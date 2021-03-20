Головні новини 21 березня: протести через Стерненка, червона зона у Києві та Одесі

Під Офісом Президента відбулися протести через вирок активісту Сергію Стерненку. Суд наклав арешт на акції та майно "Мотор Січ". На Донбасі загинув український військовий. Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти російських банків. У Києві та Одеській області ввели червону зону. Такими були головні новини 21 березня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 20 березня:

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Протести через Стерненка

Джерело: 24 канал

Під Офісом Президента ввечері зібралися прихильника Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років та 3 місяців ув'язнення. Сьогодні активісту виповнилося 26 років, однак відзначає він свій День народження в неволі.

Протестувальники вимагали, аби Стерненка негайно звільнили, а міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генпрокурорку Ірину Венедіктову – відставили.

Як відбувалася акція

Перед початком акції біля метро "Хрещатик" помітили тітушок. Вони, ймовірно, мали провокувати активістів.

Прихильники Стерненка зібралися о 19:00. Вони запалили фаєри та димові шашки. Крім того, біля будівлі ОП випустили феєрверки.

Дивіться відео феєрверків біля Офісу Президента:

Активісти стукали у двері ОП. Крім того, вони розбили вікно, обмалювали фасад будівлі та підпалили табличку "Президент України".

Табличку на Офісі Президента підпалили: відео

У Києві відбувся протест прихильників Стерненка / Фото Артура Зайонца для 24 каналу

Реація МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на акції були замовники провокацій. Вони, мовляв, чекали, коли правоохоронці втрутяться у протест, аби виникли сутички.

Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах,

– заявив Геращенко.

Він наголосив, що усі порушники понесуть відповідальність за хуліганство. Водночас мирним протестувальникам немає чого боятися.

До речі, на думку заступника міністра, замовником таких провокацій є п'ятий президент Петро Порошенко.



Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

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На майно "Мотор Січ" наклали арешт

Джерело: СБУ

Рішення про арешт майна та 100% акцій підприємства схвалив Шевченківський райсуд Києва за матеріалами Служби безпеки України.

Майно передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, суд зобов'язав обов'язково визначити управлінську компанію, яка має державну форму власності.

Зауважимо, наразі СБУ проводить досудові розслідування проти "Мотор Січ" через підривну діяльність на користь Росії, а також порушення законодавства під час первинної приватизації.

До речі, робочі місця на підприємстві збережуть.

Головне про повернення "Мотор Січі" державі

11 березня Рада нацбезпеки та оборони заявила про повернення підприємства у власність держави.

Водночас китайські інвестори підприємства обурилися цим та вирішили оскаржити свої права у Верховному суді.

На ситуацію вже відреагувала влада Китаю. Так, представник китайського міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь заявив, що інтереси інвесторів мають бути захищені.

На Донбасі загинув військовий

Джерело: ОТУ "Північ"

Російські найманці прицільно обстріляли позиції Збройних сил України поблизу Шумів. Через це один український військовий отримав кульове поранення.

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Бійцю оперативно надали медичну допомогу, однак він загинув під час евакуації до госпіталю.

Зауважимо, українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Останні втрати на Донбасі

За останні 3 дні на Донбасі загинуло 3 наших захисників, а з початку 2021 року – щонайменше 21.

18 березня поблизу Південного поранення в голову отримав 55-річний командир бойової машини Віктор Пасєков. Чоловік був родом із Хмельницької області.

19 березня бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного. Через це загинув молодший сержант Андрій Грабар. Він проходив службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських сил.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення РНБО щодо санкцій проти 2 російських банків – "Сбербанк" та "Промінвестбанк".

Так глава держави продовжив обмеження проти фінустанов ще на 3 роки. До речі, вперше такі санкції запровадили у 2019 році.

Зауважимо, у 2019 році це були єдині банки в Україні з російським державним капіталом.

Ще два міста потрапили у червону зону

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила ввести червону зону у Києві та на Одещині. Відповідні обмеження почнуть діяти з 23 березня.

Цікаво Обмеження щодо транспорту у червоній зоні переглянуть

Що передбачає червона зона

Заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос та на доставку.

Робота торгових центрів та розважальних закладів заборонена.

Спортзали, басейни та фітнес-центри мають бути зачинені.

Непродовольчі ринки заборонені.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, напередодні місцева влада у Києві вирішила ввести локдаун з 20 березня по 9 квітня. Згідно з ним, після канікул школярі перейдуть на дистанційне навчання, водночас дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

Українці порушують карантин

20 березня посилили карантин також у Дніпропетровській області. Місцева комісія з надзвичайних ситуацій ввела в регіоні помаранчеву зону. Все тому, що область перебуває на третьому місці за кількістю нових хворих на COVID-19. Попереду лише Київ та Одещина.

Попри те, що в Києві вже почав діяти локдаун, люди масово порушують обмеження: громадський транспорт переповнений, а продавці на ринках – без масок.



У Києві можна перевозити лише сидячих / Фото "Сегодня"

Водночас в Одесі населення розважається у нічних клубах. У мережі поширили відео з концерту, на якому видно натовп на танцмайданчику без жодної дистанції та масок.

"Карантин" в Одесі: відео