Роковини наймасштабнішого розстрілу на Майдані. День початку окупації Криму. Зеленський підписав указ про санкції Медведчуку. Іран завершив розслідування катастрофи МАУ. Україна здобула "бронзу" на ЧС з біатлону. На Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь. Такими були головні новини 20 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Україні відзначають роковини розстрілів на Майдані

Джерело: 24 канал

В Україні 20 лютого відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. На Майдані Незалежності у Києві 7 років тому відбулося найкривавіше протистояння між беркутівцями та мирними учасниками Революції Гідності.

Снайпери силовиків Януковича прицільно стріляли в активістів упродовж 3 годин.

Що відбулося 20 лютого 2014 року

Жорстокі розстріли розпочалися ще 18 лютого 2014 року. У ніч проти 20 лютого було відносно спокійно. Протистояння відновилися зранку.

Після 2 годин сутичок силовики почали відступати, а у майданівців з'явилася можливість зайняти позиції, які вони напередодні втратили.



Беркутівці стріляють по активістах Революції Гідності / Фото Getty Images

Практично беззбройні активісти підіймалися вулицею Інститутською, коли по них відкрили прицільний вогонь з вогнепальної зброї.

Мирні демонстранти прикривалися від куль саморобними щитами, а їхньою основною зброєю були палиці та коктейлі Молотова.

Герої Небесної Сотні

Упродовж кількох годин внаслідок обстрілів загинуло понад 60 людей – найбільше за час Революції Гідності. Під удар попали також й ті, хто намагалися винести тіла поранених. Ще десятки постраждалих згодом померли у лікарнях.



Снайпери стріляли по тих, хто намагався винести потерпілих / Фото Getty Images

Загалом впродовж 18 – 20 лютого загинуло близько 100 людей, яких згодом й назвали Небесною Сотнею.

Це важливо! Звання Герой України присвоїли 105 Героям Небесної Сотні посмертно. З них 3 іноземців – білорус Михайло Жизневський, грузин Зураб Хурція та Давид Кіпіані.

Кінець кривавого протистояння

Події того дня стали останнім переломним моментом Революції Гідності. 20 лютого 2014 року правоохоронці Львівщини та СБУ Закарпатської області заявили, що переходять на сторону протестувальників.

Окрім цього, трапився розкол у "Партії регіонів". Першими про вихід заявили тодішній керівник КМДА Володимир Макеєнко і голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Татусяк, а згодом – ще десятки "регіоналів".

Протистояння на Майдані / Фото Getty Images

Увечері 20 лютого Верховна Рада зібралася на екстрене засідання. Парламентарі близько 22:00 схвалили постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України".

Так, дії силовиків визнали незаконними, а використання спецзасобів проти майданівців заборонили.

Що відбувалося на Майдані 20 лютого 2014 року: дивіться відео

Наразі винних за обстріли на Майдані не покарали. 5 підозрюваних експрацівників "Беркуту" обміняли наприкінці грудня 2020 року на українських полонених в ОРДЛО, через це вироку суду так і не було. Двоє силовиків – Олександр Маринченко і Сергій Тамтура – повернулися до Києва.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста, де загинули активісти Революції Гідності.

Президент зауважив, кожне ім'я того, хто віддав життя під час Революції Гідності, має закарбуватись у пам'яті.

Ми не маємо права забути імена загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!

– наголосив Зеленський.

Подружжя також вдарило у Дзвін Гідності. 20 лютого він дзвонитиме ще багато разів – за кожним з героїв, що загинули на Майдані. Його виготували за дорученням президента.

Дзвін лунатиме у пам'ять кожного з героїв

На дзвоні є напис: "Слава Україні! Небесній Сотні слава!". У майбутньому на цьому місці планують створити Національний меморіал Героїв Небесної Сотні.

Важливо! У день народження кожного, хто віддав своє життя на Майдані, перед дзвоном встановлюватимуть його портрет і тоді лунатиме пам'ятний дзвін.

Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Офісу Президента

Як вшановують Небесну Сотню у містах України

Джерело: 24 канал

Київ

У Києві роковини кривавих розстрілів люди вшановують на Майдані Незалежності та алеї Героїв Небесної Сотні. Від ранку туди приходили, щоб покласти квіти до меморіалу та вклонитися загиблим героям.

Окрім квітів та лампадок серед траурних атрибутів цьогоріч – паперові янголи. Вони символізують шану та скорботу.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі митрополит Епіфаній провів панахиду за Небесною Сотнею.



Вшанування пам'яті Небесної Сотні у Києві / Getty Images

У столиці з 19:00 до 23:00 на алеї Героїв Небесної Сотні запалять "променів гідності".

Харків

У Харкові роковини кривавих розстрілів на Майдані вшанували на площі Героїв Небесної Сотні. Туди прийшли рідні загиблих героїв – Микола (батько Євгена Котляра) та Ольга (дружина Юрія Паращука).

Співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін заявив: таку локацію для акції пам'яті обрали не випадково.

Харків має 3 хлопців, які загинули. Щороку ми збираємося з рідними, побратимами, хто був на Майдані. Сьогодні ми вирішили зібратися на майдані Героїв Небесної сотні, щоб показати владі, що ми будемо вимагати, щоб саме на цьому місці був меморіальний комплекс Героям Небесної сотні,

– наголосив Чистилін.

Тернопіль

У Тернополі Небесну Сотню вшановували біля пам'ятника Героям Євромайдану.

Поминальне богослужіння відбулося під керівництвом архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василя Семенюка та архієпископа Тернопільсько-Бучацького ПЦУ Тихона.

Імена загиблих героїв зачитали під супровід пісні "Пливе кача", яка вже стала своєрідним символом того трагічного дня – 20 лютого 2014 року.

Напередодні, увечері 19 лютого, пам'ятник Небесної сотні підсвітили променями. Кожен із них символізував загиблого героя.



Промені на пам'ятнику Небесної Сотні / "Тернопільська мережева газета"

Львів

У Львові о 18:00 пройшла мистецька акція "Промені Майдану". На згадку про загиблих Героїв у небо запустять світлові промені.

Участь в акції взяли близькі та друзі Героїв Небесної Сотні, військові, духовенство, а також – мешканці міста.

Які ще заходи були заплановані у Львові

урочисте зачитування імен Героїв Небесної Сотні;

хвилина мовчання;

спільна молитва та запалення лампадок.

День початку окупації Криму

Джерело: 24 канал

20 лютого 2014 року почалася активна фаза російської операції зі захоплення та окупації українського півострова Крим.

Вже 27 лютого "зелені чоловічки" та "ряжені" диверсанти захопили парламент й уряд АР та встановили контроль над суверенною територією української держави. Наразі Крим вже 7 років є окупованим.

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Російські окупанти мали чіткий план операції – після встановлення військового контролю над Кримом вони провели на захоплених територіях імітацію "плебісциту", результат якого був відомий заздалегідь.

Наступним кроком стало оголошення про "приєднання" Криму до Росії 18 березня 2014 року. Цей фарс відбувався з порушенням законів України і численних норм міжнародного права.

Світ засудив анексію Криму

Одностороння анексія Криму Росією була засуджена світовою спільнотою та стала причиною введення проти держави-агресора санкцій.

Чи могла Україна захистити Крим у 2014 році: дивіться відео

Порушення прав і свобод

Майже 2 мільйони громадян України опинилися заручниками російського авторитаризму. Їм насильно були видані паспорти громадян Росії, також вони змушені були жити за законами держави-окупанта.

Після захоплення Криму Російська Федерація зобов'язана добросовісно виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання як держави-окупанта, але не робить цього.

З цим одразу стикнулися громадяни України, що опинилися під окупацією. Сфабриковані окупантами справи Сенцова, Кольченка, Афанас'єва, Балуха, Чийгоза та інших політв'язнів Кремля є загальновідомими. Втім, ледь не щодня у Криму фіксуються нові факти порушення прав і свобод громадян. На півострові нині панує атмосфера страху та постійного тиску окупаційної влади на людей.

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Факти свавілля окупантів в Криму та системне порушення прав людини наразі розглядаються у Європейському Суді з Прав Людини (ЄСПЛ). Майбутнє рішення Суду відкриє шлях для численних позовів громадян до окупантів.

Окупанти запровадили військову повинність й незаконно рекрутують громадян України до лав свого війська, там вони проходять вишкіл та зазнають непоправного впливу російської пропаганди.

Крим також став частиною всеросійського ідеологічного проєкту по насадженню культу війни. Жертвами пропагандистів і так званого "Побєдобєсія" стали не лише дорослі, але й маленькі діти. Наслідки подібного зомбування та нав'язування брехливих тез російської пропаганди непередбачені. Це є грубим порушенням Конвенції про права дитини.

Мілітаризація Криму

Під окупацією Крим швидко мілітаризується – не лише дітей змушують одягати військові однострої, братися за зброю та розігрувати "бойові сценки", подібна практика спостерігається по всьому півострову.

Крим став місцем дислокації російських військових. Нині в Криму розміщено армійський корпус окупантів, бази ВМФ, авіаційну дивізію та дивізію ППО.

Військовий контингент окупантів становить близько 30 000 осіб. На півострові нині стрімко будують нові військові об'єкти, деякі з них – просто в курортній зоні.

Ядерна зброя у Криму

У часи СРСР в Криму була розміщена ядерна зброя. Україна за умовами Будапештського меморандуму відмовилась від ядерного статусу й Крим став без'ядерним – зброю вивезли до Росії, будівництво атомної електростанції заморозили.

Після окупації міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна не збирається реалізовувати існуючий ядерний потенціал Криму. Втім, вже у 2015 році з'явилась інформація про те, що до Криму завезли ядерні боєголовки.

Тоді ж до Криму прибули стратегічні бомбардувальники Ту-22МЗ та сумно відомі "іскандери", що могли стати носіями ядерних зарядів.

Окрім цього, відновилася робота на колишньому сховищі ядерних боєприпасів у Кизилташі під кодовою назвою "Феодосия-13" (він же "Симферопіль-10", він же об'єкт "712").

Крим – знову ядерна зона: дивіться відео

Після побудови окупантами Керченського мосту, як припускає українська розвідка, до Криму були перекинуті бойові залізничні ракетні комплекси, здатні нести ядерні заряди.

Таким чином було розкрито справжнє призначення розпіареного мосту – платформа та прикриття для можливого використання ядерної зброї.

Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн,

– сказав Андрій Таран в інтерв'ю турецьким ЗМІ.

Інформація про розміщення ядерної зброї у Криму лунала й в наступні роки від політиків та розвідки.

Наприкінці 2020 року міністр оборони України Андрій Таран дипломатично повідомив, що Росія створила всі умови для розміщення ядерних ракет у Криму.

Зеленський підписав указ про санкції Медведчуку

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав офіційний указ про запровадження санкцій проти 8 людей, серед яких – Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також щодо 19 компаній.

Тож тепер рішення РНБО щодо обмежувальних заходів, ухвалене напередодні, набуло чинності.

Віктор Медведчук – нардеп від ОПЗЖ, кум Путіна;

Оксана Марченко – дружина Медведчука;

Наталія Лавренюк – цивільна дружина Тараса Козака;

Костянтин Вацьковський – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Сергій Лісогор – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Валерій Донченко – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Олександр Маслюк – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Михайло Попов – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом.

Що передбачають санкції проти Медведчука

► Блокування його активів, обмеження торгових операцій та припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

► Крім цього – анулювання ліцензій на користування надрами. Заборонений і транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.

► Медвечук тепер не зможе брати участь у приватизації. За кордоном він не зможе інвестувати та розміщувати валютні цінності на рахунках.

Які ще обмеження передбачаються

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торговельних операцій;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

Важливо! У цьому пунктів мовиться, зокрема, про анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі у приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах;

заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках та вкладах за кордоном;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з-за кордону чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

США підтримали санкції проти Медведчука

Джерело: Посольство США в Україні

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко та інших бізнесменів, про які напередодні оголосили в РНБО.

У дописі на офіційному твіттері американського посольства в Україні мовиться про те, що США підтримують зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року – через підрив безпеки, територіальної цілісності і демократичних інститутів України,

– наголосили у повідомленні.

Іран завершив розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Джерело: Radio Farda

В Ірані завершили розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Лайнер МАУ збили над Тегераном 8 січня 2020 року.

Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду. Про це заявив голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі.

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Військова прокуратура завершила розслідування

Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі,

– зазначив він.

Шокролла Бахрамі додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Поки невідомо, чи буде суд відкритим, чи закритим.

Варто також зауважити, що прокуратура Ірану звинувачує у причетності до катастрофи МАУ десятьох людей. Серед них – вищі військові командири. Окрім цього, одна особа перебуває під вартою.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ключові події

8 січня 2020 літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ збили двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

У момент катастрофи на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни 7 країн, зокрема й України. Усі вони загинули.

Тіла 11 українських громадян, які загинули у страшній катастрофі, повернули на батьківщину. Церемонія вшанування пам'яті відбулася у Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи. Лише 5 січня 2021 року технічний звіт передали Україні.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу

Україна здобула "бронзу" на ЧС з біатлону.

Джерело: 24 канал

У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася коронна для збірної України жіноча естафета. Україна фінішувала третьою.

Протягом всієї гонки боротьба за "золото" точилась між Норвегією, Україною, Білорусією та Францією. На екваторі гонки французька команда відвалилась від цього протистояння. Однак приєднались Польща та Німеччина.

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Остання стрільба стала ключовою. Збірна Норвегії стала чемпіонкою світу у жіночій естафеті. За друге місце була спекотна боротьба між Німеччиною та Україною.

Переможницею у цій дуелі вийшла німкеня. Україна здобула "бронзу".

Результати гонки

1. Норвегія (0+11)

2. Німеччина (0+5)

3. Україна (0+7)

На Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь

Джерело: МВС

У лікарнях Івано-Франківщини бракує місць для хворих на коронавірус. Через це ввечері 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.

Що відомо про мобільний госпіталь на Прикарпатті

Госпіталь розгортають на території коронавірусної Богородчанської центральної районної лікарні. Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

До теми На Прикарпаття доставили мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на коронавірус,

– заявив Аваков.



На Прикарпатті облаштовують мобільний госпіталь / Фото МВС

Що відомо про мобільний госпіталь

Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць. Він також укомплектований необхідним медичним обладнання.

Зауважимо, роботи з розгортання госпіталю все ще тривають. Він запрацює упродовж 9 днів.

Етапи розгортання госпіталю

Першим етап – монтування обладнання, яке обігріватиме тимчасове приміщення.

Другий етап – розкладання ліжок та встановлення апаратури.

Зверніть увагу! Госпіталь також матиме резервний модуль. Його залучать, якщо не вистачить наявних місць.

До роботи у мобільному госпіталі на Прикарпатті долучать студентів Івано-Франківської медакадемії та медиків-добровольців.

На Івано-Франківщині розгортають мобільний госпіталь: дивіться відео