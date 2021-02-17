Головні новини 17 лютого: продовження карантину, школярки знову отруїлись спазмолітиками

Джерело:24 канал
В Україні продовжили карантин до 30 квітня 2021року. Також повернули кольорові зони. Прикарпаття одразу потрапляє до червоної. У Дніпрі звільнили баристу, що ігнорувала українську мову. З'явились нові деталі у розслідуванні отруєння школярок у Боярці. Також таблеток напились діти в Умані. Такими були головні новини 17 лютого.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Важливо Карантин в Україні: що зміниться у 2021 році і коли чекати на зняття всіх обмежень
Джерело: 24 канал
Український уряд на засіданні 17 лютого ухвалив рішення продовжити карантин до 30 квітня. Нові правила розпочнуть діяти вже з 24 лютого.
Джерело: 24 канал
Також своїм рішенням Кабмін повернув в Україні кольорові зони карантину. До цього часу усі регіони жили за обмеженнями, передбаченими для помаранчевої зони. Адаптивний карантин, натомість, передбачає наявність певних критеріїв. Якщо область їх виконує, тоді є пом'якшення карантину. Якщо ж ні – регіон не переходить в іншу зону.
З 24 лютого Україна перейде до правил жовтої зони, а згодом діятимуть відповідно до показників.
Зелений
Жовтий
Помаранчевий
Червоний
Джерело: Інтерфакс-Україна
Актуально Карантинні блокпости на Івано-Франківщині локалізують епідускладнення, – Виноград
Дуже складна ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області. На Прикарпатті доведеться вводити обмеження, характерні для червоної зони вже з 22 лютого. Діятимуть ці правила поки до 28 лютого.
Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом в регіоні майже критична. Протягом останніх 10 днів стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу в області, та що гірше – стає більше й госпіталізацій.
Без додаткових обмежень подолати або стримати це стрімке поширення COVID-19 неможливо,
– наголосив Ляшко.
Найближчим часом державна комісія ТЕБ та НС також розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.
Джерело: 49000.com.ua
У Дніпрі звільнили баристу, яка відмовлялась розмовляти з відвідувачами українською мовою. Дівчина казала, що "Дніпро був завжди російським містом". За таку зухвалість та невиконання вимог законодавства працівниця закладу залишилась без роботи.
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Власниця Coffein Анна Прудка зауважила, що не проти, аби її співробітники спілкувались російською. Проте розмову з відвідувачами, як це наказує закон, потрібно було починати таки українською мовою.
Якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити та принижувати Україну. Ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу,
– наголосила Прудка.
Дивіться відео з Дніпра:
Джерело: УНІАН
Лише 16 лютого від передозування спазмолітиками померла 7-класниця у Боярці. Інша опинилась у лікарні. 17 лютого поліція повідомила про те, що по 10 таблеток "Дротаверину" проковтнули школярки з Умані, що на Черкащині.
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Восьмикласниці приймали пігулки прямо у приміщенні школи. Наразі дівчата перебувають у лікарні та не зізнаються, що саме спонукало їх на такий небезпечний вчинок.
Тим часом через отруєння ліцеїсток у Боярці розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства. Також поліція вже встановила аптеку, де школярки придбали "Дротаверин". Відомо і те, які саме провізори продали ліки дітям.
Коротко про отруєння школярок: