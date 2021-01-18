Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ щонайбільше до кінця опалювального сезону. В Росії обрали запобіжний захід опозиціонеру Олексію Навальному. В Україні планують продовжити карантин до кінця березня. У християн східного обряду – другий Святвечір. Такими були головні новини 18 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Українці платитимуть за газ менше

До завершення карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону (до 31 березня) кубометр газу коштуватиме 6,99 гривні. Це означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%. Таке рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні.

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Ціна на газ для українців у середньому знизиться на 30%, а для частини споживачів – навіть на 40%. Ця ціна – нижча на 1,5 гривні за кубометр від тієї, що була 2 – 3 роки тому,

– наголосив прем'єр Денис Шмигаль.

Він додав:

Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.

Шмигаль про зниження ціни на газ: дивіться відео

Як на таке рішення уряду відреагував Зеленський

Президент позитивно оцінив, що українці платитимуть за газ менше. За словами Зеленського, тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими.

Згідно зі схваленим рішенням, ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення вплине не лише на ціни, а й на гравців на ринку газу – спонукатиме їх працювати чесно й прозоро, а турбуватися передовсім про свого клієнта,

– зауважив президент.

Водночас у Офісі Президента пояснили, що таке рішення є тимчасовим і спровокованим економічною кризою під час пандемії. Та попри це, воно має відіграти важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні.

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Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Навальному обрали запобіжний захід

Судове засідання відбулося в підмосковних Хімках. Сюди опозиціонера доправили пізно ввечері з Москви. На територію відділення поліції, де відбувався суд, ще з самого ранку звезли велику кількість автозаків. Також біля будівлі багато поліцейських.

Суд над Навальним: автозаки біля будівлі поліції в Хімках – відео

Зрештою суд постановив взяти опозиціонера під варту на 30 діб. Власне стільки просив для політика прокурор. Натомість відвести суддя захисникам Навального не дозволили. На думку обвинувачення, таке прохання було надуманим і необґрунтованим.

Як Навальному обирали запобіжний захід / Фото Life Shot, "Раньше всех. Ну почти"

Хоча суд відбувся ще вдень, проте Навального вивезли з поліцейського відділку ввечері. Спершу була інформація, що його мають доправити до СІЗО №12 у Зеленограді. Проте, за словами речниці опозиціонера Кіри Ярмиш, він потрапить у СІЗО "Матросская тишина".

Прессекретарка Навального наголосила, що він ніколи не сидів у слідчому ізоляторі, за винятком однієї ночі в Кірові.

СІЗО – буквально в'язниця. Не колонія і не спецприймальник. Там – інші умови, з ним там майже неможливо зв'язатися. Олексій залишиться там щонайменше до 15 лютого, але арешт може продовжитися,

– зазначила Кіра Ярмиш.

До речі Прихильники Навального почали виходити на протести в Росії: вже є кілька десятків затриманих

Навального вивели з поліцейського відділку та посадили в автозак: відео

Початок весни буде з карантином

Локдаун в Україні після 24 січня продовжувати не планують. Натомість у Кабінеті Міністрів заявили про намір продовжити до 31 березня адаптивний карантин.

Зараз ми розриваємо той ланцюжок, який утворився з Нового року до Різдва. Якби ми не зробили цих зимових канікул, то в лютому вийшли б на критичні показники. Але поки що немає підстав скасовувати адаптивний карантин, бо хвороба не зникла. Тому не потрібно передчасно тішити себе ілюзіями,

– зауважив прем'єр Денис Шмигаль.

Він додав, тому 25 січня Україна перейде, ймовірно, в помаранчеву зону, яка діяла до введення цих правил.

"Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Водночас карантин у 2021 році можемо ще неодноразово продовжувати", – заявив очільник Кабміну.

Також Шмигаль заявив, що локдаун в Україні є одним із найм'якіших у Європі. До такого висновку дійшли в Офісі Президента, порівнюючи українські обмеження з 17 іншими державами Європи за індексом, що враховує низку показників.

Індекси жорсткості обмежень в Європі

Італія – 87,9;

Німеччина – 85,1;

Греція – 84;

Австрія – 78;

Польща – 71;

Україна – 61,5.

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Другий Святвечір збирає українців за столом

Задвечір'я Хрещення Господнього хвристияни східного обряду відзанчають 18 січня. В Україні це свято прийнято називати Другим Святвечором або ж Голодною Кутею.

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