Головні новини 21 лютого: першу партію вакцини спакували, "Спортмастер" працює попри санкції

Джерело:24 канал
Перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca спакували і відвантажили в Україну. У Службі безпеки України хотіли, аби санкції РНБО проти Медведчука були м'якшими. Магазини російської мережі "Спортмастер", на які наклали санкції, працюють у звичному режимі. В Україні відзначили День рідної мови. Такими були головні новини 21 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу. Першою партією вакцини, яка прилетить до України, буде індійська AstraZeneca
За його словами, наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.
Степанов опублікував відео, на якому видно, як велику опломбовану палету перевозять у вантажівку. На палеті наявні написи "CoviShield".
Джерело: 24 канал
20 лютого Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо "Спортмастеру". Наступного дня по усій Україні магазини цієї мережі спортивних товарів продовжували свою роботу. Продавці розповіли, що наразі жодного розпорядження щодо закриття крамниць не отримували.
На сайті та офіційних сторінках магазину у соцмережах інформації про закриття чи бодай реакції на запровадженні санкцій наразі немає.
Джерело: ZN.UA
У Службі безпеки України хотіли, аби санкції РНБО проти кума Путіна Віктора Медведчука були м'якшими і їхня кількість була меншою.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запропонував додати до вищевказаних 5 ще 7 додаткових санкцій. У підсумку загалом запровадили 12 видів санкцій.Із повним списком санкційних обмежень, які лягли на Медведчука і його оточення, радимо ознайомитися за цим посиланням.
Нагадаємо: РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко терміном на 3 роки. Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
Джерело: 24 канал
21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Запровадили його для сприяння мовній і культурній різноманітності й багатомовності. Окремим святом цей день був проголошений на конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року.
Відтак і в Україні його щороку відзначають, йдучи в ногу з іншими державами.
Інші цікавинки про українську мову читайте за цим посиланням.
Нагадаємо. В Україні рідній мові присвячене ще одне свято – День української писемності та мови, яке відзначають 9 листопада (в день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця).