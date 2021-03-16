Головні новини 16 березня: обшуки у Раді, скандал з Арестовичем, порушений повітряний простір

Джерело:24 канал
Через Харківські угоди СБУ провела обшуки в Верховній Раді, Кабміні, МЗС та РНБО. Олексій Арестович втрапив у скандал через нецензурні слова. Суд виніс вирок у справі про збиття Іл-76. Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Поліція розпочала справу через стосунки дітей-блогерів. Такими були головні новини 16 березня.
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Джерело: СБУ
Служба безпеки України провела обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод.
Слідчі дії проводили, аби встановити обставини, які підлягають документуванню у кримінальному провадженні. Під час обшуків виявили документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво України до підписання угод усвідомлювало їх наслідки.
У знайдених документах мовиться про збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Росії. Ці війська брали участь в подальшій окупації Криму.
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Джерело: фейсбук Олексія Арестовича
Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович послав на х*й коментатора під своїм дописом. Користувач попросив подавати інформацію про переговори українською мовою, цей викликало таку реакцію у Арестовича.
Сам фігурант скандалу запевняє, що так відповів ботові. Ба більше, він не перебуває на державній посаді, не отримує за свою роботу грошей, отож "на лицемірство вказуватиме доступною мовою".
Ви демонструєте кричущу безграмотність (свою провідну якість) і небажання вилізти зі своєї затишної оболонки світу-де-ви-всі-ображені, встановлювати конкретні факти. Пояснюю: я – не на державній посаді і я не державний службовець. Відповідно грошей за свою роботу не отримую,
– написав Арестович.
Арестович вважає, що, якщо він піде з посади, то це особисто йому не зашкодить, адже у нього з'явиться більше часу, сил та коштів. А от в українців начебто стане значно менше інформації щодо профільних тем.
Джерело: Держприкордонслужба
Російський гелікоптер МІ-8 залетів у повітряний простір України 16 березня. Інцидент трапився неподалік Краснопілля, що у Сумській області.
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Вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після цього гелікоптер залишив повітряний простір нашої держави.
Дивіться відео:
Джерело: "Судовий репортер"
Служителі Феміди винесли вирок у справі про збиття Іл-76 з українськими військовими над Луганськом. Червоногвардійський райсуд Дніпра засудив до довічного ув'язнення 3 бойовиків так званої "ЛНР" – Ігоря Плотницького, Андрія Патрушева і Олександра Гурєєва.
Тут детальніше Збиття Іл-76 з військовими: Плотницького та ще 2 бойовиків засудили до довічного ув'язнення
Ще у липні 2016 року Плотницькому та 2 його спільникам заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину. Проте це зробили заочно, адже терористи перебувають на території, яка зараз непідконтрольна українському уряду.Хто такий Ігор Плотницький? Очільник так званої ради міністрів "ЛНР" у 2014 – 2017 роках. Визнаний Україною терористом. Внаслідок заколоту серед бойовиків зміщений з "посади", переховується на території Росії.
До теми Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал
Джерело: 24 канал
Стосунки 8-річної моделі Мілани Маханець з 13-річним блогером Пашою Паєм, які ілюструвались досить відвертими фото у мережі, викликали неабиякий резонанс. Тепер відносинами між дітьми зацікавилась поліція: поки що правоохоронці перевіряють, чи такі ранні стосунки не є правопорушення.
Відбуваються допити свідків та учасників процесу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Лише за результатами перевірки можна буде стверджувати, чи є правопорушення,
– розповіли у поліції.
Справу відкрили за статтею про виготовлення дитячої порнографії.Зверніть увагу! Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та Міністерство внутрішніх справ через скандал з Маханець та Паєм.