У США відбулася інавгурація Джо Байдена. Олександр Скічко очолить Черкаську ОДА. В Одесі затримали чоловіка, який гуляв з відрубаною головою і ножем в руках. У центрі Мадрида прогримів потужний вибух. Окупанти 20 або 21 січня передадуть Україні 9 полонених. Такими були головні новини 20 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Інавгурація Байдена

У Вашингтоні пройшла церемонія інавгурації нового президента Джо Байдена. На ній були присутні попередні очільники США, зокрема Барак та Мішель Обама, Білл та Гіларі Клінтон, Джордж Вокер та Лора Буш.

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Байдену доставили одну з "ядерних валіз". Згодом новому президенту нададуть коди для застосування ядерних ракет.

На інавгурації Леді Гага виконала гімн США, а Дженіфер Лопес – пісню "Америка прекрасна".

Камала Гарріс склала присягу, офіційно ставши віцепрезиденткою. А за нею присягу на пост президента США склав і сам Байден.

Традиційно новий глава держави виголосив промову. Він згадав про штурм Капітолію та констатував, що демократія перемогла. Деталі промови читайте тут.

Володимир Зеленський привітав Байдена з інавгурацією та запросив очільника Сполучених Штатів до України.

Дивіться відео, як Байден склав присягу:

Перша промова Байдена як президента США: дивіться відео

Як готувалися до інавгурації: основне

Правоохоронці значно посилили безпеку у США на тлі можливих протестів. 20 січня до Вашингтона прибули 25 тисяч військових Нацгвардії.

Через пандемію до інавгурації довелось внести певні зміни. Зокрема, значно скоротили кількість учасників заходу. А частину церемонії перевели в онлайн-режим. Наприклад, замість ходи нового президента біля резиденції та спілкування з американцями, передбачили віртуальний парад.

Між учасниками заходу обіцяли дотримувати дистанцію.

Скічко очолить Черкаську ОДА

Колишній шоумен та ведучий Олександр Скічко стане очільником Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідне призначення підтримали на засіданні Кабміну.

До теми Біографія Олександра Скічка

Скічко у своїй промові анонсував залучення інвестицій у переробну промисловість сільського господарства Черкащини. Ще одним напрямком його роботи буде питання меліорація і зрошення земель у регіоні.

Зауважимо, що Скічко став четвертим головою ОДА за часів президенства Володимира Зеленського.

Що відомо про Олександра Скічка

Народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету.

Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. З часів школи Олександр брав активну участь у всіх культурних заходах, а у студентські роки "не пропускав жодного конкурсу". Він потрапив на телебачення у 15 років. Однак змінив економічний фах на професію ведучого значно пізніше.

Однак змінив економічний фах на професію ведучого значно пізніше. У 2012 – 2013 роках став ведучим щоденного прямого ефірного ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". У 2017 році вів Першу національну кінопремію "Золота дзиґа" та "Євробачення", яке відбувалось у Києві.

До того, як офіційно оголосив, що від партії "Слуга народу" балотуватиметься до Ради, жодного стосунку до політики Скічко не мав.

Олександр Скічко був одружений двічі. У 2011-ому побрався із телепродюсеркою, старшою від нього на 10 років. За два роки шлюб розпався.

У 2011-ому побрався із телепродюсеркою, старшою від нього на 10 років. За два роки шлюб розпався. У 2016 році розпочались його стосунки із власницею готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою. У 2017 році вони одружились. Скічко виховує двох дітей від першого шлюбу дружини.

Зверніть увагу! Уряд також прийняв рішення підвищити зарплати бюджетників. З 1 січня 2021 року вони зростуть на 20%. Таке підвищення відбулося через збільшення мінімальної зарплати в Україні. Планується, що з 1 грудня 2021 року зарплати бюджетників зростуть ще на 8,3%.

Скандальне вбивство в Одесі

На проспекті Небесної Сотні в Одесі чоловік вийшов з під'їзду з відрубаною головою та ножем в руках.

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За попередньою інформацією, чоловік скоїв вбивство батька та ще однієї людини. Одній жертві вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому – відчленував голову.

Його помітили інші мешканці будинку, повідомляє "Думская".

Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками й з головою людини в руках, вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив,

– розповів сусід.

Що кажуть у поліції

У поліції підтвердили подвійне вбивство на Небесної Сотні. Прибувши на виклик, поліцейські побачили чоловіка, який заходив у під'їзд будинку. Вони зайшли до його квартири, де виявили тіла 2 чоловіків з ознаками насильницької смерті.

На місці події працює поліція та слідчо-оперативна група. Відомості за фактом умисного вбивства внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



Чоловіка підозрюють у вбивстві 2 людей (18+) / Телеграм "ХО"

В Одесі чоловік гуляв з відрубаною головою і ножем в руках

Затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві: дивіться відео

Важливо! У Роздільнянському районному суді 20 січня поставили крапку в гучній справі щодо звірячого вбивства 11-річної школярки. Дарію Лук'яненко жорстоко вбив 22-річний мешканець села Іванківка Микола Тарасов. Судді вирішили визнати чоловіка винним у вбивстві дівчинки та засудити його до 15 років позбавлення волі

Вибух у центрі Мадрида

У іспанській столиці, Мадриді, прогримів сильний вибух. Ударна хвиля зруйнувала частину житлового будинку. Це трапилося 20 січня, приблизно о 15:00 у районі Пуерта-де-Толедо.

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На місці вибуху розташовані будинок для літніх людей та навчальний заклад. Дані геолокації свідчать про те, що вибух міг прогриміти у будівлі готелю. Кілька місцевих видань повідомили, що спричинив трагедію витік газу. Чи справді це так – з'ясовуватимуть правоохоронці.

У результаті інциденту постраждали щонайменше 7 людей, ще 3 – загинули.

Сильний вибух у Мадриді / Фото з соцмереж

Передача Україні полонених

Так звана окупаційна влада передасть Україні в односторонньому порядку 9 людей 20 або 21 січня.

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За словами омбудсменки Людмили Денісової, до СІЗО Луганська доставили 3 людей, яких готують до передачі, в Донецьку їх є ще 6.

Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу та приводять в охайний вигляд. Думаю, що сьогодні ввечері або завтра вранці (20 – 21 січня) їх передадуть за маршрутом Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ,

– розповіла омбудсменка.

Денісова додала, що не може назвати імена цих людей, поки їх не доставлять в Україну.

Нагадаємо, раніше окупанти заявили, що передадуть кількох жінок, літніх і хворих людей, які не воювали у складі українських військ. Там наголосили, що Україна має сприймати це як "жест гуманізму і милосердя". Більше про односторонню передачу українській стороні полонених читайте за посиланням.