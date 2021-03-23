Уряд заборонив виходити на вулицю без масок у червоній зоні. Єдиному затриманому під час протестів за Стерненка на Банковій обрали запобіжний захід. ЗНО не переноситимуть через карантин. Для в'їзду іноземців в Україну запровадили обов'язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Такими були головні новини 22 березня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 23 березня:

Важливо Локдаун & червона зона: у чому різниця

У червоній зоні не можна виходити на вулицю без масок Джерело: Кабмін

Уряд своєю постановою від 22 березня заборонив людям гуляти вулицею без масок у червоній зоні. Зокрема, мовиться про території загального користування:

парки;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища.

Зауважимо, у червоній зоні діють найсуворіші обмеження. Наприклад, закриті всі розважальні та культурні заклади, торгові центри. Заклади харчування можуть лише готувати їжу на доставку.

Які регіони перебувають у червоній зоні

Київська область, Львівська, Житомирська, Одеська, Сумська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька.



Карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Затриманому під час протестів за Стерненка обрали запобіжний захід

Джерело: "Громадське"

Письменнику та ветерану Владиславу Стафійчуку (Сорду), якого затримали після протестів на Банковій, 23 березня обрали запобіжний захід. Печерський районний суд Києва вирішив, що чоловік перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Саме на такому запобіжному заході наполягав прокурор, хоча адвокат Сорда Дмитро Мащурок заявив, що рішення оскаржуватимуть.

Що відомо про затримання Сорда

Під Офісом президента 20 березня відбулась акція на підтримку Стерненка. Під час мітингу люди закидали будівлю файєрами, розмалювали стіни та побили вікна.

Після протесту Сорда затримали. Йому інкримінують хуліганство. За це загрожує до 7 років ув'язнення.

До обрання запобіжного заходу чоловік перебував у СІЗО.

Що з іншими учасниками мітингу

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило список активістів, яким невдовзі вручать підозри через участь у протестах.

Хто увійшов до списку МВС

Владислав Стафійчук;

Сергій Філімонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушний;

Олексій Білковський;

Олег Кобезьський;

Денис Міщенко.

До речі, Філімонову вже вручили підозру, а Білковському – клопотання про обрання запобіжного заходу.

Зауважимо, у Стерненка наголосили, що таке показове покарання учасників акції – переслідування поліцією громадянського суспільства.

Зверніть увагу! Люди виходять на протести через вирок Стерненку. Його засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення. Справа стосується викрадення депутата райради нібито для заволодіння його грошима – 300 гривнями.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

ЗНО відбудеться

Джерело: МОН

Пробне ЗНО, основна та додаткова сесії у 2021 році відбудуться. Їх проведуть у заплановані дати та не будуть переносити навіть попри карантин.

Раніше для учнів 4 та 9 класів скасували проведення Державної підсумкової атестації, однак із ЗНО такого не буде.



Основна сесія ЗНО / Інфографіка 24 каналу

Пробне ЗНО та додаткова сесія

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Через карантин школярі зможуть обрати тільки один предмет. Щоправда, учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх предметів і пройти тестування вдома.

Додаткова сесія ЗНО триватиме з 26 червня до 16 липня.

В Україні посилили правила в'їзду для іноземців

Джерело: Кабмін

Уряд 22 березня запровадив нові правила в'їзду до України для іноземців. Тепер потрібно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його треба зробити не пізніше, ніж за 72 години перед приїздом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що такі правила діють у всіх країнах Європи, тому Україна не буде винятком.

Які правила діятимуть для українців

При поверненні додому, українці повинні відбути 14 днів самоізоляції. Однак якщо вони мають негативний ПЛР-тест, який зробили не пізніше, ніж за 48 годин перед приїздом, то можуть відмовитись від карантину.

Кому ще не треба відбувати самоізоляцію

діти до 12 років;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

українці, що перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для трансплантації;

Кого звільняють від самоізоляції при в'їзді з окупованих територій

дітей до 12 років, їх опікунів,

представників офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

тих, хто їде вступати до закладів освіти,

студентів вишів, розташованих на підконтрольній українському уряду території,

охочих зробити вакцинацію проти коронавірусу.

До речі У Києві можуть ввести спецперепустки для проїзду громадським транспортом