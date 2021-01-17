Головні новини 17 січня: Навального затримали у Росії, катастрофа з українцями у Чорному морі
У Росію повернувся опозиціонер Олексій Навальний. Через декілька хвилин після прильоту його затримали в аеропорту "Шереметьєво". У Чорному морі затонуло вантажне судно з українськими моряками на борту. Неподалік від Маріуполя поліцейські застрелили власника місцевого ринку. У світі від коронавірусу померли понад 2 мільйони людей. Такими були головні новини України та світу 17 січня.
Головні новини України та світу за сьогодні:
Актуально Я нічого не боюся: перші слова Навального після приземлення до Росії – відео
Навальний повернувся у Росію
Російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію. за лічені хвилини до затримання він встиг поспілкуватися із журналістами та заявив, що нічого не боїться.
Деталі затримання Навального
- Літак, на борту якого перебував Навальний з дружиною Юлією мав приземлитися в аеропорту "Внуково". Там відбулися масові затримання.
- Станом на 20:30 відомо про 53 затриманих. Серед них – соратники Навального: Любов Соболь, Руслан Шаведдінов, Костянтин Котов, Олексій Молокоедов та Ілля Пахомов.
- Однак літак у "Внуково" так і не приземлився. Його раптово перенаправили у "Шереметьєво". Адміністрація "Внуково" пояснила це нібито технічними причинами.
- Літак з Навальним приземлився у "Шереметьєво" о 19:11. Спершу пасажирів не випускали.
- Згодом Навальному дозволили разом з усіма спокійно вийти з літака та сісти в автобус, який віз пасажирів на паспортний контроль.
- Навальний встиг зробити першу заяву. Він розповів, що нічого не боїться і радить усім не боятися. Усі справи проти себе опозиціонер назвав сфальсифікованими. За словами опозиціонера, Європейський суд вже прийняв рішення на його користь.
- Своє повернення додому Навальний назвав найщасливішим за останні 5 місяців днем.
- Політик також вибачився перед іншими пасажирами за завдані незручності. Події в аеропортах він назвав ще одним доказом нікчемності влади.
- Під час проходження паспортного контролю Навального затримали.
- Силовики погрожували опозиціонерові, що якщо він не піде з ними, до нього застосують силу.
- За декілька митей перед затриманням Навальний встиг попрощатися з дружиною.
- Навального взяли під варту.
- Запобіжний захід опозиціонерові обере суд.
- У Федеральній службі виконання покарань вже прокоментували затримання Навального.
- В офіційному повідомленні мовиться: "В аеропорту "Шереметьєво" затримали засудженого до умовного покарання Олексія Навального, який з 29 грудня 2020 року перебував в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну".
Навальний приземлився у Москві та перші його слова: дивіться відео
Олексія Навального затримали у Москві: дивіться відео
Зверніть увагу "Дно пробите": у "Внуково" приліт Навального порівняли із атакою гітлерівських літаків у 1941
У Чорному морі затонуло судно з українцями
- В акваторії Чорного моря затонуло суховантажне судно Arvin.
- Членами його екіпажу були 2 росіян та 10 українців.
- Наразі вдалося врятувати 5 українців. Це Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.
- Постраждалих госпіталізували до лікарні у турецькому місті Бартин.
- Українські дипломати повідомили родинам вцілілих моряків усю необхідну інформацію.
- Місцеві ЗМІ повідомляють, що на поверхню вже піднялися тіла 3 загиблих.
- Погані погодні умови ускладнюють рятувальну операцію.
Врятовані моряки з судна Arvin: дивіться відео
Детальніше тут Поблизу Туреччини затонуло судно з українцями: кількість жертв зросла
Другий тур місцевих виборів в українських містах
У Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському відбувся 2 тур місцевих виборів.
- У Борисполі знову обирали мера, адже переможець місцевих виборів у жовтні 2020 року – Анатолій Федорчук – помер від коронавірусу.
- У Броварах повторне голосування призначили через порушення таємниці голосування.
- У Новгород-Сіверському причиною повторного голосування також стала смерть переможця місцевих виборів – Олег Бондаренко помер від коронавірусу.
Деталі
- Виборчі дільниці у містах відкрилися о 08:00.
- Явка у Борисполі становила – 13,05% виборців. За посаду мера там борються 16 кандидатів.
- Явка у Броварах – 30,3% виборців. За посаду мера там борються чинний міський голова та "ексрегіонал" Ігор Сапожко і "Слуга народу" Дмитро Ратніков.
- Явка у Новгород-Сіверському – 25,4% виборців. За посаду мера тут борються відразу 8 кандидатів.
- Правоохоронці зафіксували низку порушень на виборчих дільницях. Одне з найпоширеніших – фотографування бюлетенів.
Актуально Вибори у Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському: поліція фіксує перші порушення
Поліцейські застрелили нападника на їхнього колегу
У селищі Сартана неподалік від Маріуполя правоохоронці зафіксували, як невідомі під покровом ночі незаконно вирубують ліс. Правоохоронці почали документувати порушення, однак підозрюваний вирішив втекти з місця події.
Перебуваючи за кермом "Газелі", він збив поліцейського.
Щоб зупинити порушника, інші правоохоронці відкрили вогонь.
Куля влучила у водія. Від отриманого поранення він помер.
Згодом правоохоронці встановили особу загиблого – це власник місцевого ринку "Київський" Володимир Мигоцький.
Версія сина загиблого
- Син загиблого розповів, що його батько начебто не займався незаконною вирубкою лісу. На місце події він прибув, щоб з'ясувати обставини затримання свого сина, Артема.
- Артем приїхав до лісу, щоб допомогти своєму другому, авто якого застрягло у болоті.
- Кілька колод, які лежали поряд, чоловіки загрузили у машину, щоб додати їй ваги.
- Саме цей момент нібито зафіксували поліцейські.
- Вони вирішили, що упіймали на гарячому порушника.
- Тоді Артем зателефонував своєму батькові.
- Мигоцький прибув, щоб виручити сина. Між ним та правоохоронцями розпочалася словесна сутичка.
- Тоді Мигоцький сів у машину і хотів поїхати з місця події. Однак поліцейські відкрили вогонь.
Детальніше тут Убитий поліцією під Маріуполем виявився власником ринку: деталі від його сина
У світі від COVID-19 померли 2 мільйони людей
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони. Станом на 17 січня пандемія забрала 2 032 111 життів.
Країни-лідери за кількістю смертей від COVID-19
- США – 405 261;
- Індія – 152 311;
- Бразилія – 209 350;
- Росія – 65 566;
- Велика Британія – 88 590.
Одужали у світі понад 67 мільйонів людей.
Поділитися новиною