Президент Зеленський прибув до Харкова і зібрав там екстрену нараду. Відомі нові деталі про смертельну пожежу у будинку престарілих. Підозрюваному у подвійному вбивстві в Одесі обрали запобіжний захід. Україна відзначила День соборності. Такими були головні новини 22 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зеленський екстрено прибув до Харкова

Актуально Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео

Після смертельної пожежі у будинку престарілих президент Зеленський 22 січня вилетів до Харкова. Глава держави відвідав місце трагедії та провів нараду задля запобігання подібним надзвичайним ситуаціям. Зеленський наголосив, що питання приватних закладів для літніх людей не врегульоване законодавчо.

Треба по всій країні знайти подібні об'єкти заздалегідь, а не у такі трагічні моменти, коли втрачені 15 людей,

– сказав Зеленський.

На місці жахливої пожежі президент зауважив, що не розуміє людей, які віддають своїх батьків у подібні заклади. Глава держави також поспілкувався з потерпілими та анонсував реформу у сфері догляду за незахищеними верствами населення.

Про що говорили на нараді у президента

На нараді щодо запобігання надзвичайним ситуаціям були присутні, зокрема, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, очільник Нацполіції Ігор Клименко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Важливо! У самому Харкові та області в результаті перевірок виявили 32 подібні заклади, які діяли нелегально. У цих установах перебували 72 наркозалежних та 216 літніх людей. У комунальних закладах, куди їх можна перемістити, знайшли 136 місць.

Коротко про результати наради:

Потрібно підготувати законодавчу базу, яка роз'яснить правила функціонування закладів для літніх людей, а також інших соціально незахищених верств населення.

Необхідно створити реєстр усіх подібних установ. Доступ до таких даних має бути відкритим.

Наразі здійснюватимуть перевірку протипожежних систем.

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Зазначимо, що 23 січня в Україні оголосили загальнонаціональну жалобу через трагедію у Харкові.

Нові деталі про пожежу у будинку престарілих

Через трагедію у будинку для літніх людей вже затримали 4 осіб: власника приміщення, орендаря та його дружину, а також адміністратора.

Прокуратура поки оприлюднила 3 можливі версії пожежі:

Підпал.

Необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами.

Замикання електромережі.

Дивіться фото з затримання, а також з місця трагедії:

У закладі не було жодної документації

На заклад "Золотий час" ніхто не оформив необхідну документацію. Не було й документів на введення будівлі в експлуатацію, а також – дозволів на підведення електрики та газу.

Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські допитують свідків та проводять обшуки.

Правоохоронці також виявили у сусідньому будинку так званий "реабілітаційний центр" для алко- та наркозалежних людей.

Зверніть увагу! Тим часом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляють, що працівники закладу могли залишити своїх підопічних без нагляду, коли спалахнула пожежа.

Дивіться відео з першими хвилинами пожежі:

Коротко про трагедію у Харкові:

Будинок престарілих на вулиці Нижня Гиївська загорівся 21 січня.

Там жили 33 людей, з них 15 людей загинули.

Будинок працював незаконно.

причин трагедії.

Запобіжний захід для "різника" з Одеси

В Одесі обрали запобіжний захід для Дмитра Пономаренка – підозрюваного у подвійному вбивстві на вулиці Небесної Сотні. Чоловіка триматимуть під вартою 2 місяці – без права внесення застави.

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30-річному чоловіку інкримінують жорстоке вбивство 2 осіб, серед жертв – батько підозрюваного. Під час засідання суду Пономаренко зізнався у злочині та попросив відправити його до в'язниці.

Дивіться відео з зали суду:

Коротко про моторошне вбивство в Одесі:

20 січня Дмитро Пономаренко вийшов з під'їзду з відрізаною головою людини.

Правоохоронці затримали чоловіка та виявили в його квартирі обезголовлене тіло батька, а також померлого квартиранта.

За інформацією місцевих ЗМІ, раніше Пономаренко працював у готелі "Дюк", звідки його звільнили через неадекватну поведінку. Також чоловік нібито був одружений та має 4-річного сина.

В Україні відзначили День соборності

В Україні 22 січня традиційно відзначають День соборності. Свято запровадили в 1999 році на честь проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

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Привітав зі святом українців і Володимир Зеленський. Президент зауважив, що День соборності викликає у нього багато емоцій, зокрема – радість за об'єднання, гордість за предків, біль через те, що Крим та Донбас зараз відірвані від України, впевненість, що перешкоди буде подолано.

Щоб стати єдиними – потрібно бути сильними. Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу – про єднання – фундаментальна мрія,

– сказав Зеленський.

Також не оминули нагоди привітати громадян України і спікер Дмитро Разумков та голова уряду Денис Шмигаль. Голова Верховної Ради впевнений, що "сила українців – в єдності", а прем'єр наголосив, що українці хочуть жити в єдиній на неподільній країні.

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