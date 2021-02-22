Головні новини 22 лютого: COVID-вакцина прибуде завтра, на Донбасі загинув військовий

Джерело:24 канал
На Донбасі загинув військовий, а ще один – отримав поранення. Вакцина проти коронавірусу прибуде в Україну зранку 23 лютого. У "Борисполі" затримали літак із фігурантом справи "Приватбанку". З 1 березня зростуть пенсії. На Прикарпатті введуть нові обмеження червоної зони. Такими були головні новини за понеділок, 22 лютого.
Найважливіші новини України та світу за понеділок, 21 лютого:
Важливо Десятки загиблих та сотні обстрілів: Хомчак переконаний, що на Донбасі триває режим тиші
Джерело: 24 канал
Російські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу шахти Бутівка, коли ті вели спостереження. Внаслідок цього 2 бійців отримали поранення.
За словами головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, бойовики гатили з танкового і протитанкового гранатометів.
Медики намагалися врятувати військових, однак один, на жаль, загинув. За життя іншого бійця борються лікарі.Довідка. З початку 2021 року на Донбасі загинуло 12 українських військових.
Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
Заступник глави Офісу Президента Тимошенко заявив, що вже завтра зранку в Україну прибуде вакцина проти коронавірусу. Наразі препарат перебуває у дорозі.
Максим Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, аби власноруч проконтролювати погрузку. Вакцина вже на шляху. Вона вранці, я сподіваюсь, уже буде в Україні,
– сказав Тимошенко.
Головне про вакцинацію / Джерело МОЗ / Інфограграфіка 24 каналу
Затримали фігуранта справи "Приватбанку"
Джерело: телеграм НАБУ
Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру одному з фігурантів справи "Приватбанку". Після того ймовірний зловмисник намагався втекти з України, аби уникнути відповідальності.
До теми Венедіктова розповіла про розслідування справи "Приватбанку" та анонсувала нові підозри
За даними ЗМІ, мовиться про першого заступника голови правління "Приватбанку" 2016 року Володимира Яценка.
Джерело: Мінсоцполітики
Кабінет Міністрів схвалив постанову про індексацію пенсій з 1 березня. Виплати підвищать для 8 мільйонів людей.
Джерело: Офіс Президента
Ситуація з коронавірусом на Івано-Франківщині залишається вкрай складною. Через це у регіоні введуть низку додаткових обмежень до червоної зони.
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Завтра планують проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо того, аби вжити ще низку заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень,
– сказав прем'єр Шмигаль.