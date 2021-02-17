Головні новини 17 лютого: продовження карантину, школярки знову отруїлись спазмолітиками
В Україні продовжили карантин до 30 квітня 2021року. Також повернули кольорові зони. Прикарпаття одразу потрапляє до червоної. У Дніпрі звільнили баристу, що ігнорувала українську мову. З'явились нові деталі у розслідуванні отруєння школярок у Боярці. Також таблеток напились діти в Умані. Такими були головні новини 17 лютого.
Джерело:24 канал
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Карантин в Україні продовжили
Джерело: 24 канал
Український уряд на засіданні 17 лютого ухвалив рішення продовжити карантин до 30 квітня. Нові правила розпочнуть діяти вже з 24 лютого.
Що заборонено під час карантину
- проводити масові заходи, якщо більше ніж 1 людина на 4 квадратних метрах;
- робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
- планові госпіталізації в лікарнях;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури – якщо більше ніж 1 відвідувач на 10 квадратних метрів;
- відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;
- кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 00:00 по 07:00. Проте дозволена адресна доставка та на винос;
- перебувати у громадських будівлях слід лише у масках або респіраторах.
Кольорові зони повернулись
Джерело: 24 канал
Також своїм рішенням Кабмін повернув в Україні кольорові зони карантину. До цього часу усі регіони жили за обмеженнями, передбаченими для помаранчевої зони. Адаптивний карантин, натомість, передбачає наявність певних критеріїв. Якщо область їх виконує, тоді є пом'якшення карантину. Якщо ж ні – регіон не переходить в іншу зону.
З 24 лютого Україна перейде до правил жовтої зони, а згодом діятимуть відповідно до показників.
Обмеження для усіх рівнів епідеміологічної безпеки
Зелений
- Якщо рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотків епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону.
- Другий критерій – виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену) – менше ніж 5 відсотків.
Жовтий
- Дозволятиметься проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратних метри площі, або з наповненістю залу до 50% місць.
- Дозволятиметься відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;
- Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.
- Будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години).
- Дозволяється робота басейнів, у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.
Помаранчевий
- Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.
Червоний
- Буде заборонена діяльність закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та обслуговування на виніс);
- Заборонена робота ТРЦ та інших розважальних закладів – кінотеатрів, театрів тощо.
- Не працюватимуть заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах).
- Будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Прикарпаття потрапить до червоної зони
Джерело: Інтерфакс-Україна
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Дуже складна ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області. На Прикарпатті доведеться вводити обмеження, характерні для червоної зони вже з 22 лютого. Діятимуть ці правила поки до 28 лютого.
Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом в регіоні майже критична. Протягом останніх 10 днів стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу в області, та що гірше – стає більше й госпіталізацій.
Без додаткових обмежень подолати або стримати це стрімке поширення COVID-19 неможливо,
– наголосив Ляшко.
Найближчим часом державна комісія ТЕБ та НС також розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.
Які обмеження червоної зони:
- заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, спортивних залів;
- заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос;
- не можна проводити культурні та релігійні заходи, а також очне навчання учнями 5 – 11 класів.
- також діють обмеження усіх інших зон.
Скандальна бариста – без роботи
Джерело: 49000.com.ua
У Дніпрі звільнили баристу, яка відмовлялась розмовляти з відвідувачами українською мовою. Дівчина казала, що "Дніпро був завжди російським містом". За таку зухвалість та невиконання вимог законодавства працівниця закладу залишилась без роботи.
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Власниця Coffein Анна Прудка зауважила, що не проти, аби її співробітники спілкувались російською. Проте розмову з відвідувачами, як це наказує закон, потрібно було починати таки українською мовою.
Якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити та принижувати Україну. Ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу,
– наголосила Прудка.
Коротко про мовний скандал у Дніпрі:
- Ганна Счасна-Гарус повідомила про резонансний випадок у кафе Coffein, що у Дніпрі.
- Бариста відповіла, що "не знає, що таке тістечко" та відмовилась переходити на українську мову.
- Ба більше працівниця закладу сказала, що "Дніпро – це російське місто".
- Відвідувачка кафе опублікувала відео у фейсбуці.
Дивіться відео з Дніпра:
Отруєння школярок спазмолітиками
Джерело: УНІАН
Лише 16 лютого від передозування спазмолітиками померла 7-класниця у Боярці. Інша опинилась у лікарні. 17 лютого поліція повідомила про те, що по 10 таблеток "Дротаверину" проковтнули школярки з Умані, що на Черкащині.
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Восьмикласниці приймали пігулки прямо у приміщенні школи. Наразі дівчата перебувають у лікарні та не зізнаються, що саме спонукало їх на такий небезпечний вчинок.
Нове у розслідуванні отруєння в Боярці
Тим часом через отруєння ліцеїсток у Боярці розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства. Також поліція вже встановила аптеку, де школярки придбали "Дротаверин". Відомо і те, які саме провізори продали ліки дітям.
Коротко про отруєння школярок:
- Семикласниці подивились відео у tiktok із закликом проковтнути 40 таблеток "Дротаверину".
- Дівчат знайшли непритомними у шкільному туалеті.
- Одна зі школярок – померла, інша – в лікарні.
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