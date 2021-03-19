РНБО запровадила санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та інших. Вахтанг Кіпіані виграв у Віктора Медвечука судову справу через книгу про Василя Стуса. Одеський суд відмовив у клопотанні про звільнення Сергія Стерненка. Парламент скасував засідання на час локдауну у Києві. У Верховному суді розглянули позов щодо санкції проти каналів Медведчука. Такими були головні новини 19 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Нові санкції РНБО

Джерело: 24 канал

Україна запровадила жорсткі економічні санкції щодо 27 колишніх високопосадовців та тих, хто сприяє зміцненню окупації Росії у Криму та на Донбасі. Відповідне подання надійшло до РНБО від уряду та СБУ.

Хто потрапив під санкції:

Віктор Янукович;

Микола Азаров;

Сергій Аксьонов;

Наталія Поклонська;

Віктор Пшонка;

Вадим Колесніченко;

Сергій Курченко;

Дмитро Табачник та інші.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підкреслив, що станом на 2021 рік більшість колишніх політиків та силовиків, проти яких ввели обмеження, мають громадянство Росії.

Санкції проти 19 компаній

Крім цього, РНБО також запровадила санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Зауважимо, що мовиться про максимальні санкції, які передбачені в Україні.

Серед них – "Гео Коннект", "Глобал гео інвест", "Трансетгео", "Геопост", "Надрапрайд", "Геофорс", "Еджінмарка" та "Его газ альянс". Повний перелік – читайте за посиланням.

Данілов наголосив, що згідно з Конституцією, надра належать українському народу. Проте, як свідчить проведений аудит, вони переважно належать "народові, який мешкає на Віргінських островах чи то на інших".

Данілов провів брифінг після засідання РНБО: дивіться відео

Аналіз рішень, підписаних Януковичем

Українські правоохоронці перевірять усі укази та розпорядження, які видав президент-втікач Віктор Янукович. Адже вони, ймовірно, можуть загрожувати національній безпеці України.

У нас є чинні укази та розпорядження Януковича, засудженого за державну зраду. Було доручення проаналізувати усі нормативно-правові акти на предмет небезпеки нацбезпеці України,

– зауважив Данілов.

Секретар РНБО також пояснив, що мовиться лише про укази, чинні станом на 2021 рік. Адже серед рішень колишнього глави держави є й багато таких, які станом на зараз вже не діють.

Засідання щодо локдауну

Крім цього, за словами Олексія Данілова, Рада національної безпеки та оборони найближчим часом проведе також окреме засідання щодо запровадження локдауну в Україні.

Секретар РНБО підкреслив, що місцева влада також відіграє важливу роль у боротьбі з поширенням коронавірусу. А також наголосив, що ситуація з COVID-19 в Україні наразі дуже складна.

"Ми почали відправляти інформаційні листи, маємо зворотний зв'язок. Місцеві органи самоврядування включаються у цю роботу, вони проводять свої засідання ТЕБ і НС", – додав Данілов.

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Медведчук програв у справі про Стуса

Джерело: 24 канал

Автор книги "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані виграв суд у Віктора Медведчука. Той намагався її заборонити. Мовляв, через те, що окремі уривки звідти порушують його честь та гідність.

У жовтні 2020 року суд зобов'язав із книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані прибрати 6 епізодів, де згадується Віктор Медведчук. 19 березня у Київському апеляційному суді розглядали оскарження цієї справи.



Цитати, через які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції – Дарницького районного суду Києва. Як пояснив В'ячеслав Якубенко, адвокат Кіпіані, скасували 27 позовних вимог Медведчука.

Довідка. Одну позовну вимогу суд все ж залишив у силі – щодо фрази про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами держбезпеки безпосередньо до процесу Василя Стуса.

Згідно з рішенням апеляційного суду, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" також повинен сплатити 768 гривень судового збору на користь Кіпіані та видавництва Vivat.

Як відреагував Кіпіані

Автор книги наголосив, що задоволений рішенням суду. За його словами, воно свідчить про критичне мислення, а не ганебність судової системи. Натомість Медведчук на засідання суду не прийшов.

Тепер книгу Кіпіані можуть продавати та тиражувати без будь-яких обмежень, а також – офіційно презентувати. Тож журналіст має намір відправитися на Донбас, аби там презентувати "Справу Стуса".

Рішення суду у справі про книгу Кіпіані: дивіться відео

Медведчук – адвокат Стуса: що відомо

Радянська влада призначила його адвокатом Василя Стуса – попри те, що той відмовлявся від такого захисту. Адже Медведчук був одним із тих, кому КДБ довіряло.

У результаті Стуса засудили до 10 років примусових робіт та до 5 років заслання. У таборі він помер. Тоді Віктор Медведчук визнав обвинувачення "правомірними".

Книга "Справа Стуса" на 90% складається з архівних документів. Намагання Медведчука її знищити призвели до того, що збірка документів про українського поета навпаки набула шаленого попиту.

Санкції проти каналів Козака – не порушення прав

Джерело: фейсбук Верховного суду

До Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду надійшла низка позовів, які стосуються запровадження санкцій проти телеканалів Тараса Козака. Це – проросійські медіа, підконтрольні Медведчуку.

Одну з таких справ суд розглянув 19 березня. Судді вирішили, що відповідний указ президента Зеленського, який ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, не порушує права громадян.

Довідка. У позовній заяві мовилося про те, що втрата доступу до інформаційних програм цих каналів порушує права позивача, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Однак суд, заслухавши пояснення сторін та проаналізувавши матеріали справи, відмовив у задоволенні позову. Через 5 днів з'явиться повний текст рішення, тоді позивач матиме місяць, аби його оскаржити.

Що відомо про інші позови

Суд розглядає 10 інших позовних заяв, які також стосуються указу президента Зеленського від 2 лютого щодо рішення РНБО. Серед позивачів – Тарас Козак, ТОВ "Новини 24 години", "Телерадіокомпанія "112-ТВ".

Стерненка залишили у СІЗО

Джерело: фейсбук Сергія Стерненка

Приморський суд Одеси не задовольнив клопотання адвокатів Сергія Стерненка про його негайне звільнення з-під варти. Таке рішення 19 березня ухвалила суддя Лариса Єршова.

Відповідне клопотання погодилися розглянути лише з третього разу. Раніше, наприклад, суддя Дмитро Осіїк відхилив його, бо нібито не побачив, що Стерненко присутній у залі суду.

Підстави для звільнення Стерненка

У своєму клопотанні адвокати активіста посилалися на статтю 206 Кримінально-процесуального кодексу.

Згідно з нею, кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка перебуває під вартою незаконно.

Зокрема – на підставі вироку, який ще не вступив у законну силу й зупинений у виконанні.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Рада зупинила засідання через локдаун

Джерело: 24 канал

У Києві через ситуацію з COVID-19 посилили карантин. Через це народним обранцям довелося тимчасово призупинити пленарні засідання Ради. Проєкт постанови, у якому про це мовилося, підтримали 298 нардепів

При цьому, парламент не йде на канікули. З 29 березня по 2 квітня замість сесійних засідань, як зазначено в календарному плані, політики працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях.

Хто з депутатів висловлювався проти

Раніше очільник комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що він не бачить підстав скасовувати засідання. Адже потрібно ухвалити важливі законопроєкти.

Його думку поділяв, зокрема, лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Політик наголосив, що робота парламенту заблокована правками до земельних законопроєктів.

Локдаун у Києві

Карантинні обмеження у столиці посилили з 20 березня до 9 квітня включно. Мер міста Віталій Кличко пояснив – до такого рішення призвело стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Довідка. У Києві не працюватимуть заклади культури, ТРЦ, будуть заборонені масові заходи. Ресторани і кафе працюватимуть лише на виніс, а фітнес-центри і салони краси – за попереднім записом.