Головні новини 23 січня: протести з сутичками за Навального, нові деталі замаху на керівника СБУ

У Росії відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального – супроводжували їх жорсткі затримання та зіткнення мітингувальників із поліцією. З'явилися нові подробиці у справі про замах на вбивство керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд узяв під варту 4 підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові. Такими були головні новини 23 січня.

Найважливіші новини України та світу 23 січня.

Протести на підтримку Навального: затримання, сутички та снігові бої

Перша акція розпочалася в Хабаровську ще приблизно о 5 ранку за Києвом. Потім протести підтримали й інші міста Росії. Однак наймасштабніші мітинги відбулися в Москві – на вулиці столиці Росії вийшли майже 40 тисяч осіб. Про це повідомляє 24 канал.

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Мітинги на підтримку Навального / Фото джерела 24 каналу

Традиційно до місць збору людей прибули загони силовиків і правоохоронців. І ті одразу ж почали жорстко затримувати мітингувальників – в автозаку, зокрема, опинилися дружина опозиціонера Юлія Навальна. Водночас до багатьох застосовували силу, і у підсумку між мітингувальниками та силовиками виникли сутички.

Сутички на акції на підтримку Навального в Москві: дивіться відео

Надвечір у більшості міст Росії ситуація дещо заспокоїлась. Проте гаряче було в Москві. Тут мітингувальники почали закидати сніжками не лише правоохоронців, а і їхні спецмашини. Під час однієї з таких атак постраждало авто, що може належати ФСБ.

Відео снігових боїв у Москві

Після цього силовики почали "зачистку" – знову відбулися масові затримання та жорстокі побиття людей. Їм завдавали сильних ударів, розбиваючи голови. Крім того, під час затримання в одного з мітингувальників стався приступ астми, він знепритомнів. Однак ОМОНівці все одно надягли на його руки кайдани.

Силовики проводять зачистку в Москві: дивіться відео

Але це не зупинило мітингувальників, і вони рушили до СІЗО "Матроська тиша", де зараз утримують Навального. Проте все там пройшло спокійно.

"Свободу Навальному": мітингувальники прийшли до СІЗО, де тримають опозиціонера – відео

За підсумками акцій протесту російські правоохоронці затримали понад 3 тисячі людей, серед яких майже 300 осіб – це неповнолітні.

До речі Біля посольства Росії у Києві на акції за Навального відбулись сутички

Готували вбивство керівника СБУ Наумова: спецслужба розкрила подробиці

Напередодні українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. А імовірним замовником називають експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

За даними СБУ, злочин планували у змові декілька людей. Зокрема, вони розробили чіткий план. І у підсумку, організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів. І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця. Водночас спецслужба заперечила інформацію, що хтось під час затримання втікав і зараз перебуває в розшуку.

Очевидно, що різні сили намагаються використати цю ситуацію на свою користь,

– зауважив під час брифінгу начальник слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Також відомо, що оперативне спостереження за Расюком вели з 7 липня 2020 року. Тому Нескоромний міг бути задокументованим у матеріалах негласного слідства. Воно фіксувало контакти Расюка, який був наближеною людиною до Нескоромного.

Щодо останнього, то 23 cічня з’явився його телеграм-канал. Автор ресурсу усіляко переконує, що це не фейк. Крім того, Нескоромний повідомив, що він зараз перебуває у Європі, усі звинувачення у свій бік відкидає та каже, що це провокація з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.

Водночас він пообіцяв невдовзі оприлюднити компромат на владу.

про "даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ",

хто отримує відкати та "дивіденди" на "Великому будівництві",

про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірвано обмін полоненими.

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Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: запобіжні заходи підозрюваним

Орендар будинку В'ячеслав Кравченко перебуватиме під вартою протягом 2 місяців. Він на засіданні заявив, що має "мало стосунку до цього всього", адже всім займалася його дружина. Чоловік також не розуміє обставин, які призвели до трагедії.

Директорка будинку Ольга Кравченко перебуватиме під вартою протягом 2 місяців. ДО зали суду жінка прийшла на милицях. Підозрювана розповіла, що 8 січня вона перенесла операцію на коліні. А правоохоронці затримали її вдома, де вона перебувала після лікування. Кравченко плакала під час засідання та скаржилася, що 2 добу не може заснути.

Власник згорілого будинку Славік Акопян перебуватиме під вартою до 21 березня. Він вважає, що пожежа сталась через недбалість. Водночас стверджує, що некомпетентний, тому не зміг встежити за пожежною безпекою.

Адміністратора закладу Ігоря Мирончука також суд узяв під варту на 2 місяці. Сам чоловік переконує, що працював у пансіонаті як волонтер, а гроші отримував як подяку від сім'ї Кравченків. Також розповів, що є колишнім наркозалежним. Мовляв, раніше він був у цьому центрі та поборов залежність.

Зауважимо, що усіх їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Помер Ларрі Кінг

Американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років. Кілька тижнів тому його госпіталізували з коронавірусом.

Раніше Кінг неодноразово зазнавав серйозних проблем зі здоров'ям. Зокрема, у 2017 році йому провели операцію з видалення ракової пухлини. А у 2019-му він переніс інфаркт. Перед цим у телеведучого протягом декількох місяців були проблеми з диханням. Тоді Кінга госпіталізували, але перед випискою він пережив короткочасну зупинку серця.

Додамо, що влітку 2020 року двоє дітей Кінга померли з різницею в місяць. У сина ведучого трапився інфаркт, а дочка померла після того, як у неї виявили рак.

Що відомо про Ларрі Кінга