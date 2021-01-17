У Росію повернувся опозиціонер Олексій Навальний. Через декілька хвилин після прильоту його затримали в аеропорту "Шереметьєво". У Чорному морі затонуло вантажне судно з українськими моряками на борту. Неподалік від Маріуполя поліцейські застрелили власника місцевого ринку. У світі від коронавірусу померли понад 2 мільйони людей. Такими були головні новини України та світу 17 січня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

Актуально Я нічого не боюся: перші слова Навального після приземлення до Росії – відео

Навальний повернувся у Росію

Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію. за лічені хвилини до затримання він встиг поспілкуватися із журналістами та заявив, що нічого не боїться.

Деталі затримання Навального

Літак, на борту якого перебував Навальний з дружиною Юлією мав приземлитися в аеропорту "Внуково". Там відбулися масові затримання.

Станом на 20:30 відомо про 53 затриманих. Серед них – соратники Навального: Любов Соболь, Руслан Шаведдінов, Костянтин Котов, Олексій Молокоедов та Ілля Пахомов.

Однак літак у "Внуково" так і не приземлився. Його раптово перенаправили у "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" пояснила це нібито технічними причинами.

Літак з Навальним приземлився у "Шереметьєво" о 19:11. Спершу пасажирів не випускали.

Згодом Навальному дозволили разом з усіма спокійно вийти з літака та сісти в автобус, який віз пасажирів на паспортний контроль.

Навальний встиг зробити першу заяву. Він розповів, що нічого не боїться і радить усім не боятися. Усі справи проти себе опозиціонер назвав сфальсифікованими. За словами опозиціонера, Європейський суд вже прийняв рішення на його користь.

Своє повернення додому Навальний назвав найщасливішим за останні 5 місяців днем.

Політик також вибачився перед іншими пасажирами за завдані незручності. Події в аеропортах він назвав ще одним доказом нікчемності влади.

Під час проходження паспортного контролю Навального затримали.

Силовики погрожували опозиціонерові, що якщо він не піде з ними, до нього застосують силу.

За декілька митей перед затриманням Навальний встиг попрощатися з дружиною.

Навального взяли під варту.

Запобіжний захід опозиціонерові обере суд.

У Федеральній службі виконання покарань вже прокоментували затримання Навального.

В офіційному повідомленні мовиться: " В аеропорту "Шереметьєво" затримали засудженого до умовного покарання Олексія Навального, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну".

Навальний приземлився у Москві та перші його слова: дивіться відео

Олексія Навального затримали у Москві: дивіться відео

Зверніть увагу "Дно пробите": у "Внуково" приліт Навального порівняли із атакою гітлерівських літаків у 1941

У Чорному морі затонуло судно з українцями

В акваторії Чорного моря затонуло суховантажне судно Arvin.

Членами його екіпажу були 2 росіян та 10 українців.

Наразі вдалося врятувати 5 українців. Це Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Постраждалих госпіталізували до лікарні у турецькому місті Бартин.

Українські дипломати повідомили родинам вцілілих моряків усю необхідну інформацію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на поверхню вже піднялися тіла 3 загиблих.

Погані погодні умови ускладнюють рятувальну операцію.

Врятовані моряки з судна Arvin: дивіться відео

Детальніше тут Поблизу Туреччини затонуло судно з українцями: кількість жертв зросла

Другий тур місцевих виборів в українських містах

У Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському відбувся 2 тур місцевих виборів.

У Борисполі знову обирали мера, адже переможець місцевих виборів у жовтні 2020 року – Анатолій Федорчук – помер від коронавірусу.

У Броварах повторне голосування призначили через порушення таємниці голосування.

У Новгород-Сіверському причиною повторного голосування також стала смерть переможця місцевих виборів – Олег Бондаренко помер від коронавірусу.

Деталі

Виборчі дільниці у містах відкрилися о 08:00.

Явка у Борисполі становила – 13,05% виборців. За посаду мера там борються 16 кандидатів.

Явка у Броварах – 30,3% виборців. За посаду мера там борються чинний міський голова та "ексрегіонал" Ігор Сапожко і "Слуга народу" Дмитро Ратніков.

Явка у Новгород-Сіверському – 25,4% виборців. За посаду мера тут борються відразу 8 кандидатів.

Правоохоронці зафіксували низку порушень на виборчих дільницях. Одне з найпоширеніших – фотографування бюлетенів.

Актуально Вибори у Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському: поліція фіксує перші порушення

Поліцейські застрелили нападника на їхнього колегу

У селищі Сартана неподалік від Маріуполя правоохоронці зафіксували, як невідомі під покровом ночі незаконно вирубують ліс. Правоохоронці почали документувати порушення, однак підозрюваний вирішив втекти з місця події.

Перебуваючи за кермом "Газелі", він збив поліцейського.

Щоб зупинити порушника, інші правоохоронці відкрили вогонь.

Куля влучила у водія. Від отриманого поранення він помер.

Згодом правоохоронці встановили особу загиблого – це власник місцевого ринку "Київський" Володимир Мигоцький.

Версія сина загиблого

Син загиблого розповів, що його батько начебто не займався незаконною вирубкою лісу. На місце події він прибув, щоб з'ясувати обставини затримання свого сина, Артема.

Артем приїхав до лісу, щоб допомогти своєму другому, авто якого застрягло у болоті.

Кілька колод, які лежали поряд, чоловіки загрузили у машину, щоб додати їй ваги.

Саме цей момент нібито зафіксували поліцейські.

Вони вирішили, що упіймали на гарячому порушника.

Тоді Артем зателефонував своєму батькові.

Мигоцький прибув, щоб виручити сина. Між ним та правоохоронцями розпочалася словесна сутичка.

Тоді Мигоцький сів у машину і хотів поїхати з місця події. Однак поліцейські відкрили вогонь.

Детальніше тут Убитий поліцією під Маріуполем виявився власником ринку: деталі від його сина

У світі від COVID-19 померли 2 мільйони людей

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони. Станом на 17 січня пандемія забрала 2 032 111 життів.

Країни-лідери за кількістю смертей від COVID-19

США – 405 261;

Індія – 152 311;

Бразилія – 209 350;

Росія – 65 566;

Велика Британія – 88 590.

Одужали у світі понад 67 мільйонів людей.