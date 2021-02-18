Головні новини 18 лютого: смертельний челендж набирає обертів, Рада призначила суддю КСУ

У Києві ще один підліток наковтався пігулок. Рада призначила нового суддю Конституційного Суду. Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах. А СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії через бої під Дебальцевим та Іловайськом. Такими були головні новини 18 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Підліток наковтався таблеток

Джерело: ТСН

У Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток.

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Наразі невідомо, що це був за препарат та чи пов'язаний цей випадок зі смертельним челенджем "40 таблеток" у тіктоці.

Стан підлітка стабільний, його життю нічого не загрожує. Однак лікарі розповіли, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла.

Смертельний челендж "40 таблеток" у тіктоці

16 лютого у Боярці (Київська область) померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин (аналог "Но-Шпи"). Семикласниці випили по 40 таблеток. Подруга загиблої залишилась живою, але потрапила до лікарні.

Наступного дня такий челендж повторили школярки в Умані. Дівчата випили по 10 таблеток й потрапили також у лікарню.

Таку "гру" дівчата побачили у соцмережі тікток.

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Рада призначила суддю КСУ

Джерело: 24 канал

Народні депутати за своєю квотою призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".

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Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат, проти був 1, ще 106 утрималися, 30 – не голосували.

Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум 1 прихильник стримування Конституційного Суду,

– запевнив новий суддя.

Що відомо про Кичуна

Дані з автобіографії нового судді КСУ

Народився 19 червня 1968 року у селі Велика Березна, що на Хмельниччині.

Навчався у Харківському юридичному інституті (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Аспірантуру завершив в Українській державній юридичній академії (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1997 році обійняв посаду асистента кафедри у вищезгаданому університеті, з 2003 року є її доцентом.

Працював адвокатом, а також на посаді члена правління банку.

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До обрання Кичуна у Конституційному Суді було 3 вакантні посади. 2 суддів мала делегувати Рада. Тепер депутатам залишилося обрати ще 1 суддю.

У листопаді 2020 року парламент намагався обрати суддів, але голосування тоді провалили.

Зауважимо: раніше Венеціанська комісія рекомендувала, аби судді за депутатською квотою обиралася кваліфікованою більшістю. Мовляв, це дозволить деполітизувати склад КСУ.

Законопроєкт про дешеве розмитнення "євроблях"

У Зеленського вважають, що деякі позиції в уряді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля необхідно посилити. Щоправда, для відставки Кабміну причин поки немає . Про це радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів "РБК-Україна".

Джерело: 24 канал

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах.

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За законопроєкт № 4644-д свої голоси віддали 293 нардепів, законопроєкт № 4643-д підтримали 259 парламентарів.

Що передбачають законопроєкти

Дешеве розмитнення стосуватиметься тільки тих авто на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року.

Власники авто на єврономерах зможуть протягом 180 днів після того, як проєкт набере чинності, розмитнити машину за новою формулою.

Вартість залежатиме від віку автомобіля, типу двигуна та його об'єму. У середньому розмитнення обійдеться водію у 700 – 800 євро . Щоправда, в ініціативах не зазначена гранична ціна у розмірі 1 тисячі євро.

. Щоправда, в ініціативах не зазначена гранична ціна у розмірі 1 тисячі євро. Документи зменшують штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисячі гривень до 8,5 тисячі.

Коли власник заплатить штраф, авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити в Україні.

До слова, у листопаді 2018 року в Україні збільшили штрафи за незаконне використання "євроблях". Однак у грудні 2019 року Рада їх відтермінувала, штрафи досі не діють. Дешевого розмитнення вимагали активісти.

СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила зростання тарифу на передачу електроенергії вже з 1 квітня . Очікується, що вартість зросте з 293,93 гривні до 316,08 гривні за мегават-годину. Документ ще має пройти процедуру обговорення.

Джерело: телеграм СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України Андрію Картаполову. Він є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойги.

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У чому підозрюють Картаполова

ведення агресивної війни;

порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Що встановило слідство

У січні – лютому 2015 року Картаполов планував і координував дії російської армії та бойовиків по захопленню Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів. Він був начальником Головного оперативного управління – заступника начальника генштабу ЗС Росії.

Слідчі переконані, що він діяв за попередньою змовою з керівництвом збройних сил Росії.

У серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:

керував російськими підрозділами під час їх вторгнення в Україну;

брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська, коли ті під гарантії Росії виходили "зеленим коридором".

забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.

За ці злочини передбачене довічне позбавлення волі.

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Андрію Картаполову оголосили підозру / Фото СБУ