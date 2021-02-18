Головні новини 18 лютого: смертельний челендж набирає обертів, Рада призначила суддю КСУ

Джерело:24 канал
У Києві ще один підліток наковтався пігулок. Рада призначила нового суддю Конституційного Суду. Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах. А СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії через бої під Дебальцевим та Іловайськом. Такими були головні новини 18 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Джерело: ТСН
У Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток.
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Наразі невідомо, що це був за препарат та чи пов'язаний цей випадок зі смертельним челенджем "40 таблеток" у тіктоці.
Стан підлітка стабільний, його життю нічого не загрожує. Однак лікарі розповіли, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла.
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Джерело: 24 канал
Народні депутати за своєю квотою призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".
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Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат, проти був 1, ще 106 утрималися, 30 – не голосували.
Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум 1 прихильник стримування Конституційного Суду,
– запевнив новий суддя.
Дані з автобіографії нового судді КСУ
До обрання Кичуна у Конституційному Суді було 3 вакантні посади. 2 суддів мала делегувати Рада. Тепер депутатам залишилося обрати ще 1 суддю.
У листопаді 2020 року парламент намагався обрати суддів, але голосування тоді провалили.
Зауважимо: раніше Венеціанська комісія рекомендувала, аби судді за депутатською квотою обиралася кваліфікованою більшістю. Мовляв, це дозволить деполітизувати склад КСУ.Цікаво! У Зеленського вважають, що деякі позиції в уряді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля необхідно посилити. Щоправда, для відставки Кабміну причин поки немає. Про це радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів "РБК-Україна".
Джерело: 24 канал
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах.
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За законопроєкт № 4644-д свої голоси віддали 293 нардепів, законопроєкт № 4643-д підтримали 259 парламентарів.
До слова, у листопаді 2018 року в Україні збільшили штрафи за незаконне використання "євроблях". Однак у грудні 2019 року Рада їх відтермінувала, штрафи досі не діють. Дешевого розмитнення вимагали активісти.Зверніть увагу! Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо схвалила зростання тарифу на передачу електроенергії вже з 1 квітня. Очікується, що вартість зросте з 293,93 гривні до 316,08 гривні за мегават-годину. Документ ще має пройти процедуру обговорення.
Джерело: телеграм СБУ
Служба безпеки повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України Андрію Картаполову. Він є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойги.
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У січні – лютому 2015 року Картаполов планував і координував дії російської армії та бойовиків по захопленню Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів. Він був начальником Головного оперативного управління – заступника начальника генштабу ЗС Росії.
Слідчі переконані, що він діяв за попередньою змовою з керівництвом збройних сил Росії.
У серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:
За ці злочини передбачене довічне позбавлення волі.
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Андрію Картаполову оголосили підозру / Фото СБУ