Головні новини 23 лютого: вирок активісту Стерненку, втрати на Донбасі та перша партія вакцин

Джерело:24 канал
Активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна у справі 6-річної давності. Внаслідок підступних обстрілів окупантів на Донбасі загинув український захисник. В Україну нарешті прибула перша партія вакцин проти COVID-19. Україна вийшла з 2 угод, укладених у межах СНД. Такими були головні новини вівторка, 23 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
23 лютого в Одесі відбувся суд над активістом Сергієм Стерненком. Судді приморського суду Одеси визнали його винним у справі 6-річної давності та засудили Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
Важливо Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста
Активіста вважають винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. Мовиться про 300 гривень. Сам Стерненко наголосив, що уся справа проти нього ґрунтується виключно на показах Щербіча.Цікаво! Щербіч, за словами Стерненка, є тітушкою та проросійським колаборантом. Він був соратником голови міста Одеси Геннадія Труханова та навіть увійшов до його політичної сили "Довіряй ділам". Щербич тоді закликав до порушення територіальної цілісності України, був причетний до завезення тітушок у Київ під час Революції Гідності.
Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу
Стерненко заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.
Він мав оголосити вирок ще 19 лютого, але не зробив цього. Я знаю чому – він мав написаний вирок, виправдальний. Але на нього тиснули Олег Татаров, Ірина Венедіктова і Геннадій Труханов. І він змінив вирок. Це вирок не мені, а вирок їм усім. Вони не зможуть закрити рота нам усім,
– додав активіст.
Після о будівлі суду в Одесі Стерненка повезли у СІЗО. Активісти намагалися заблокувати рух транспорту. Зауважимо, що автозак зі Стерненком виїхав не з того виїзду, який зазвичай використовують. Люди, які прийшли підтримати активіста, скандували "Ганьба" та "Стерненку – волю".
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Відомо, що активіст подаватиме апеляцію. Однак, як припустив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, цей процес будуть всіляко затягувати. Адже є випадки, коли апеляції не розглядали роками. Тим часом фракція "Голос" починає збір підписів за відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової.
Небайдужі ще ввечері 23 лютого почали збиратися на акціях протесту у різних містах України. Раніше акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві
Акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу
Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. Літак з довгоочікуваним препаратом сів в аеропорту "Бориспіль". Загалом 23 лютого в Україну прибули 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей.
В усі інші регіони вакцину розвезуть 24 лютого.
В Україну прибула вакцина проти коронавірусу / Фото Максима Степанова
Додамо, що загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших захисників. 23 лютого один з таких обстрілів став фатальним для сержанта Дмитра Сардака. Український воїн отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
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Напередодні поблизу Авдіївки внаслідок обстрілу загинув старший солдат Сергій Петраускас. Також через ворожі дії бойовиків поранення отримали ще 2 військовослужбовці.
Раніше через пожежу у бліндажі загинули 3 українці. Займання сталось ще 20 лютого, проте тіла 2 загиблих виявили під час розбору завалів. Ще один потерпілий у пожежі помер вже у лікарні.Зверніть увагу! Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 16 українських захисників.
Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за законопроєкт про проведення конкурсів на держслужбу. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський, внісши свої пропозиції.
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Серед іншого, президент наполягав на наданні в.о. міністрів розширених обов'язків, бо вони не мають права:
Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з 2 угод, які раніше ухвалили у межах СНД.
Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й Міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення Ради.
Згідно з цією угодою, уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування.
Телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна", які раніше заборонила РНБО, намагаються повернутися в ефір та обійти блокування. Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, "112 Україна", ZIK та NewsOne, які називали себе "Медіахолдинг "Новини", після блокування створили ТОВ з такою ж назвою.
Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстрували 18 лютого. Це відбулося через 2 тижні після того, як канали Тараса Козака припинили своє мовлення через рішення РНБО.
► Його засновниками є 100 людей, кожен "скинувся" на створення по 1 гривні.
► Тобто статутний капітал ТОВ "Медіахолдінг "Новини" сягає 100 гривень.