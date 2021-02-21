Головні новини 21 лютого: першу партію вакцини спакували, "Спортмастер" працює попри санкції

Перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca спакували і відвантажили в Україну. У Службі безпеки України хотіли, аби санкції РНБО проти Медведчука були м'якшими. Магазини російської мережі "Спортмастер", на які наклали санкції, працюють у звичному режимі. В Україні відзначили День рідної мови. Такими були головні новини 21 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Перші дози вакцини

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу. Першою партією вакцини, яка прилетить до України, буде індійська AstraZeneca

За його словами, наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.

Степанов опублікував відео, на якому видно, як велику опломбовану палету перевозять у вантажівку. На палеті наявні написи "CoviShield".

Що це за вакцина?

Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа. Потужності виробництва розташовані в Індії.

Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

"Спортмастер" працює попри санкції

19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії . Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.

Джерело: 24 канал

20 лютого Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо "Спортмастеру". Наступного дня по усій Україні магазини цієї мережі спортивних товарів продовжували свою роботу. Продавці розповіли, що наразі жодного розпорядження щодо закриття крамниць не отримували.

На сайті та офіційних сторінках магазину у соцмережах інформації про закриття чи бодай реакції на запровадженні санкцій наразі немає.

У яких містах України є "Спортмастер"

Київ;

Дніпро;

Харків;

Одеса;

Львів;

Чернігів;

Запоріжжя;

Миколаїв;

Вінниця;

Суми;

Житомир;

Херсон;

Рівне;

Кривий Ріг;

Полтава;

Черкаси.

Санкції проти "Спортмастер": що відомо

Володимир Зеленський 20 лютого підписав указ щодо застосування санкцій проти сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd. Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, ця компанія володіє 99% "Спортмастеру".

Термін санкцій – 3 роки. Вони передбачають повну заборону торговельних операцій у "Спортмастері", а також запобігання виведенню капіталів за межі України.

Українці неодноразово закликали бойкотувати мережу через кампанію "Не купуй російське!". На офіційному російському та білоруському сайтах компанії розміщена карта, на якій окупований Крим зображений як Росія.

СБУ хотіла "легших" санкцій проти Медведчука

Джерело: ZN.UA

У Службі безпеки України хотіли, аби санкції РНБО проти кума Путіна Віктора Медведчука були м'якшими і їхня кількість була меншою.

На яких саме обмеженнях наполягала СБУ:

Блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Обмеження торгових операцій.

Призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Анулювання або призупинення ліцензій і інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

Повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запропонував додати до вищевказаних 5 ще 7 додаткових санкцій. У підсумку загалом запровадили 12 видів санкцій.

Із повним списком санкційних обмежень, які лягли на Медведчука і його оточення, радимо ознайомитися за цим посиланням

Нагадаємо: РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко терміном на 3 роки. Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.



День рідної мови

Джерело: 24 канал

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Запровадили його для сприяння мовній і культурній різноманітності й багатомовності. Окремим святом цей день був проголошений на конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року.

Відтак і в Україні його щороку відзначають, йдучи в ногу з іншими державами.

Цікаві факти про українську мову

Вчені вважають, що найближчою генеалогічно до української є білоруська мова.

Сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів .

Українська мова м ає свій офіційний сайт.

ає свій офіційний сайт. Найбільше слів в українській мові починаються зі звука "п" , а найчастіше використовується – "о".

Інші цікавинки про українську мову читайте за цим посиланням.

В Україні рідній мові присвячене ще одне свято – День української писемності та мови, яке відзначають 9 листопада (в день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця).