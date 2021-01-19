Офіс генпрокурора відкрив 2 кримінальних провадження проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. ДБР повідомило про підозру главі КСУ Олександру Тупицькому. В Україну прибув ексспівробітник спецслужб Ігор Макар, який оприлюднив "білоруські плівки" у справі про вбивство Павла Шеремета. У Німеччині виявили новий штам COVID-19. Такими були головні новини 19 січня.

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Дубінському загрожує позбавлення волі

Офіс генпрокурора відкрив 2 кримінальні провадження проти Олександра Дубінського. Якщо вину нардепа доведуть, йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Що інкримінують Дубінському

Ухилення від сплати податків;

Легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Що загрожує Дубінському

Позбавлення волі на термін від 3 до 6 років;

конфіскація майна;

заборона обіймати посади у сфері політиці на 2 роки.

Про які справи може мовитися

Ще у 2019 році Дубінський відмовився оприлюднювати свою декларацію. Нардеп аргументував, що нібито зробить це пізніше.

Українські ЗМІ викрили, що родина Дубінського тоді володіла 24 квартирами та 17 автомобілями. Однак мама нардепа до 2016 року отримувала лише пенсію.

Сам Дубінський інформацію не спростував. Він заявив, що все майно набув до депутатства.

У декларації за 2020 рік Дубінський вказав лише 1 квартиру в Києві на 149,3 квадрата. Усім іншим майном політик нібито перестав користуватися.

Водночас ЗМІ повідомили, що нерухомість нардеп переписує на маму.

Упродовж року Дубінський також "збіднів" на 4 автомобілі. За даними ЗМІ, їх політик також переписав на маму.

Зверніть увагу! Міністерство фінансів США наклало санкції на Дубінського через втручання в американські вибори. Сам нардеп назвав це провокацією. Він просив "Слугу народу" скликати екстрене засідання, однак глава фракції Давид Арахамія відмовився це робити.



Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу

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Тупицькому повідомили про підозру

У Державному бюро розслідувань оголосили про підозру главі Конституційного Суду України Олександру Тупицькому. Слідчі заявили, що Тупицький ігнорує підозру та ходить на роботу, ніби нічого не відбулося.

Деталі

Тупицького 19 січня не впустили у будівлю КСУ.

Тоді суддя викликав поліцію. Він заявив, що його відсторонення та недопуск на робоче місце блокує роботу усього КСУ.

Представник президента Володимира Зеленського у КСУ Федір Веніславський розповів , що відсторонення Тупицького "ніяк не блокує чи унеможливлює роботу КСУ.

Згодом Тупицький надіслав заяву Генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій з проханням забезпечити належне процесуальне керівництво у розслідуванні.

Окрім того, Тупицький заявив, що готовий прибути у ДБР, аби йому вручили підозру в установленому Кодексом порядку.

Також глава КСУ просить Венедіктову звернутися з проханням до Зеленського, щоб той скасував указ про відсторонення Тупицького з посади.

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Інформатор Макар дав свідчення щодо "білоруських плівок"

Ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар прибув до Києва, щоб дати свідчення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Макар раніше оприлюднив плівки, на яких вбивство Шеремета обговорюють, ймовірно, працівники білоруського КДБ.

Чоловік повідомив. що деяку інформацію розповів вперше. Її не публікували, щоб не ставити під загрозу безпеку певних людей.

Ми домовились, і я пообіцяв не розголошувати свої свідчення, оскільки це може вплинути на слідство. У цій кримінальній справі вже тривають судові процеси, і дуже важливо, щоб ця інформація нікуди не дійшла,

– додав Макар.

За словами Макара, він озвучив достатньо фактів, щоб стверджувати: білоруські спецслужби мають стосунок до справи Шеремета. Тепер розслідування справи нібито має докорінно змінитися, і злочин буде розкрито.

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В Україну прибула глава ОБСЄ

В Україну з офіційним візитом прибула глава ОБСЄ та очільниця МЗС Швеції Анн Лінде. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Деталі візиту

Це перший візит Лінде в іноземну країну з моменту вступу на посаду очільниці ОБСЄ. Такий вчинок політикині демонструє, що Україна – пріоритет для ОБСЄ.

Лінде розповіла, що ОБСЄ розширила свою присутність у Херсонській області. Окрім того, моніторингова група стежитиме за подіями в окупованому Криму.

З Кулебою Лінде обговорила врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Зеленський подякував очільниці ОБСЄ за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Український лідер наголосив: "дуже важливо визнавати, що і Крим, і Донбас – це Україна".