Головні новини 23 січня: протести з сутичками за Навального, нові деталі замаху на керівника СБУ

24 січня 2021 , 09:05
Читать новость на русском

У Росії відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального – супроводжували їх жорсткі затримання та зіткнення мітингувальників із поліцією. З'явилися нові подробиці у справі про замах на вбивство керівника Внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Суд узяв під варту 4 підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові. Такими були головні новини 23 січня.

Найважливіші новини України та світу 23 січня.

Протести на підтримку Навального: затримання, сутички та снігові бої

Перша акція розпочалася в Хабаровську ще приблизно о 5 ранку за Києвом. Потім протести підтримали й інші міста Росії. Однак наймасштабніші мітинги відбулися в Москві – на вулиці столиці Росії вийшли майже 40 тисяч осіб. Про це повідомляє 24 канал.

Читайте більше Снігові бої та сутички біля СІЗО: як Росія протестувала за Навального – фото, відео


Мітинги на підтримку Навального / Фото джерела 24 каналу

Традиційно до місць збору людей прибули загони силовиків і правоохоронців. І ті одразу ж почали жорстко затримувати мітингувальників – в автозаку, зокрема, опинилися дружина опозиціонера Юлія Навальна. Водночас до багатьох застосовували силу, і у підсумку між мітингувальниками та силовиками виникли сутички.

Сутички на акції на підтримку Навального в Москві: дивіться відео

Надвечір у більшості міст Росії ситуація дещо заспокоїлась. Проте гаряче було в Москві. Тут мітингувальники почали закидати сніжками не лише правоохоронців, а і їхні спецмашини. Під час однієї з таких атак постраждало авто, що може належати ФСБ.

Відео снігових боїв у Москві

Після цього силовики почали "зачистку" – знову відбулися масові затримання та жорстокі побиття людей. Їм завдавали сильних ударів, розбиваючи голови. Крім того, під час затримання в одного з мітингувальників стався приступ астми, він знепритомнів. Однак ОМОНівці все одно надягли на його руки кайдани.

Силовики проводять зачистку в Москві: дивіться відео

Але це не зупинило мітингувальників, і вони рушили до СІЗО "Матроська тиша", де зараз утримують Навального. Проте все там пройшло спокійно.

"Свободу Навальному": мітингувальники прийшли до СІЗО, де тримають опозиціонера – відео

За підсумками акцій протесту російські правоохоронці затримали понад 3 тисячі людей, серед яких майже 300 осіб – це неповнолітні.

До речі Біля посольства Росії у Києві на акції за Навального відбулись сутички

Готували вбивство керівника СБУ Наумова: спецслужба розкрила подробиці

Напередодні українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. А імовірним замовником називають експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

За даними СБУ, злочин планували у змові декілька людей. Зокрема, вони розробили чіткий план. І у підсумку, організатор знайшов виконавця та запропонував йому 50 тисяч доларів. І якраз під час передачі частини грошей затримали виконавця. Водночас спецслужба заперечила інформацію, що хтось під час затримання втікав і зараз перебуває в розшуку.

Очевидно, що різні сили намагаються використати цю ситуацію на свою користь,
– зауважив під час брифінгу начальник слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Також відомо, що оперативне спостереження за Расюком вели з 7 липня 2020 року. Тому Нескоромний міг бути задокументованим у матеріалах негласного слідства. Воно фіксувало контакти Расюка, який був наближеною людиною до Нескоромного.

Щодо останнього, то 23 cічня з’явився його телеграм-канал. Автор ресурсу усіляко переконує, що це не фейк. Крім того, Нескоромний повідомив, що він зараз перебуває у Європі, усі звинувачення у свій бік відкидає та каже, що це провокація з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.

Водночас він пообіцяв невдовзі оприлюднити компромат на владу.

  • про "даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ",
  • хто отримує відкати та "дивіденди" на "Великому будівництві",

Полковника СБУ затримали за замах на вбивство генерала відомства: дивіться відео 24 каналу

Радимо ознайомитися Полковник СБУ готував вбивство колеги: що це було

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові: запобіжні заходи підозрюваним

  • Орендар будинку В'ячеслав Кравченко перебуватиме під вартою протягом 2 місяців. Він на засіданні заявив, що має "мало стосунку до цього всього", адже всім займалася його дружина. Чоловік також не розуміє обставин, які призвели до трагедії.
  • Директорка будинку Ольга Кравченко перебуватиме під вартою протягом 2 місяців. ДО зали суду жінка прийшла на милицях. Підозрювана розповіла, що 8 січня вона перенесла операцію на коліні. А правоохоронці затримали її вдома, де вона перебувала після лікування. Кравченко плакала під час засідання та скаржилася, що 2 добу не може заснути.
  • Власник згорілого будинку Славік Акопян перебуватиме під вартою до 21 березня. Він вважає, що пожежа сталась через недбалість. Водночас стверджує, що некомпетентний, тому не зміг встежити за пожежною безпекою.
  • Адміністратора закладу Ігоря Мирончука також суд узяв під варту на 2 місяці. Сам чоловік переконує, що працював у пансіонаті як волонтер, а гроші отримував як подяку від сім'ї Кравченків. Також розповів, що є колишнім наркозалежним. Мовляв, раніше він був у цьому центрі та поборов залежність.

Зауважимо, що усіх їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей. Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Зверніть увагу Пожежа в будинку для престарілих в Харкові: оприлюднили імена та вік усіх загиблих

Помер Ларрі Кінг

Американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років. Кілька тижнів тому його госпіталізували з коронавірусом.

Раніше Кінг неодноразово зазнавав серйозних проблем зі здоров'ям. Зокрема, у 2017 році йому провели операцію з видалення ракової пухлини. А у 2019-му він переніс інфаркт. Перед цим у телеведучого протягом декількох місяців були проблеми з диханням. Тоді Кінга госпіталізували, але перед випискою він пережив короткочасну зупинку серця.

Додамо, що влітку 2020 року двоє дітей Кінга померли з різницею в місяць. У сина ведучого трапився інфаркт, а дочка померла після того, як у неї виявили рак.

Що відомо про Ларрі Кінга

  • Він народився 19 листопада 1933 року в Нью-Йорку в родині єврейських емігрантів з Білорусії.
  • Ток-шоу Larry King Live виходило в ефір на телеканалі CNN протягом 25 років і було включено до Книги рекордів Гіннесса як найтриваліше за терміном існування шоу на одному і тому ж каналі та з одним ведучим.
  • Всього протягом кар'єри Кінгу, за різними даними, дали інтерв'ю від 50 тисяч до 60 тисяч осіб. Серед його співрозмовників були всі президенти США та багато інших відомих діячів.
  • У 2010 році Кінг заявив про відхід з телебачення, проте у 2013 році почав вести передачу Larry King Now на телеканалі RT America.