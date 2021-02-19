Головні новини 19 лютого: санкції проти Медведчука та Марченко, Порошенко купив "Прямий"

РНБО запровадила санкції проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. П'ятий президент Петро Порошенко офіційно купив телеканал "Прямий". Очільник МОЗ Максим Степанов поїхав за вакциною до Індії, і одразу з'явилися версії, що йому загрожує відставка. Такими були головні новини 19 лютого.

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Частково закрите засідання РНБО: які рішення на ньому ухвалили

Джерело: 24 канал

Що відомо про санкції проти Медведчука та Марченко

Відбулося частково засідання Ради нацбезпеки та оборони під головуванням президента Володимира Зеленського. Про його підсумки під час брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Головним підсумком засідання стало запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Усі їхні активи буде заблоковано. Обмеження діятимуть упродовж 3 років.

Данілов розповів, що Служба безпеки України веде кримінальне провадження щодо фінансування тероризму. Саме через це застосують санкції.

СБУ проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до Росії та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат, підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії,

– зауважив, зі свого боку, голова СБУ Іван Баканов.

За даними видання ZN.UA, Марченко володіє 75% Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області. І це підприємство забезпечує нафтопродуктами "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, накладуть арешт на частину акцій телеканалу "1+1", якими володіє Марченко. Тому їх не матимуть права продавати чи закладати, а також користуватись загалом.

Щодо Медведчука, то Україна поверне у державну власність частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок. Мовиться про компанію "Прикарпатзахідтранс", яка експлуатує ділянку вищезазначеного газогону. У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.

Інші рішення

Запроваджено санкції проти 19 юридичних і ще 6 фізичних осіб, а також 5 літаків. Діятимуть обмеження також 3 роки.

На кого саме накладуть санкції

Костянтин Вацьковський, громадянин Росії.

Віталій Донченко, громадянин Росії.

Наталія Лавренюк, громадянка України.

Сергій Лісогор, громадянин Росії.

Оксана Марченко, громадянка України.

Олександр Маслюк, громадянин Росії.

Віктор Медведчук, громадянин України.

Михайло Попов, громадянин Росії.

Про які літаки мовиться

У РНБО також зазначили: санкції накладуть на 5 літаків, на яких здійснювали перельоти з Києва до Москви. Усе це відбувалося всупереч нормативно-правовим актам України.

Які юрособи потрапили під удар

Щодо юридичних осіб, які теж потрапили у список, – це компаній, що обслуговували ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.

Україна має намір повернутися до 5 сценаріїв щодо Донбасу від 5 грудня 2019 року. Зараз ці моменти обговорюють і президент Володимир Зеленський дав відповідні доручення. Причина таких заходів – загострення на Донбасі.

Президент дав вказівку переглянути всі ці речі. І за необхідності зробити нові поправки та нові реакції. Наші військові у будь-який момент є готовими до закритого засідання в разі необхідності з цього приводу,

– зауважив Данілов.

За його словами, вищевказане доручення від президента отримали, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль і заступник керівника ОПУ Роман Машовець.

"Вони повинні мати це питання на контролі. Вони зараз повертаються до цього рішення, роблять аналіз ситуації, яка прийшла після 5 грудня 2019 року. І у відповідний спосіб готують нове засідання РНБО щодо цієї теми", – констатував він.

Обговорили, чи можуть українські військові завдавати вогонь у відповідь на напад проросійських найманців. Секретар РНБО зазначив: кожен командир відповідає за своїх підлеглих.

Якщо мовиться про загрозу життя військових, кожен командир має право ухвалити рішення про відкриття вогню у відповідь,

– підкреслив Данілов.

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"Прямий" офіційно став належати Порошенку

Джерело: "Прямий"

Напередодні п'ятий президент заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Він стверджує, що заплатив великі гроші – "мільйони та мільйони".

За словами політика, таке рішення було обумовлено тим, що "Прямий" влада нібито збиралася закрити. Зокрема, мала намір запровадити санкції проти попереднього власника мовника – колишнього голови КМДА Володимира Макеєнка. Той вранці 18 лютого подзвонив Порошенку та сказав, що потрібно "докласти зусиль для захисту каналу".

Два дні тому ми підписали угоду, я заплатив великі гроші… мільйони та мільйони… щоб покрити борги каналу. Кінцевий бенефіціарний власник "Прямого каналу" змінився – ним є структура Prime Assets Capital, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу,

– зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Щоправда, і речниця президента Юлія Медель, і міністр культури Олександр Ткаченко завпенили, що жодних санкцій не планували. Зокрема, Мендель підкреслила, що блокування медведчуківських каналів не мало ознак політичної боротьби – рішення ухвалили винятково на захист державних інтересів.

"Свободі слова в Україні нічого не загрожує, які б критичні матеріали, чи не надійні факти, якщо мовиться про телеканали, підпорядковані колишньому президенту, вони не поширювали", – заявила Мендель.

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Невеселе майбутнє для Степанова

Джерело: 24 канал

Міністра охорони здоров’я Максим Степанов напередодні вилетів до Індії. Мета його віиту – щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу та привезти першу партію особисто.

Щоправда, в Україні одразу розпочалися розмови, що Степанов вирішив зробити такий крок, оскільки його відставка близько. Зокрема, членкиня профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина нагадала, як нагадала, як перед звільненням ексочільниці МОЗ Зоряни Скалецької її відправила в Нові Санжари. Саме туди прибули українці з китайського Уханю, де якраз спалахнув коронавірус.

"Тому, можливо, це (поїздка в Індію – 24 канал) крок відчаю і знак того, що нарешті цього міністра відправлять у відставку", – зазначила народна обраниця від "Голосу".

Водночас представниця "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що пропрезидентська політсила ініціюватиме відставку Максима Степанова, якщо вакцинація від коронавірусу провалиться.

Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації, не враховуючи, що є відповідальність Ляшка (головного санітарного лікаря – 24 канал) і всіх інших. Ми будемо розглядати таке питання (відставки – 24 канал),

– наголосила вона.

Парламентарка додала, що не вважає такий крок покаранням. Однак Степанов за таких умов не зможе бути ефективним на посаді та зберегти довіру суспільства.

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День Герба України

Джерело: 24 канал

19 лютого в Україні відзначають День герба. Ця дата збігається з найтрагічнішим періодом Революції Гідності, тому державний символ набуває насправді сакрального значення.

Цікаво, що сучасний центральний елемент державного герба України практично один в один повторює так званий "тризуб" князя Володимира Великого. Кажуть, що "так званий", бо як називали цей знак у княжі часи – невідомо.

Докладніше в нашому матеріалі День державного герба України: історія тризуба та сьогодення символу країни

Історія тризуба: дивіться відео