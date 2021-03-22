Головні новини 22 березня: у Польщі знову ДТП з українцями, ЄС ввів санкції проти Росії

У Польщі автобус з українцями знову потрапив у ДТП. Євросоюз затвердив санкції проти Росії через порушення прав людини. У Львові продовжили суворий карантин, а на Черкащині, Київщині та Сумщині ввели червону зону. Кабмін дозволив місцевій владі в "червоних областях" самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту. Такими були головні новини 22 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

ДТП з українцями у Польщі

Джерело: tvn24

Пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП біля міста Кашице у ніч на 22 березня.

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Що відомо про аварію

Під час ДТП в автобусі перебували 2 водіїв та 8 пасажирів, усі вони – українці. Одна людина загинула на місці, 5 – потрапили у лікарню з травмами різної тяжкості.

на місці, з травмами різної тяжкості. За попередньою інформацією, водій транспорту був тверезим.

Аварія трапилася через те, що автобус влетів у відбійник на з'їзді до пункту обслуговування пасажирів "Кашице", перевернувся та впав у кювет.

Що кажуть у МЗС

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, генконсульство України в Любліні взаємодіє з польською стороною для з'ясування обставин ДТП й надає постраждалим допомогу.

Дипломат повідомив 24 каналу, що автобус мав українську (чернівецьку) реєстрацію. Він прямував за маршрутом Вроцлав – Чернівці.

Ніколенко уточнив, що загиблим є другий водій автобуса. Потерпілі перебувають у трьох різних лікарнях – Перемишля, Пшеворська та Лубачува, медики надають їм усю необхідну допомогу.

В якому стані потерпілі

74-річна жінка – у вкрай тяжкому стані. Її планують перевезти з Перемишля до Жешува, аби зробити операцію;

У 55-річної жінки – поламані кінцівки;

У 22-річного водія автобуса, який перебував за кермом, забій голови.

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Смертельна аварія в Польщі 22 березня / Фото PAP

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Санкції ЄС проти Росії

Джерело: твітер Рікарда Джозвяка

Європейський Союз 22 березня схвалив новий пакет санкцій проти Росії, Китаю, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії.

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Обмеження ввели проти 11 людей та 4 організацій. Їх звинуватили у порушенні прав людини.

Хто потрапив під санкції

Командир спецзагону "Терек" і заступник голови уряду Чечні Абузайд Вісмурадов. Його називають неофіційним охоронцем глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Їх звинувачують у причетності до "чисток геїв" та усуненні політичних опонентів у Чечні.

Начальник аргунського управління МВС Чечні Аюб Катаєв. Крім переслідування представників ЛГБТ, його звинувачують у тортурах, жорстокому поводженні з людьми, позасудових стратах та вбивствах.

Чиновники китайської провінції Синьцзян, яких звинувачують у переслідуванні мусульман-уйгурів.

Представники лівійського ополчення – за викрадення та катування людей.

Генпрокуратура Північної Кореї.

Агентство національної безпеки Еритреї.

Додамо, що їхні активи у Євросоюзі заморозили, а в'їзд на територію держав-членів заборонили.

Локдаун в Україні: де ввели й де продовжили

Нещодавно санкції проти Росії запровадили США . Вони звинуватили Москву у порушенні Конвенції про хімічну зброю. Мова йде про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та ексрозвідника Сергія Скрипаля і його дочки.

Джерело: 24 канал

Червону зону "поповнили" декілька областей України. Відповідні рішення прийняли або на державному, або ж на місцевому рівнях.

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Київщина та Сумщина

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Київську та Сумську області до червоної карантинної зони.

Міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що обмеження наберуть чинності опівночі 22 березня. На території регіонів діятимуть карантинні заходи, передбачені для цього рівня обмежень.

Які обмеження діють у червоній зоні

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

не можна проводити масові заходи;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи лише їжу на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть й надалі працювати.

Черкащина

У цій області рішення посилити карантин до червоної зони ухвалила місцева влада. Про це повідомив новий очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко. Він наголосив, що "швидкість поширення епідемії – у руках кожного з нас".

Нові обмеження починають діяти вже від 22 березня.

Якими вони наразі будуть

у громадських закладах і транспорті посилять контроль за використанням засобів індивідуального захисту;

міста просять збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити;

розширять кількість ліжкомісць – по області та у Черкасах;

культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною;

Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть лише до 23:00.

Скічко додав, що до 25 березня місцева влада стежитиме за дотриманням карантинних обмежень. Він підкреслив, якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі міри.

Львів

За словами Андрія Садового, через складну ситуацію з коронавірусом у Львові комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження локдауну до 4 квітня.

Крім того, у місті ухвалили рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які орендують у Лікарні швидкої допомоги.

станом на 22 березня червону зону карантину ввели вже у 7

областях України

:

у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській та Сумській областях, а також у Львові та Києві.



Обмеження у зонах карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Нові правила роботи транспорту в червоній зоні

Джерело: телеграм Владислава Криклія

В Україні змінили правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину.

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Що саме змінили

Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішуватиме: забороняти чи дозволяти перевезення. Таким чином повноваження від державної комісії передали на місця.

За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.

Які заборони може вводити влада на місцях

: про те, що заборону курсування громадського транспорту у червоній зоні, потрібно переглянути, йшлося і раніше. У КМДА, наприклад, вимагали, аби це рішення скасували через загрозу колапсу.

За рішенням регіональної комісії, в області можна буде повністю спинити регулярні та нерегулярні перевезення. Але є і короткий перелік перевезень, які дозволятимуть.

Перевезення, які дозволятимуться: