У будинку престарілих у Харкові сталася масштабна пожежа, загинули 15 людей. Кабмін звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого за п'яний дебош. Перші укази Джо Байдена на посаді. В Україну мають повернутися "помилувані" українці, яких незаконно утримували в ОРДЛО. ЄСПЛ визнав тортури під час Майдану. Такими були головні новини 21 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Жахлива пожежа у Харкові

21 січня у харківському будинку для літніх людей спалахнула масштабна пожежа. Вогонь забрав життя 15 людей, ще 11 – постраждали.

Важливо Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

Деталі пожежі у будинку престарілих

Займання виникло на другому поверсі житлового будинку, який раніше переобладнали під будинок престарілих. Секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що на вікнах закладу були ґрати й люди буквально задихнулися під час пожежі. Він також підтвердив, що будинок для літніх людей працював нелегально.

На місці події працювали 50 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Їм вдалося врятувати 18 мешканців закладу, 9 осіб госпіталізували до лікарень, ще 2 – відмовилися лягати в лікарню.

Що відомо про причини трагедії

За даними Генеральної прокуратури, попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами. Харківська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Його проводитимуть за статтею про порушення законних вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

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Кабінет Міністрів створив Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії. Її очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення.

Зверніть увагу! Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими.

Пожежа у будинку престарілих у Харкові / Фото Нацполіції

Жахливі подробиці від очевидців про пожежу в Харкові: дивіться відео

Віталій Немілостівий попрощався з посадою

Кабмін на позачерговому засіданні звільнив з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Річ у тім, що раніше чиновника спіймали п'яним за кермом.

Як все відбувалося

Патрульні поліцейські зупинили автомобіль Немілостівого ввечері 20 січня. Правоохоронці запідозрили, що водій був нетверезий.

Чиновник відмовився складати протокол і діяв дуже агресивно. Він навіть встиг поштовхатися з поліцейськими.

Як не дивно, Немілостівий вирішив використати у цій ситуації свою посаду і пригрозив правоохоронцям. Однак це ніяк не вплинуло на рішення поліцейських, які все ж склали протокол та навіть надягнули кайданки на колишнього заступника міністра.

Матеріали справи вже направили до суду.

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Сам віцепрем'єр Уруський назвав поведінку свого заступника неприйнятною і також такою, що підриває авторитет виконавчої влади.

В Офісі Президента привітали рішення уряду і наголосили, що чиновник не лише хотів уникнути відповідальності, а й користувався для цього своїм статусом у владі.

Жодного виправдання такій поведінці бути не може – людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію,

– зазначив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Заступника міністра Немілостівого спіймали п'яним за кермом: дивіться відео

Перші укази Джо Байдена

Новий очільник США Джозеф Байден вступив на посаду 20 січня. Як і прогнозували, у перший день на посаді президента Байден скасував гучні рішення свого попередника Дональда Трампа.

Які укази підписав Байден

Про повернення США до ВООЗ (Трамп переконував, що саме ця організація припустилася помилок, через які планетою шириться коронавірус).

(Трамп переконував, що саме ця організація припустилася помилок, через які планетою шириться коронавірус). Про повернення США до Паризької хартії з клімату (мовиться про скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище).

(мовиться про скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище). Про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою (її Трамп вирішив збудувати задля зменшення потоку мігрантів).

(її Трамп вирішив збудувати задля зменшення потоку мігрантів). Про скасування запроваджених Трампом обмежень на в'їзд із низки мусульманських країн.

Додамо, одразу після вступу на посаду президента Байден оприлюднив перелік перших своїх ініціатив:

контроль за ситуацією з COVID-19;

забезпечення економічної допомоги;

розв'язання проблеми зі зміною клімату;

просування расової рівності.

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Інавгурація Джо Байдена: головне

Інавгурація Джо Байдена відбулася у Вашингтоні 20 січня. Він склав присягу та офіційно почав виконувати обов'язки президента.

Перед цим Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.

Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. 7 січня у Сенаті офіційно затвердили їхнього переможця – Джо Байдена. У перегонах також брав участь і Трамп.

Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.

Біографія Джо Байдена: дивіться відео

Повернення "помилуваних" українців з ОРДЛО

Проросійські бойовики мали 20 – 21 січня передати Україні "помилуваних" українських громадян, яких незаконно утримували на території ОРДЛО. Однак, як зазначила омбудсменка Людмила Денісова, станом на 21 січня 14:45 місце перебування наших співгромадян невідоме.

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Що відомо про звільнення українців з ОРДЛО

За попередньою інформацією, з окупованих територій мали б звільнити 9 людей. Однак кум Путіна та нардеп Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івана Баканова згадує про 4 осіб:

Довгаль Світлану Анатоліївну,

Стаценко Наталю Олександрівну,

Котенко Катерину Миколаївну,

Савченко Наталію Яківну.

До чого тут Медведчук

Сам політик пояснив, що бойовики ОРДЛО нібито хочуть через нього передати українців. Як пише "Східна правозахисна група" у фейсбуці, Медведчук мав забрати звільнених українців з Мінська на своєму літаку.

Зверніть увагу! У МЗС заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених з окупованих територій порушує механізми розв'язання гуманітарних питань у межах"мінського" й "нормандського" форматів.

На сайті політсили Медведчука "Український вибір" зазначили, що лідер ОПЗЖ просив голову СБУ про сприяння. За даними джерел, вранці у Медведчука були проблеми з вильотом.

ЄСПЛ визнав тортури під час Майдану

Європейський суд з прав людини підтвердив, що колишня влада України вдалася до насилля під час Революції Гідності абсолютно свідомо. Також у ЄСПЛ визнали, що численні затримання активістів були абсолютним свавіллям. У суді вважають, що розслідування багатьох справ Майдану в Україні є неефективним.

Що ще сказав суд