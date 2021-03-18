Головні новини 18 березня: підозрюваний у вбивстві Борисової зізнався, на Донбасі загинув боєць

Джерело:24 канал
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український боєць. Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової зізнався у злочині. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Литви Ґітанасом Наусєдом. Володимир Путін відповів на слова Джозефа Байдена про те, що той вбивця. У Києві ввели локдаун. Такими були головні новини 18 березня.
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Джерело: фейсбук ОТУ "Північ"
Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші та прицільно обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Південне. Через це один наш захисник отримав кульове поранення.
Військовому оперативно надали медичну допомогу, однак він, на жаль, не вижив.
Зауважимо, наші бійці відкрили вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Джерело: фейсбук Ігоря Клименка
63-річний мешканець села Щасливе, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марійки Борисової, зізнався, що вчинив злочин. Чоловік розповів, що засунув тіло дівчинки у мішок та зав'язав його шнуром і поясом.
Актуально Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці одразу були впевненні, що затримали справжнього підозрюваного. Однак той довго заперечував свою причетність до злочину.
Для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому,
– сказав Клименко.
Підозрюваний зізнався у вбивстві: відео
Литовський лідер Ґітанас Наусєда разом з дружиною 18 березня приїхав у Київ. Свій перший офіційний візит він розпочав зі слів "Слава Україні!".
Наусєда та Зеленський провели засідання Ради Президентів.
Крім того, лідери держав підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.
Дивіться відео з виступу Зеленського та Наусєда:
Путін відреагував на слова Байдена про те, що той вбивця і поплатиться за свої дії. Президент Росії згадав дитячу приказку і її "глибокий зміст".
Я згадую, в дитинстві ми, у дворі коли сперечалися один з одним, ми говорили так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий в цьому, психологічний,
– заявив Путін.
Крім того, він побажав Байдену міцного здоров'я.
Згодом Путін заявив, що пропонує президенту США поспілкуватися у прямому ефірі. Він сказав, що готовий у будь-який зручний для американців час, крім наступних вихідних. Адже очільник Кремля на ці дні запланував відпустку у тайзі.Зверніть увагу! Американська розвідка з'ясувала, що Росія втручалася у вибори США. Зокрема, за дорученням Путіна росіяни "очорняли" кандидата у президенти Байдена та Демократичну партію. Президент США заявив, що телефоном попередив Путіна у тому, що він поплатиться за свої дії. На запитання журналістів про те, чи вважає він російського лідера вбивцею, Байден відповів ствердно.
Ситуація з коронавірусом у Києві продовжує погіршуватися. Через це у столиці вводять локдаун. Обмеження діятиме 3 тижні – з 20 березня по 9 квітня.
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