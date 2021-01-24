Головні новини 23 січня: протести з сутичками за Навального, нові деталі замаху на керівника СБУ

У Росії відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального – супроводжували їх жорсткі затримання та зіткнення мітингувальників із поліцією. З'явилися нові подробиці у справі про замах на вбивство керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд узяв під варту 4 підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові. Такими були головні новини 23 січня.
Найважливіші новини України та світу 23 січня.
Перша акція розпочалася в Хабаровську ще приблизно о 5 ранку за Києвом. Потім протести підтримали й інші міста Росії. Однак наймасштабніші мітинги відбулися в Москві – на вулиці столиці Росії вийшли майже 40 тисяч осіб. Про це повідомляє 24 канал.
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Мітинги на підтримку Навального / Фото джерела 24 каналу
Традиційно до місць збору людей прибули загони силовиків і правоохоронців. І ті одразу ж почали жорстко затримувати мітингувальників – в автозаку, зокрема, опинилися дружина опозиціонера Юлія Навальна. Водночас до багатьох застосовували силу, і у підсумку між мітингувальниками та силовиками виникли сутички.
Сутички на акції на підтримку Навального в Москві: дивіться відео
Надвечір у більшості міст Росії ситуація дещо заспокоїлась. Проте гаряче було в Москві. Тут мітингувальники почали закидати сніжками не лише правоохоронців, а і їхні спецмашини. Під час однієї з таких атак постраждало авто, що може належати ФСБ.
Відео снігових боїв у Москві
Після цього силовики почали "зачистку" – знову відбулися масові затримання та жорстокі побиття людей. Їм завдавали сильних ударів, розбиваючи голови. Крім того, під час затримання в одного з мітингувальників стався приступ астми, він знепритомнів. Однак ОМОНівці все одно надягли на його руки кайдани.
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Але це не зупинило мітингувальників, і вони рушили до СІЗО "Матроська тиша", де зараз утримують Навального. Проте все там пройшло спокійно.
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За підсумками акцій протесту російські правоохоронці затримали понад 3 тисячі людей, серед яких майже 300 осіб – це неповнолітні.
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Напередодні українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. А імовірним замовником називають експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.
За даними СБУ, злочин планували у змові декілька людей. Зокрема, вони розробили чіткий план. І у підсумку, організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів. І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця. Водночас спецслужба заперечила інформацію, що хтось під час затримання втікав і зараз перебуває в розшуку.
Очевидно, що різні сили намагаються використати цю ситуацію на свою користь,
– зауважив під час брифінгу начальник слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.
Також відомо, що оперативне спостереження за Расюком вели з 7 липня 2020 року. Тому Нескоромний міг бути задокументованим у матеріалах негласного слідства. Воно фіксувало контакти Расюка, який був наближеною людиною до Нескоромного.
Щодо останнього, то 23 cічня з’явився його телеграм-канал. Автор ресурсу усіляко переконує, що це не фейк. Крім того, Нескоромний повідомив, що він зараз перебуває у Європі, усі звинувачення у свій бік відкидає та каже, що це провокація з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.
Водночас він пообіцяв невдовзі оприлюднити компромат на владу.
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Зауважимо, що усіх їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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Американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років. Кілька тижнів тому його госпіталізували з коронавірусом.
Раніше Кінг неодноразово зазнавав серйозних проблем зі здоров'ям. Зокрема, у 2017 році йому провели операцію з видалення ракової пухлини. А у 2019-му він переніс інфаркт. Перед цим у телеведучого протягом декількох місяців були проблеми з диханням. Тоді Кінга госпіталізували, але перед випискою він пережив короткочасну зупинку серця.
Додамо, що влітку 2020 року двоє дітей Кінга померли з різницею в місяць. У сина ведучого трапився інфаркт, а дочка померла після того, як у неї виявили рак.