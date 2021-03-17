Головні новини 17 березня: у Львові ввели локдаун, Байден назвав Путіна вбивцею

У Львові з 19 березня вводять локдаун. Американський президент Джо Байден назвав лідера Росії Володимира Путіна вбивцею. Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА. США ввели нові санкції проти Росії. Маму 8-річної блогерки Мілани Маханець допитала поліція. Такими були головні новини 17 березня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 17 березня:

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Львів закривають на локдаун

Джерело: фейсбук Андрія Садового

Динаміка госпіталізації нових хворих у Львові не зменшується. Через це у місті з 19 до 28 березня вводять локдаун.

Що передбачає локдаун у Львові

Учні молодших класів йдуть на канікули. Водночас 5 – 11 класи продовжать навчання у дистанційному режимі.

Робота театрів, кінотеатрів, музеїв та концертних майданчиків – заборонена.

Всі заплановані масові заходи переносять.

Ресторанам заборонено приймати відвідувачів. Вони можуть працювати лише "на винос" та на доставку.

У торгових центрах дозволили працювати лише продуктовим магазинам, аптекам та зоомагазинам.

Господарські магазини працюватимуть лише на видачу та за попереднім замовленням.

Салони краси та спортивні зали прийматимуть клієнтів за попереднім записом.

Водночас дитячі садочки, ринки та громадський транспорт працюватимуть і далі. Однак, у транспорті дозволили перевозити пасажирів лише на сидячих місцях та в масках.

Байден назвав Путіна вбивцею

За добу 16 березня на Львівщині зафіксували майже тисячу нових випадків коронавірусу . Крім того, 17 хворих померли.

Джерело: ABC News

Американська розвідка з'ясувала, що Путін санкціонував російські операції, спрямовані на "очорнення" кандидатури Байдена та Демократичної партії на виборах у США. Американський президент заявив, що Путін заплатить за свої дії.

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Байден сказав журналістам, що попереджав російського лідера про можливу відповідь ще під час телефонної розмови у січні.

Ми довго розмовляли. Розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, ви знаєте мене. Якщо я з'ясую, що це сталося, будьте готові",

– підкреслив Байден.

Журналіст запитав президента: "Ви знаєте Володимира Путіна. Чи думаєте ви, що він убивця?". Байден сказав, що так.

До речі, одразу після слів президента США про Путіна, стало відомо, що Росія викликає зі Штатів свого посла Анатолія Антонова. Це роблять нібито для консультацій щодо стосунків Москви та нової Адміністрації у Вашингтоні.

Учні 4 та 9 класів не писатимуть ДПА

Джерело: МОН

Школярів, які цього року закінчують 4 та 9 класи, звільнили від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Чому іспити скасували

Відповідне рішення схвалили у зв'язку з переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації. Мовиться про пандемію коронавірусу.

Так, у документі учнів про освіту напишуть "звільнений від ДПА".

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США запровадили нові санкції проти Росії

Джерело: U.S. Department of Commerce

США запровадили проти Росії санкції через застосування хімічної зброї "Новачок", що порушує міжнародне законодавство. Обмеження почнуть діяти вже 18 березня.

Про які випадки мовиться

Отруєння у 2018 році колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії;

у 2020 – опозиціонера Олексія Навального.

Які обмеження ввели США

Вашингтон не експортуватиме до Росії товари, які пов'язані з національною безпекою.

США зупинили дію ліцензії на обслуговування та заміну деталей для обладнання, яке раніше постачали у Росію.

Маму моделі Мілани Маханець допитала поліція

В слід за Штатами санкції проти Росії планує запровадити Велика Британія. Країна теж звинувачує Москву у порушенні Конвенції про хімічну зброю.

Джерело: ТСН

Мама 8-річної моделі Дар'я Маханець заявила, що стосунки її доньки з 13-річним блогером Пашою Паєм насправді просто постановка задля піару. Жінка каже, що готує Мілану до модельного майбутнього і не бачить нічого поганого у такому просуванні.

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Батька Мілани також допитають правоохоронці. До речі, він каже, що нічого не знав про "роман" своєї доньки. Зауважимо, чоловік не проживає з донькою, оскільки розлучився з її мамою.

Зараз я в шоці від того, що відбувається. Це все, м'яко кажучи, неправильно,

– заявив чоловік.

Правоохоронці планують допитати і батьків Пая. Втім, це станеться трохи пізніше, оскільки ті відмовилися говорити без адвокатів.

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