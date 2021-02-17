В Україні продовжили карантин до 30 квітня 2021року. Також повернули кольорові зони. Прикарпаття одразу потрапляє до червоної. У Дніпрі звільнили баристу, що ігнорувала українську мову. З'явились нові деталі у розслідуванні отруєння школярок у Боярці. Також таблеток напились діти в Умані. Такими були головні новини 17 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Карантин в Україні: що зміниться у 2021 році і коли чекати на зняття всіх обмежень

Карантин в Україні продовжили

Джерело: 24 канал

Український уряд на засіданні 17 лютого ухвалив рішення продовжити карантин до 30 квітня. Нові правила розпочнуть діяти вже з 24 лютого.

Що заборонено під час карантину

проводити масові заходи, якщо більше ніж 1 людина на 4 квадратних метрах;

робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури – якщо більше ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів;

відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;

кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 00:00 по 07:00. Проте дозволена адресна доставка та на винос;

перебувати у громадських будівлях слід лише у масках або респіраторах.

Кольорові зони повернулись

Джерело: 24 канал

Також своїм рішенням Кабмін повернув в Україні кольорові зони карантину. До цього часу усі регіони жили за обмеженнями, передбаченими для помаранчевої зони. Адаптивний карантин, натомість, передбачає наявність певних критеріїв. Якщо область їх виконує, тоді є пом'якшення карантину. Якщо ж ні – регіон не переходить в іншу зону.

З 24 лютого Україна перейде до правил жовтої зони, а згодом діятимуть відповідно до показників.

Обмеження для усіх рівнів епідеміологічної безпеки

Зелений

Якщо рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону.

Другий критерій – виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену) – менше ніж 5 відсотків.

Жовтий

Дозволятиметься проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратних метри площі, або з наповненістю залу до 50% місць.

Дозволятиметься відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;

Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.

Будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години).

Дозволяється робота басейнів, у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

Помаранчевий

Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.

Червоний

Буде заборонена діяльність закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та обслуговування на виніс);

Заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо.

Не працюватимуть заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах).

Будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Прикарпаття потрапить до червоної зони

Джерело: Інтерфакс-Україна

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Дуже складна ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області. На Прикарпатті доведеться вводити обмеження, характерні для червоної зони вже з 22 лютого. Діятимуть ці правила поки до 28 лютого.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом в регіоні майже критична. Протягом останніх 10 днів стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу в області, та що гірше – стає більше й госпіталізацій.

Без додаткових обмежень подолати або стримати це стрімке поширення COVID-19 неможливо,

– наголосив Ляшко.

Найближчим часом державна комісія ТЕБ та НС також розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Які обмеження червоної зони:

заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, спортивних залів;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос;

не можна проводити культурні та релігійні заходи, а також очне навчання учнями 5 – 11 класів.

також діють обмеження усіх інших зон.

Скандальна бариста – без роботи

Джерело: 49000.com.ua

У Дніпрі звільнили баристу, яка відмовлялась розмовляти з відвідувачами українською мовою. Дівчина казала, що "Дніпро був завжди російським містом". За таку зухвалість та невиконання вимог законодавства працівниця закладу залишилась без роботи.

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Власниця Coffein Анна Прудка зауважила, що не проти, аби її співробітники спілкувались російською. Проте розмову з відвідувачами, як це наказує закон, потрібно було починати таки українською мовою.

Якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити та принижувати Україну. Ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу,

– наголосила Прудка.

Коротко про мовний скандал у Дніпрі:

Ганна Счасна-Гарус повідомила про резонансний випадок у кафе Coffein, що у Дніпрі.

Бариста відповіла, що "не знає, що таке тістечко" та відмовилась переходити на українську мову.

Ба більше працівниця закладу сказала, що "Дніпро – це російське місто".

Відвідувачка кафе опублікувала відео у фейсбуці.

Дивіться відео з Дніпра:

Отруєння школярок спазмолітиками

Джерело: УНІАН

Лише 16 лютого від передозування спазмолітиками померла 7-класниця у Боярці. Інша опинилась у лікарні. 17 лютого поліція повідомила про те, що по 10 таблеток "Дротаверину" проковтнули школярки з Умані, що на Черкащині.

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Восьмикласниці приймали пігулки прямо у приміщенні школи. Наразі дівчата перебувають у лікарні та не зізнаються, що саме спонукало їх на такий небезпечний вчинок.

Нове у розслідуванні отруєння в Боярці

Тим часом через отруєння ліцеїсток у Боярці розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства. Також поліція вже встановила аптеку, де школярки придбали "Дротаверин". Відомо і те, які саме провізори продали ліки дітям.

Коротко про отруєння школярок: