоїв лондонців та гостей британської столиці дим, який вони побачили над Вестмінстерським палацом 24 січня. За словами очевидців, до будівлі, де засідає парламент країни, одразу вирушили кілька пожежних машин.

Дивіться відео з "димом" над Вестмінстером:

Влада Лондона каже, що пожежна сигналізація спрацювала помилково. Начебто жодного диму не було, а такий моторошний ефект створила пара – більш помітна у холодну погоду.

Це, проте, не змінило занепокоєння, яке шириться мережею. Відомо, що будівля – у дуже поганому стані і її терміново потрібно лагодити. Напередодні британських парламентарів запевнили, що ремонт таки буде.

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Помер брат Ріната Ахметова – Ігор

24 січня стало відомо про смерть старшого брата українського бізнесмена Ріната Ахметова – Ігоря. Про те, що 59-річного Ігоря Ахметова не стало повідомила пресслужба Шахтаря. Цей футбольний клуб належить Рінату Ахметову.



Що саме стало причиною смерті чоловіка – наразі невідомо.

Ігор Ахметов / Фото пресслужби Шахтаря

Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний Шахтар. Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою,

– зазначили у Шахтарі.

Коротка біографія Ігоря Ахметова: