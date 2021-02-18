Головні новини 18 лютого: смертельний челендж набирає обертів, Рада призначила суддю КСУ

18 лютого 2021 , 20:30
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Джерело:

24 канал

У Києві ще один підліток наковтався пігулок. Рада призначила нового суддю Конституційного Суду. Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах. А СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії через бої під Дебальцевим та Іловайськом. Такими були головні новини 18 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Підліток наковтався таблеток

Джерело: ТСН

У Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток.

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Наразі невідомо, що це був за препарат та чи пов'язаний цей випадок зі смертельним челенджем "40 таблеток" у тіктоці.

Стан підлітка стабільний, його життю нічого не загрожує. Однак лікарі розповіли, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла.

Смертельний челендж "40 таблеток" у тіктоці

  • 16 лютого у Боярці (Київська область) померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин (аналог "Но-Шпи"). Семикласниці випили по 40 таблеток. Подруга загиблої залишилась живою, але потрапила до лікарні.
  • Наступного дня такий челендж повторили школярки в Умані. Дівчата випили по 10 таблеток й потрапили також у лікарню.
  • Таку "гру" дівчата побачили у соцмережі тікток.

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Рада призначила суддю КСУ

Джерело: 24 канал

Народні депутати за своєю квотою призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".

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Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат, проти був 1, ще 106 утрималися, 30 – не голосували.

Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум 1 прихильник стримування Конституційного Суду,
– запевнив новий суддя.

Що відомо про Кичуна

Дані з автобіографії нового судді КСУ

  • Народився 19 червня 1968 року у селі Велика Березна, що на Хмельниччині.
  • Навчався у Харківському юридичному інституті (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
  • Аспірантуру завершив в Українській державній юридичній академії (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
  • У 1997 році обійняв посаду асистента кафедри у вищезгаданому університеті, з 2003 року є її доцентом.
  • Працював адвокатом, а також на посаді члена правління банку.

Конкурс на посади суддів КСУ: що відомо

До обрання Кичуна у Конституційному Суді було 3 вакантні посади. 2 суддів мала делегувати Рада. Тепер депутатам залишилося обрати ще 1 суддю.

У листопаді 2020 року парламент намагався обрати суддів, але голосування тоді провалили.

Зауважимо: раніше Венеціанська комісія рекомендувала, аби судді за депутатською квотою обиралася кваліфікованою більшістю. Мовляв, це дозволить деполітизувати склад КСУ.

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Законопроєкт про дешеве розмитнення "євроблях"

Джерело: 24 канал

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах.

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За законопроєкт № 4644-д свої голоси віддали 293 нардепів, законопроєкт № 4643-д підтримали 259 парламентарів.

Що передбачають законопроєкти

  • Дешеве розмитнення стосуватиметься тільки тих авто на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року.
  • Власники авто на єврономерах зможуть протягом 180 днів після того, як проєкт набере чинності, розмитнити машину за новою формулою.
  • Вартість залежатиме від віку автомобіля, типу двигуна та його об'єму. У середньому розмитнення обійдеться водію у 700 – 800 євро. Щоправда, в ініціативах не зазначена гранична ціна у розмірі 1 тисячі євро.
  • Документи зменшують штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисячі гривень до 8,5 тисячі.
  • Коли власник заплатить штраф, авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити в Україні.

До слова, у листопаді 2018 року в Україні збільшили штрафи за незаконне використання "євроблях". Однак у грудні 2019 року Рада їх відтермінувала, штрафи досі не діють. Дешевого розмитнення вимагали активісти.

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СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії

Джерело: телеграм СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України Андрію Картаполову. Він є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойги.

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У чому підозрюють Картаполова

  • ведення агресивної війни;
  • порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Що встановило слідство

У січні – лютому 2015 року Картаполов планував і координував дії російської армії та бойовиків по захопленню Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів. Він був начальником Головного оперативного управління – заступника начальника генштабу ЗС Росії.

Слідчі переконані, що він діяв за попередньою змовою з керівництвом збройних сил Росії.

У серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:

  • керував російськими підрозділами під час їх вторгнення в Україну;
  • брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська, коли ті під гарантії Росії виходили "зеленим коридором".
  • забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.

За ці злочини передбачене довічне позбавлення волі.

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Андрію Картаполову оголосили підозру / Фото СБУ

Що відомо про бої за Дебальцеве?

18 лютого 2015 року українські військові залишили позиції під Дебальцевим. За майже місяць бойових дій там загинув 141 учасник АТО, 356 – отримали поранення, 150 військових взяли в полон, а 11 – пропали безвісти.