Головні новини 21 березня: результати погромів під ОП і локдаун на Київщині

Результати погромів під Офісом Президента під час акцій за Сергія Стерненка. Слуга народу ініціює позачергове засідання Ради. Запровадження локдауну у Київській області. До України повертаються снігопади та прохолодна погода. У Франції виявили новий штам коронавірусу. Такими були головні новини 21 березня.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 21 березня.

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В ОП підрахували збитки від погромів під час акцій за Стерненка

Джерело: Офіс Президента

В Офісі Президента заявили, що прихильники активіста Сергія Стерненка, які 20 березня влаштували протест на Банковій, завдали чимало збитків.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у 2 мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом,

– зазначили в ОП.

Відомо, що постраждав фасад будівлі, двері та внутрішнє оздоблення тамбура одного з під'їздів, а на першому поверсі навіть були осередки загоряння.

Який вигляд має будівля ОП зараз: дивіться відео

Прихильники Стерненка розмалювали стіни ОП / Фото 24 каналу, "Української правди"

"Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради через погроми під ОП

Джерело: Микита Потураєв у фейсбуці

У "Слузі народу" висловили обурення діями прихильників активіста Сергія Стерненка під час акції 20 березня під Офісом Президента. Депутати ініціювали проведення позачергового засідання, в якому мають взяти участь силовики.

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Метою засідання є ухвалення постанови з оцінками протесту 20 березня. Також нардепи вимагають з'ясувати, чи не причетні до заворушень під ОП "сторонні політичні сили чи фігури".

Позиція "Слуги народу"

У зверненні фракції підкреслили, що "Слуга народу" завжди принципово підтримувала право громадян на мирний протест як один із головних проявів демократії. Однак нардепи заявили, що категорично не сприймають спроби насильство, вандалізм, наругу над символами нашої держави.

Вимоги нардепів:

правоохоронці повинні надати юридичну оцінку подіям;

визначити міру провини учасників протесту за матеріальну шкоду, заподіяну державному майну;

домогтися відповідальності за ці дії, включаючи компенсацію збитку.

Кличко відреагував на погроми під ОП

Джерело: фейсбук Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував погроми під Офісом Президента під час акцій на підтримку Сергія Стерненка.

Він підкреслив, що демократія – це справедливість у дотриманні прав громадян. Проте водночас – також і відповідальність кожного за дотримання законів та правопорядку.

Бо, вимагаючи справедливості, не можна робити це нецивілізованими методами. І показувати Україну не надто європейською державою,

– зауважив міський голова.

Віталій Кличко наголосив, що Україна заплатила "велику ціну за те, щоб бути демократичною частиною Європи".

Локдаун на Київщині

Джерело: 24 канал

З неділі, 21 березня, у Київській області посилили карантин. Напередодні МОЗ відніс столицю і область до червоної карантинної зони.

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Карантин посилили через загрозливу ситуацію із коронавірусом. Влада столиці й області вирішила ввести локдаун через збільшення кількості нових хворих на COVID-19 та почастішання шпиталізацій.

Що заборонено:

Робота закладів культури.

Зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

Спортивні зали і салони краси можуть працювати за індивідуальним записом, зробленим заздалегідь.

Робота ТРЦ (можуть працювати продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії).

Проведення релігійних богослужінь (у випадках, якщо не забезпечено не менше 10 квадратних метрів на 1 особу).

Проведення масових заходів (заборона стосується розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо).

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Як працюють школи та садочки

У школах дітей вже з понеділка 22 березня навчатимуть дистанційно. Це не стосується учнів 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти. Садочки працюють у звичайному режимі.

Чи їздить громадський транспорт

На території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах.

Але, на відміну від Києва, заповненими мають бути щонайменше 50% місць для сидіння. Втім це рішення ще не остаточне: його переглядатимуть 22 березня.

У Миколаєві посилюють карантинні обмеження

Через складну ситуацію з коронавірусом у Києві посилили карантин . Нові обмеження почали діяти з 20 березня.

Джерело: Віталій Кім у фейсбуці

У Миколаєві зростає кількість хворих на COVID-19, тому з 24 березня там запроваджують посилені карантинні обмеження.

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Наразі показник щодо кількості госпіталізованих пацієнтів сягає 101,15 на 100 тисяч населення, при допустимому – не більше ніж 60

Водночас показник щодо завантаженості ліжок сягнув 64,72%, при допустимому – не більше ніж 65%.

Нові обмеження – лише у Миколаєві

Аби стабілізувати ситуацію з COVID-19, у Миколаєві запроваджують нові карантинні обмеження у рамках помаранчевої зони. Вони діятимуть з 01:00 24 березня до 4 квітня включно.

Поки що посилення карантину стосується лише міста Миколаєва. Проте якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься й надалі, відповідні рішення будуть ухвалені й щодо області.

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Україну знову накриють снігопади

Джерело: Укргідрометцентр

З понеділка, 22 березня, більшість регіонів України знову накриють снігопади. Протягом тижня в країні утримуватиметься прохолода.

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Погода в Україні 22 березня

На Заході та Півночі прогнозують хмарну погоду, у решті регіонів буде ясно. До снігу або мокрого снігу з дощем варто підготуватися мешканцям таких областей:

Волинської;

Львівської;

Тернопільської;

Рівненської;

Сумської;

Чернігівської;

Київської;

Житомирської;

Хмельницької;

Чернівецької;

Івано-Франківської;

Закарпатської.

Денна температура коливатиметься у межах +2...+7 градусів. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до -5 градусів.

У Франції виявили новий штам COVID-19

Джерело: Insider

МОЗ Франції повідомило, що з 79 випадків зараження коронавірусом 8 пацієнтів з Бретані інфікувались новим штамом та померли. Але, попри типові симптоми хвороби, у них були негативні тести на COVID-19.

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У міністерстві повідомили, що новий штам інфекції поки що не має буквено-цифрового позначення. Але це не перший варіант коронавірусу, який навчився уникати виявлення.