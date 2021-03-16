Головні новини 16 березня: обшуки у Раді, скандал з Арестовичем, порушений повітряний простір

Через Харківські угоди СБУ провела обшуки в Верховній Раді, Кабміні, МЗС та РНБО. Олексій Арестович втрапив у скандал через нецензурні слова. Суд виніс вирок у справі про збиття Іл-76. Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Поліція розпочала справу через стосунки дітей-блогерів. Такими були головні новини 16 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Обшуки через Харківські угоди

Джерело: СБУ

Служба безпеки України провела обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод.

Де провели обшуки:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

Тодішнє керівництво України розуміло наслідки угод

Слідчі дії проводили, аби встановити обставини, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні. Під час обшуків виявили документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво України до підписання угод усвідомлювало їх наслідки.



У знайдених документах мовиться про збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Росії. Ці війська брали участь в подальшій окупації Криму.

Зверніть увагу! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує денонсувати Харківські угоди. Наразі документ перебуває на розгляді комітету.

Головне про Харківські угоди:

Угоди підписали в Харкові у квітні 2010 року Дмитро Мєдвєдєв і Віктор Янукович. Верховна Рада ратифікувала документ 236 голосами депутатів.

Згідно з угодами, перебування Чорноморського Флоту Росії в Севастополі продовжили на 25 років. За це Україні дали 30% знижку на газ.

У 2014 році Генпрокуратура відкрила справу через ці угоди.

12 березня 2021 року СБУ відкрила справу щодо ймовірної держзради через укладення цих угод.

Таке завдання раніше відомству дала РНБО.

Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

Важливо Україна може припинити дію Харківських угод: зареєстрували законопроєкт

Скандал з Арестовичем

Джерело: фейсбук Олексія Арестовича

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович послав на х*й коментатора під своїм дописом. Користувач попросив подавати інформацію про переговори українською мовою, цей викликало таку реакцію у Арестовича.

Скриншот зі сторінки Арестовича у фейсбуці

Як відреагував Арестович

Сам фігурант скандалу запевняє, що так відповів ботові. Ба більше, він не перебуває на державній посаді, не отримує за свою роботу грошей, отож "на лицемірство вказуватиме доступною мовою".

Ви демонструєте кричущу безграмотність (свою провідну якість) і небажання вилізти зі своєї затишної оболонки світу-де-ви-всі-ображені, встановлювати конкретні факти. Пояснюю: я – не на державній посаді і я не державний службовець. Відповідно грошей за свою роботу не отримую,

– написав Арестович.

Арестович вважає, що, якщо він піде з посади, то це особисто йому не зашкодить, адже у нього з'явиться більше часу, сил та коштів. А от в українців начебто стане значно менше інформації щодо профільних тем.

Російський вертоліт у повітряному просторі України

Джерело: Держприкордонслужба

Російський гелікоптер МІ-8 залетів у повітряний простір України 16 березня. Інцидент трапився неподалік Краснопілля, що у Сумській області.

Більше тут Російський вертоліт порушив повітряний простір України на Сумщині: відео

Вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після цього гелікоптер залишив повітряний простір нашої держави.

Дивіться відео:

Як відреагували у Держприкордонслужбі України?

Державна прикордонна служба направила лист прикордонникам Росії щодо порушення режиму державного кордону України. Відомство вимагає повідомити приналежність гелікоптера, а також обставини, які призвели до порушення. Відповіді від росіян наразі не отримали.

Джерело: Державна прикордонна служба направила лист прикордонникам Росії щодо порушення режиму державного кордону України. Відомство вимагає повідомити приналежність гелікоптера, а також обставини, які призвели до порушення. Відповіді від росіян наразі не отримали.Джерело: фейсбук Держприкордонслужби

Вирок у справі про збиття Іл-76

Джерело: "Судовий репортер"

Служителі Феміди винесли вирок у справі про збиття Іл-76 з українськими військовими над Луганськом. Червоногвардійський райсуд Дніпра засудив до довічного ув'язнення 3 бойовиків так званої "ЛНР" – Ігоря Плотницького, Андрія Патрушева і Олександра Гурєєва.

Тут детальніше Збиття Іл-76 з військовими: Плотницького та ще 2 бойовиків засудили до довічного ув'язнення

Ще у липні 2016 року Плотницькому та 2 його спільникам заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину. Проте це зробили заочно, адже терористи перебувають на території, яка зараз непідконтрольна українському уряду.

Що відомо про катастрофу Іл-76? Трагедія трапилася 14 червня 2014 року. Терористи підбили транспортний літак Іл-76 25-й військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ. Загинули 49 осіб. Через трагедію відсторонили від своїх обов'язків низку військових. Серед них – заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова. Згодом суд визнав винним генерал-майора і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію. Наразі вирок зупинено через розгляд скарги у Верховному суді.

Очільник так званої ради міністрів "ЛНР" у 2014 – 2017 роках. Визнаний Україною терористом. Внаслідок заколоту серед бойовиків зміщений з "посади", переховується на території Росії.Дані Вікіпедії

Поліція зацікавилась стосунками між дітьми-блогерами

До теми Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал

Джерело: 24 канал

Стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашою Паєм, які ілюструвались досить відвертими фото у мережі, викликали неабиякий резонанс. Тепер відносинами між дітьми зацікавилась поліція: поки що правоохоронці перевіряють, чи такі ранні стосунки не є правопорушення.

Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,

– розповіли у поліції.

Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії.

Зверніть увагу! Дитячий омбудсмен