Головні новини 23 березня: Сорду обрали "запобіжку", гуляти без масок у червоній зоні заборонили

Джерело:24 канал
Уряд заборонив виходити на вулицю без масок у червоній зоні. Єдиному затриманому під час протестів за Стерненка на Банковій обрали запобіжний захід. ЗНО не переноситимуть через карантин. Для в'їзду іноземців в Україну запровадили обов'язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Такими були головні новини 22 березня.
Найважливіші новини України та світу за вівторок, 23 березня:
Важливо Локдаун & червона зона: у чому різниця
Джерело: Кабмін
Уряд своєю постановою від 22 березня заборонив людям гуляти вулицею без масок у червоній зоні. Зокрема, мовиться про території загального користування:
Зауважимо, у червоній зоні діють найсуворіші обмеження. Наприклад, закриті всі розважальні та культурні заклади, торгові центри. Заклади харчування можуть лише готувати їжу на доставку.
Карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: "Громадське"
Письменнику та ветерану Владиславу Стафійчуку (Сорду), якого затримали після протестів на Банковій, 23 березня обрали запобіжний захід. Печерський районний суд Києва вирішив, що чоловік перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Саме на такому запобіжному заході наполягав прокурор, хоча адвокат Сорда Дмитро Мащурок заявив, що рішення оскаржуватимуть.
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило список активістів, яким невдовзі вручать підозри через участь у протестах.
До речі, Філімонову вже вручили підозру, а Білковському – клопотання про обрання запобіжного заходу.
Зауважимо, у Стерненка наголосили, що таке показове покарання учасників акції – переслідування поліцією громадянського суспільства.Зверніть увагу! Люди виходять на протести через вирок Стерненку. Його засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення. Справа стосується викрадення депутата райради нібито для заволодіння його грошима – 300 гривнями.
Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу
Джерело: МОН
Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії у 2021 році відбудуться. Їх проведуть у заплановані дати та не будуть переносити навіть попри карантин.
Раніше для учнів 4 та 9 класів скасували проведення Державної підсумкової атестації, однак із ЗНО такого не буде.
Основна сесія ЗНО / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Кабмін
Уряд 22 березня запровадив нові правила в'їзду до України для іноземців. Тепер потрібно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його треба зробити не пізніше, ніж за 72 години перед приїздом.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що такі правила діють у всіх країнах Європи, тому Україна не буде винятком.
При поверненні додому, українці повинні відбути 14 днів самоізоляції. Однак якщо вони мають негативний ПЛР-тест, який зробили не пізніше, ніж за 48 годин перед приїздом, то можуть відмовитись від карантину.
До речі У Києві можуть ввести спецперепустки для проїзду громадським транспортом
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета до 21 травня.
Попри те, що захист просив змінити запобіжний захід для Антоненка та Кузьменко, суд вирішив не задовольняти клопотання.
Важливо Зеленський підписав указ про зміну санкційних списків: з кого зняли обмеження