Головні новини 22 березня: у Польщі знову ДТП з українцями, ЄС ввів санкції проти Росії

Джерело:24 канал
У Польщі автобус з українцями знову потрапив у ДТП. Євросоюз затвердив санкції проти Росії через порушення прав людини. У Львові продовжили суворий карантин, а на Черкащині, Київщині та Сумщині ввели червону зону. Кабмін дозволив місцевій владі в "червоних областях" самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту. Такими були головні новини 22 березня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Джерело: tvn24
Пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП біля міста Кашице у ніч на 22 березня.
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За словами речника МЗС Олега Ніколенка, генконсульство України в Любліні взаємодіє з польською стороною для з'ясування обставин ДТП й надає постраждалим допомогу.
Дипломат повідомив 24 каналу, що автобус мав українську (чернівецьку) реєстрацію. Він прямував за маршрутом Вроцлав – Чернівці.
Ніколенко уточнив, що загиблим є другий водій автобуса. Потерпілі перебувають у трьох різних лікарнях – Перемишля, Пшеворська та Лубачува, медики надають їм усю необхідну допомогу.
Важливо ДТП з українцями у Польщі: одна постраждала перебуває у важкому станіДо слова, аварія сталася неподалік місця, де 6 березня вже розбився український автобус Познань – Херсон. На місці смертельних ДТП з українцями у Польщі обіцяють встановити знак про небезпеку.
Смертельна аварія в Польщі 22 березня / Фото PAP
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Джерело: твітер Рікарда Джозвяка
Європейський Союз 22 березня схвалив новий пакет санкцій проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії.
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Обмеження ввели проти 11 людей та 4 організацій. Їх звинуватили у порушенні прав людини.
Додамо, що їхні активи у Євросоюзі заморозили, а в'їзд на територію держав-членів заборонили.Зверніть увагу! Нещодавно санкції проти Росії запровадили США. Вони звинуватили Москву у порушенні Конвенції про хімічну зброю. Мова йде про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та ексрозвідника Сергія Скрипаля і його дочки.
Джерело: 24 канал
Червону зону "поповнили" декілька областей України. Відповідні рішення прийняли або на державному, або ж на місцевому рівнях.
До теми Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Київську та Сумську області до червоної карантинної зони.
Міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що обмеження наберуть чинності опівночі 22 березня. На території регіонів діятимуть карантинні заходи, передбачені для цього рівня обмежень.
У цій області рішення посилити карантин до червоної зони ухвалила місцева влада. Про це повідомив новий очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко. Він наголосив, що "швидкість поширення епідемії – у руках кожного з нас".
Нові обмеження починають діяти вже від 22 березня.
Скічко додав, що до 25 березня місцева влада стежитиме за дотриманням карантинних обмежень. Він підкреслив, якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі міри.
За словами Андрія Садового, через складну ситуацію з коронавірусом у Львові комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження локдауну до 4 квітня.
Крім того, у місті ухвалили рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які орендують у Лікарні швидкої допомоги.Нагадаємо, станом на 22 березня червону зону карантину ввели вже у 7 областях України : у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській та Сумській областях, а також у Львові та Києві.
Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: телеграм Владислава Криклія
В Україні змінили правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину.
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Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішуватиме: забороняти чи дозволяти перевезення. Таким чином повноваження від державної комісії передали на місця.
За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.
Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.Зазначимо: про те, що заборону курсування громадського транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше. У КМДА, наприклад, вимагали, аби це рішення скасували через загрозу колапсу.
За рішенням регіональної комісії, в області можна буде повністю спинити регулярні та нерегулярні перевезення. Але є і короткий перелік перевезень, які дозволятимуть.
Перевезення, які дозволятимуться: