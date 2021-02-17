Головні новини 17 лютого: продовження карантину, школярки знову отруїлись спазмолітиками

17 лютого 2021 , 20:40
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Джерело:

24 канал

В Україні продовжили карантин до 30 квітня 2021року. Також повернули кольорові зони. Прикарпаття одразу потрапляє до червоної. У Дніпрі звільнили баристу, що ігнорувала українську мову. З'явились нові деталі у розслідуванні отруєння школярок у Боярці. Також таблеток напились діти в Умані. Такими були головні новини 17 лютого.

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Карантин в Україні продовжили

Джерело: 24 канал

Український уряд на засіданні 17 лютого ухвалив рішення продовжити карантин до 30 квітня. Нові правила розпочнуть діяти вже з 24 лютого.

Що заборонено під час карантину

  • проводити масові заходи, якщо більше ніж 1 людина на 4 квадратних метрах;
  • робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури – якщо більше ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів;
  • відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;
  • кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 00:00 по 07:00. Проте дозволена адресна доставка та на винос;
  • перебувати у громадських будівлях слід лише у масках або респіраторах.

Кольорові зони повернулись

Джерело: 24 канал

Також своїм рішенням Кабмін повернув в Україні кольорові зони карантину. До цього часу усі регіони жили за обмеженнями, передбаченими для помаранчевої зони. Адаптивний карантин, натомість, передбачає наявність певних критеріїв. Якщо область їх виконує, тоді є пом'якшення карантину. Якщо ж ні – регіон не переходить в іншу зону.

З 24 лютого Україна перейде до правил жовтої зони, а згодом діятимуть відповідно до показників.

Обмеження для усіх рівнів епідеміологічної безпеки

Зелений

  • Якщо рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону.
  • Другий критерій – виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену) – менше ніж 5 відсотків.

Жовтий

  • Дозволятиметься проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратних метри площі, або з наповненістю залу до 50% місць.
  • Дозволятиметься відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;
  • Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.
  • Будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години).
  • Дозволяється робота басейнів, у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

Помаранчевий

  • Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.

Червоний

  • Буде заборонена діяльність закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та обслуговування на виніс);
  • Заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо.
  • Не працюватимуть заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах).
  • Будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Прикарпаття потрапить до червоної зони

Джерело: Інтерфакс-Україна

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Дуже складна ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області. На Прикарпатті доведеться вводити обмеження, характерні для червоної зони вже з 22 лютого. Діятимуть ці правила поки до 28 лютого.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом в регіоні майже критична. Протягом останніх 10 днів стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу в області, та що гірше – стає більше й госпіталізацій.

Без додаткових обмежень подолати або стримати це стрімке поширення COVID-19 неможливо,
– наголосив Ляшко.

Найближчим часом державна комісія ТЕБ та НС також розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Які обмеження червоної зони:

  • заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, спортивних залів;
  • заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос;
  • не можна проводити культурні та релігійні заходи, а також очне навчання учнями 5 – 11 класів.
  • також діють обмеження усіх інших зон.

Скандальна бариста – без роботи

Джерело: 49000.com.ua

У Дніпрі звільнили баристу, яка відмовлялась розмовляти з відвідувачами українською мовою. Дівчина казала, що "Дніпро був завжди російським містом". За таку зухвалість та невиконання вимог законодавства працівниця закладу залишилась без роботи.

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Власниця Coffein Анна Прудка зауважила, що не проти, аби її співробітники спілкувались російською. Проте розмову з відвідувачами, як це наказує закон, потрібно було починати таки українською мовою.

Якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити та принижувати Україну. Ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу,
– наголосила Прудка.

Коротко про мовний скандал у Дніпрі:

  • Ганна Счасна-Гарус повідомила про резонансний випадок у кафе Coffein, що у Дніпрі.
  • Бариста відповіла, що "не знає, що таке тістечко" та відмовилась переходити на українську мову.
  • Ба більше працівниця закладу сказала, що "Дніпро – це російське місто".
  • Відвідувачка кафе опублікувала відео у фейсбуці.

Дивіться відео з Дніпра:

Отруєння школярок спазмолітиками

Джерело: УНІАН

Лише 16 лютого від передозування спазмолітиками померла 7-класниця у Боярці. Інша опинилась у лікарні. 17 лютого поліція повідомила про те, що по 10 таблеток "Дротаверину" проковтнули школярки з Умані, що на Черкащині.

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Восьмикласниці приймали пігулки прямо у приміщенні школи. Наразі дівчата перебувають у лікарні та не зізнаються, що саме спонукало їх на такий небезпечний вчинок.

Нове у розслідуванні отруєння в Боярці

Тим часом через отруєння ліцеїсток у Боярці розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства. Також поліція вже встановила аптеку, де школярки придбали "Дротаверин". Відомо і те, які саме провізори продали ліки дітям.

Коротко про отруєння школярок: