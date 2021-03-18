Головні новини 18 березня: підозрюваний у вбивстві Борисової зізнався, на Донбасі загинув боєць

На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український боєць. Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової зізнався у злочині. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Литви Ґітанасом Наусєдом. Володимир Путін відповів на слова Джозефа Байдена про те, що той вбивця. У Києві ввели локдаун. Такими були головні новини 18 березня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 18 березня:

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На Донбасі загинув військовий

Джерело: фейсбук ОТУ "Північ"

Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші та прицільно обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Південне. Через це один наш захисник отримав кульове поранення.

Військовому оперативно надали медичну допомогу, однак він, на жаль, не вижив.

Зауважимо, наші бійці відкрили вогонь у відповідь на обстріл бойовиків.

Ситуація на Донбасі

З початку 2021 року ситуація на Донбасі значно погіршилася. Російські найманці щодня порушують режим тиші: прицільно обстрілюють позиції ЗСУ і навіть будинки місцевих мешканців.

Внаслідок ворожих обстрілів за майже 3 місяці загинуло щонайменше 20 українських військових.

За даними розвідки, проросійські бойовики привели свою армію у бойову готовність. Крім того, вони поповнюють боєприпасами свої позиції.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Підозрюваний у вбивстві Борисової зізнався

Джерело: фейсбук Ігоря Клименка

63-річний мешканець села Щасливе, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марійки Борисової, зізнався, що вчинив злочин. Чоловік розповів, що засунув тіло дівчинки у мішок та зав'язав його шнуром і поясом.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці одразу були впевненні, що затримали справжнього підозрюваного. Однак той довго заперечував свою причетність до злочину.

Для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому,

– сказав Клименко.

Підозрюваний зізнався у вбивстві: відео

Головне про вбивство дівчинки

7 березня Марійка зникла. Її 4 дні шукали поліцейські, нацгвардійці та волонтери.

Згодом тіло дівчинки знайшли у поліетиленовому мішку. За даними слідства, дитину задушили та зґвалтували.

Підозрюваного у страшному злочині затримали 14 березня. Його одразу взяли під варту. За даними ЗМІ, чоловік був другом батька Марійки – вони разом випивали.

Мешканці села Щасливе розповіли, що підозрюваний і раніше поводився неадекватно. П'яним він міг душити людей та показувати свої геніталії.

Україну відвідав президент Литви

Литовський лідер Ґітанас Наусєда разом з дружиною 18 березня приїхав у Київ. Свій перший офіційний візит він розпочав зі слів "Слава Україні!".

Наусєда та Зеленський провели засідання Ради Президентів.

Про що говорили політики

Зеленський розповів про реалізацію реформ, на що президент Литви заявив, що його країна підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції.

Учасники зустрічі підкреслили важливість того, аби Київ отримав План дій щодо членства в НАТО.

отримав План дій щодо членства в НАТО. Український лідер розповів про загострення на Донбасі, попри режим тиші.

Зеленський наголосив на важливості плану реінтеграції та деокупації Донбасі

Наусєда заявив, що налаштований протистояти будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, лідери держав підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Дивіться відео з виступу Зеленського та Наусєда:

Путін відреагував на звинувачення Байдена

Путін відреагував на слова Байдена про те, що той вбивця і поплатиться за свої дії. Президент Росії згадав дитячу приказку і її "глибокий зміст".

Я згадую, в дитинстві ми, у дворі коли сперечалися один з одним, ми говорили так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий в цьому, психологічний,

– заявив Путін.

Крім того, він побажав Байдену міцного здоров'я.

Згодом Путін заявив, що пропонує президенту США поспілкуватися у прямому ефірі. Він сказав, що готовий у будь-який зручний для американців час, крім наступних вихідних. Адже очільник Кремля на ці дні запланував відпустку у тайзі.

Київ закривають на локдаун

Американська розвідка з'ясувала, що Росія втручалася у вибори США. Зокрема, за дорученням Путіна росіяни "очорняли" кандидата у президенти Байдена та Демократичну партію. Президент США заявив , що телефоном попередив Путіна у тому, що він поплатиться за свої дії. На запитання журналістів про те, чи вважає він російського лідера вбивцею, Байден відповів ствердно.

Ситуація з коронавірусом у Києві продовжує погіршуватися. Через це у столиці вводять локдаун. Обмеження діятиме 3 тижні – з 20 березня по 9 квітня.

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Які будуть обмеження у столиці

Кінотеатри, театри, музеї та концертні зали будуть зачинені.

У торговельно-розважальних центрах можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

Заборонено проводити релігійні заходи, якщо площа приміщення становить менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу.

Усі масові заходи заборонені.

Спортивні заходи з глядачами проводити не можна.

Ресторанам заборонили приймати відвідувачів. Працювати можна лише на винос та на доставку.

Салони краси можуть працювати лише за попереднім записом.

У фітнес-центрах заборонені групові заняття.

Після канікул школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

У транспорті можна перевозити пасажирів лише на сидячих місцях.

Всі бюджетні організації та підприємства мають перейти на дистанційну роботу.