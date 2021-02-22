На Донбасі загинув військовий, а ще один – отримав поранення. Вакцина проти коронавірусу прибуде в Україну зранку 23 лютого. У "Борисполі" затримали літак із фігурантом справи "Приватбанку". З 1 березня зростуть пенсії. На Прикарпатті введуть нові обмеження червоної зони. Такими були головні новини за понеділок, 22 лютого.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 21 лютого:

Важливо Десятки загиблих та сотні обстрілів: Хомчак переконаний, що на Донбасі триває режим тиші

На Донбасі загинув військовий

Джерело: 24 канал

Російські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу шахти Бутівка, коли ті вели спостереження. Внаслідок цього 2 бійців отримали поранення.

За словами головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, бойовики гатили з танкового і протитанкового гранатометів.

Медики намагалися врятувати військових, однак один, на жаль, загинув. За життя іншого бійця борються лікарі.

Довідка. З початку 2021 року на Донбасі загинуло 12 українських військових.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Вакцина прибуде в Україну 23 лютого

Джерело: 24 канал

Заступник глави Офісу Президента Тимошенко заявив, що вже завтра зранку в Україну прибуде вакцина проти коронавірусу. Наразі препарат перебуває у дорозі.

Максим Степанов вже повертається з результатами. Він їздив, аби власноруч проконтролювати погрузку. Вакцина вже на шляху. Вона вранці, я сподіваюсь, уже буде в Україні,

– сказав Тимошенко.

Яка вакцина їде в Україну

В Україну їдуть перші 500 доз вакцини компанії AstraZeneca.

Найперше її отримають мешканці столиці, Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Додамо, що для того, аби Україна отримала вакцину, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів в Індію на перемовини з виробником.

Головне про вакцинацію / Джерело МОЗ / Інфограграфіка 24 каналу

Затримали фігуранта справи "Приватбанку"

Джерело: телеграм НАБУ

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру одному з фігурантів справи "Приватбанку". Після того ймовірний зловмисник намагався втекти з України, аби уникнути відповідальності.

До теми Венедіктова розповіла про розслідування справи "Приватбанку" та анонсувала нові підозри

За даними ЗМІ, мовиться про першого заступника голови правління "Приватбанку" 2016 року Володимира Яценка.

Що відомо про затримання підозрюваного

Приватний літак з Яценком вилетів з аеропорту у Дніпрі і прямував у Відень. За словами антикорупційного активіста Віталія Шабуніна, інформацію про підозру могли злити. Саме тому ймовірний зловмисник намагався втекти з України.

Працівники НАБУ посадили літак у "Борисполі" та затримали підозрюваного.

Чоловік а звинувачують у розтраті коштів "Приватбанку" в особливо великих розмірах.

В Україні зростуть пенсії з 1 березня

Джерело: Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів схвалив постанову про індексацію пенсій з 1 березня. Виплати підвищать для 8 мільйонів людей.

На скільки зросте пенсія

У середньому розмір пенсії підвищиться на 308 гривень. Водночас мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень .

Та к, мінімальна пенсія зросте до 2 2 00 гривень для тих, хто має тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

На Прикарпатті посилять червону зону

Джерело: Офіс Президента

Ситуація з коронавірусом на Івано-Франківщині залишається вкрай складною. Через це у регіоні введуть низку додаткових обмежень до червоної зони.

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Завтра планують проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо того, аби вжити ще низку заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень,

– сказав прем'єр Шмигаль.

Коронавірус на Прикарпатті: головне

За добу 21 лютого в Івано-Франківській області виявили 515 нових заражених коронавірусом. Загалом регіон лідирує в Україні за добовим приростом хворих.

В області облаштували 16 карантинних блокпостів. На них людям міряють температуру, а при потребі – везуть у лікарню.

Крім того, у Богородчанах розгорнули мобільний госпіталь, адже в лікарнях вже немає місць для хворих.

З 22 лютого на Івано-Франківщині діє червона карантинна зона.

За словами Кирила Тимошенка, винними у спалаху COVID-19 в регіоні є туристи, які на свята приїжджали у "Буковель".



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу