СБУ офіційно оголосила пропагандисту Анатолію Шарію підозру в державній зраді. На Івано-Франківщині критична ситуація з COVID-19. У Дніпрі бариста відмовилася спілкуватися на роботі українською. Рада збільшила штрафи за водіння напідпитку. Такими були головні новини 16 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 16 лютого:

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Підозра Шарію від СБУ

Джерело: Служба безпеки України

СБУ оголосила про підозру у вчиненні злочину проросійському пропагандисту Анатолію Шарію. Слідство вважає, що його діяльність шкодила національній безпеці України в інформаційній сфері.

Про це свідчать інтерв'ю та виступи блогера. Відповідні докази підтверджені низкою експертних досліджень. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення Росії, наголосили правоохоронці.



Шарію оголосили підозру / Інфографіка 24 каналу

Що каже сам Шарій

Скандальний блогер вже відреагував на дії Служби безпеки України. Він вважає, що всі справи проти нього є виключно політичними.

Дякую СБУ за оголошення про підозру шляхом публікації пропагандистського ролика у телеграмі за статтею "Державна зрада",

– написав він у своєму телеграмі.

Про вплив на партію

Голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська підкреслила, що оголошення підозри не матиме впливу на партію, неофіційним лідером якої є Анатолій Шарій.

Адже, по-перше, формально пропагандист не очолює юридичну особу, названої на його честь політичної партії. До того ж, вручення підозри ще не означає обвинувачувального вироку.

"Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника", – зауважила Айвазовська.

Зверніть увагу! На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, пропагандист може втекти від українського правосуддя у Росію. Тоді процедура його екстрадиції значно ускладниться.

Критична ситуація з COVID-19 на Івано-Франківщині

Джерело: 24 канал

В Івано-Франківській центральній клінічній лікарні пацієнти лежать у коридорах та їдальні. Медзаклад на 95% заповнений хворими з підозрами на COVID та пневмоніями. Лише за 15 лютого таких пацієнтів стало на 79 більше.

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У реанімації поки що лікують 16 людей, ще 89 перебувають на кисневій терапії. Хоча у медзакладі розгорнуто 270 ліжок, та жодного вільного місця наразі вже немає.

Довідка. За даними РНБО, станом на 16 лютого в Івано-Франківській області підтвердили 55 854 випадків COVID-19. Від ускладнень померли 1 058 людей. Одужали 45 457 пацієнтів.

Реакція центральної та міської влади

► За словами міського голови Руслана Марцінківа, вже у середу, 17 лютого, із медичного закладу обіцяють виписати 50 пацієнтів. Мер також доручив дозавантажити поліклініки.

Водночас додаткові ліжка для хворих з коронавірусною інфекцією нині розгортають і в перинатальному центрі – з окремим входом та персоналом.

Марцінків прокоментував ситуацію з COVID-19: дивіться відео 24 каналу

► Питання COVID-19 на Прикарпатті підійняли на нараді під головуванням президента Зеленського. Прем'єр Денис Шмигаль підкреслив, що у багатьох населених пунктах заповненість ліжкомісць вже перевищила 90%

Аби детальніше оцінити ситуацію, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко терміново вирушив у Івано-Франківську область.

Мовний скандал у Дніпрі

Джерело: фейсбук Анни Счасної-Гарус

У Дніпрі спалахнув скандал через мову – бариста у місцевій кав'ярні відмовилась переходити на українську. Відповідне відео опублікувала у мережі одна з відвідувачок закладу.

Ба більше, працівниця кав'ярні наголосила, що народилася не в Україні, і, мовляв, саме це дозволяє їй не спілкуватися державною мовою. Інші аргументи дівчини були ще обурливішими. Вона заявила, що "Дніпро завжди було російським містом".

Бариста у Дніпрі відмовилася спілкуватися українською: дивіться відео 24 каналу

Бариста також вважає, що "краще вже вчити французьку мову, а не українську". Очевидці інциденту хочуть сконтактуватися з власниками закладу, аби поскаржитися на обслуговування.

Що варто знати про мовний закон

Він набрав сили у липні 2019 року – за винятком окремих положень. За повторне невиконання закону порушникам загрожують штрафи від 5 100 до 6 800 гривень.

Водночас у "Слузі народу" пропонують взагалі скасувати ці штрафи або ж відкласти їх на 1,5 роки. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.

Стаття, яка зобов'язує заклади обслуговування та сфери послуг, спілкуватися з клієнтами лише державною мовою, набула чинності 16 січня 2021 року.

Звісно, ніхто не забороняє використовувати іноземні мови. Проте лише за умови, що про це попросить сам відвідувач закладу.



Що робити, якщо не обслуговують українською / Інфографіка 24 каналу

Відповідальність за керування авто п'яним

Джерело: 24 канал

Рада збільшила штрафи за водіння у стані алкогольного сп'яніння, відповідний законопроєкт №2695 підтримали 325 народних обранців. Лише 2 політиків голосували проти.

Що загрожує п'яним водіям

► Відновлюється та збільшується відповідальність за керування авто в нетверезому стані.

Мовиться про 17 000 гривень штрафу за перший випадок до 51 000 гривень з позбавленням водійських прав на 10 років за другий. За третій – конфіскація авто.

► Крім цього, порушнику також може загрожувати адміністративний арешт.

Якщо порушення скоєне вдруге – до 10 діб із позбавленням водійських прав на 3 роки, а також – оплатне вилучення авто чи без такого. Якщо втретє – до 15 діб з позбавленням водійських прав на 10 років та конфіскація авто.

Відповідальність, якщо є жертви або потерпілі: