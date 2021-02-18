Головні новини 18 лютого: смертельний челендж набирає обертів, Рада призначила суддю КСУ
У Києві ще один підліток наковтався пігулок. Рада призначила нового суддю Конституційного Суду. Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах. А СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії через бої під Дебальцевим та Іловайськом. Такими були головні новини 18 лютого.
Джерело:24 канал
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Підліток наковтався таблеток
Джерело: ТСН
У Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток.
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Наразі невідомо, що це був за препарат та чи пов'язаний цей випадок зі смертельним челенджем "40 таблеток" у тіктоці.
Стан підлітка стабільний, його життю нічого не загрожує. Однак лікарі розповіли, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла.
Смертельний челендж "40 таблеток" у тіктоці
- 16 лютого у Боярці (Київська область) померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин (аналог "Но-Шпи"). Семикласниці випили по 40 таблеток. Подруга загиблої залишилась живою, але потрапила до лікарні.
- Наступного дня такий челендж повторили школярки в Умані. Дівчата випили по 10 таблеток й потрапили також у лікарню.
- Таку "гру" дівчата побачили у соцмережі тікток.
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Рада призначила суддю КСУ
Джерело: 24 канал
Народні депутати за своєю квотою призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".
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Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат, проти був 1, ще 106 утрималися, 30 – не голосували.
Якщо ви мене оберете, то у вас буде ще мінімум 1 прихильник стримування Конституційного Суду,
– запевнив новий суддя.
Що відомо про Кичуна
Дані з автобіографії нового судді КСУ
- Народився 19 червня 1968 року у селі Велика Березна, що на Хмельниччині.
- Навчався у Харківському юридичному інституті (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
- Аспірантуру завершив в Українській державній юридичній академії (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
- У 1997 році обійняв посаду асистента кафедри у вищезгаданому університеті, з 2003 року є її доцентом.
- Працював адвокатом, а також на посаді члена правління банку.
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До обрання Кичуна у Конституційному Суді було 3 вакантні посади. 2 суддів мала делегувати Рада. Тепер депутатам залишилося обрати ще 1 суддю.
У листопаді 2020 року парламент намагався обрати суддів, але голосування тоді провалили.
Законопроєкт про дешеве розмитнення "євроблях"
Джерело: 24 канал
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах.
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За законопроєкт № 4644-д свої голоси віддали 293 нардепів, законопроєкт № 4643-д підтримали 259 парламентарів.
Що передбачають законопроєкти
- Дешеве розмитнення стосуватиметься тільки тих авто на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року.
- Власники авто на єврономерах зможуть протягом 180 днів після того, як проєкт набере чинності, розмитнити машину за новою формулою.
- Вартість залежатиме від віку автомобіля, типу двигуна та його об'єму. У середньому розмитнення обійдеться водію у 700 – 800 євро. Щоправда, в ініціативах не зазначена гранична ціна у розмірі 1 тисячі євро.
- Документи зменшують штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисячі гривень до 8,5 тисячі.
- Коли власник заплатить штраф, авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити в Україні.
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії
Джерело: телеграм СБУ
Служба безпеки повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України Андрію Картаполову. Він є заступником міністра оборони Росії Сергія Шойги.
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У чому підозрюють Картаполова
- ведення агресивної війни;
- порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Що встановило слідство
У січні – лютому 2015 року Картаполов планував і координував дії російської армії та бойовиків по захопленню Дебальцевого та прилеглих до нього населених пунктів. Він був начальником Головного оперативного управління – заступника начальника генштабу ЗС Росії.
Слідчі переконані, що він діяв за попередньою змовою з керівництвом збройних сил Росії.
У серпні 2014 року Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС Росії:
- керував російськими підрозділами під час їх вторгнення в Україну;
- брав участь в організації вбивства українських воїнів біля Іловайська, коли ті під гарантії Росії виходили "зеленим коридором".
- забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.
За ці злочини передбачене довічне позбавлення волі.
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