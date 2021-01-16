Уся сфера обслуговування перейшла на українську мову. В Україні вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Хімічний завод в Калуші знову горів. Адміністрація магазину NOVUS заявила, що іграшки з логотипом армії Росії їм підкинув невідомий. А окупанти готові передати полонених українців. Такими були головні новини України та світу 16 січня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

Сфера обслуговування перейшла на українську

Тепер до відвідувачів та клієнтів персонал має звертатись лише українською мовою. Перейти на іншу мову можна, якщо на цьому наполягатиме сам клієнт.

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Такі зміни передбачає стаття 30 Закону України "Про функціонування української мови як державної".

Де зобов'язані обслуговувати українською

торговельні заклади;

інтернет-магазини;

усі заклади громадського харчування;

банки;

аптеки;

АЗС;

бібліотеки;

заклади розважального характеру;

спортзали та фітнес-клуби;

салони краси та перукарні;

заклади медичної сфери;

заклади освітньої сфери;

установи соціальної сфери;

заклади побутового обслуговування.

Крім того, інструкції на товарах, описи товарів та послуги, меню та цінники теж повинні бути українською. Закон дозволяє використання абревіатур та скорочень іншими мовами.

Що робити, якщо вас не хочуть обслуговувати українською

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.

У випадку відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи.

Якщо після цього ситуація не покращилася, то необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та записати назву, розташування та контакти суб'єкта.

Подати скаргу до уповноваженого із захисту державної мови.

Що чекає на порушників закону

Спершу компанії оголосять попередження та складуть протокол. Підприємство зобов'язане усунути порушення за 30 днів. У випадку повторного порушення загрожує штраф – від 5 100 до 6 800 гривень.

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Як діяти, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу

Вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту

В Україні відзначили День пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких згодом назвали кіборгами.

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Деталі заяви Зеленського про захисників аеропорту Донецька

За словами президента, ті події були схожими на диво – "коли наші люди витримували навіть після того, як почав "здаватися" бетон".

"Але жодного дива – це відображало закономірність. Бо українці довели, що рубіж свободи народів у Європі тепер – по східному кордону нашої держави, і на захід його вже ніхто й ніколи не відтисне", – зауважив очільник держави.

Він додав, що бої за Донецький аеропорт були одними з найзапекліших у війні на сході України. Адже українські воїни тримали оборону 242 дні.

Також президент України закликав пам'ятати героїв: як полеглих, так і живих. І подякував їм за подвиг.

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ теж подякували всім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам і волонтерам за їхню відвагу під час захисту ДАПу.

Головне про бої за Донецький аеропорт

Бої за летовище тривали з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

Почалися бойові дії з того, що бойовики захопили летовище. Однак невдовзі українська армія взяла його під свій контроль. Відбулося це ще на початку агресії Кремля на Донбасі, коли Донецьк був мирним.

Найзапекліші бої відбулися в січні 2015 року. Тоді бойовикам вдалося захопити верхні поверхи будівлі.

Згодом останні, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх, перетворивши на руїни.

Бої тривали аж до моменту, коли останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал. Сталося це 22 січня.

Офіційно внаслідок бойових дій у Донецькому аеропорту загинули майже 100 військових. І ще приблизно 440 бійців зазнали поранень.



Руїни Донецького аеропорту у 2015 році / Фото соцмереж

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У Калуші горів хімзавод

На Прикарпатті, у місті Калуш на території компанії "Карпатнафтохім" сталася пожежа.

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До гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи не лише з Калуша, а і з сусідніх міст.

Деталі про пожежу

Відбувалось факельне горіння піролізної печі, горів дихлоретан.

Площа займання становила приблизно 45 квадратних метрів.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 14:40. За менш ніж за годину, о 15:30 її було локалізовано, а о 15:36 – ліквідовано.

Участь у гасінні брали 53 рятувальники та 16 одиниць техніки.

Після займання перевищень гранично допустимих концентрацій хімічно небезпечних речовин на території та за межами заводу не виявили.

Пожежа на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші: дивіться відео

Важливо! Це не перша пожежа на "Карпатнафтохімі" в Калуші. Зокрема, в січні 2019 року тут загорівся олефіновий завод. Усі деталі інциденту читайте за цим посиланням.

Деталі продажу іграшок з логотипом армії Росії

Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому видно як у відомій мережі супермаркетів NOVUS нібито продають новорічні кульки з логотипом армії Росії.

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На відео чітко видно, як один з відвідувачів ходить поруч з полицею непродовольчих товарів, а потім нахиляється та кладе скандальні іграшки на полицю.

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У коментарі 24 каналу представники мережі наголосили, що магазин не продає схожий товар, іграшки їм підкинули. NOVUS вважає це провокацією та планує звертатися до поліції.

Новорічні іграшки з логотипом армії Росії: деталі скандалу

У грудні 2020 року блогер Сергій Савченко повідомив про те, що на Клавдіївській фабриці виготовляють ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.

На фабриці зізналися, що дійсно виготовляють такий товар. Вони нібито не змогли відмовитися від російського ринку через конкуренцію з китайськими виробниками.

через конкуренцію з китайськими виробниками. Ветерани АТО згодом приїхали на фабрику та вимагали, аби директор показав їм розірвані контракти з Росією.

Окупанти готові передати Україні полонених

Після місяців блокування Росією процесу з'явилась інформація про обмін полоненими, однак окупанти погодилися на односторонню передачу.

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На сайті так званих республік бойовиків пишуть, що на підконтрольну Україні територію повернуть жінок, людей похилого віку та тих, хто страждає на важкі захворювання.

Що про це каже Кравчук

За його словами, Україна не може не вітати повернення своїх громадян на підконтрольну територію.

Однак Кравчук наголосив, що приватні особи не можуть втручатись у міждержавні конфлікти. Тобто усі перемовини щодо обміну здійснюють українські державні органи в рамках політичних угод, прийнятих на зустрічах нормандського формату.

Глава української делегації додав, що бойовики та Віктор Медведчук вкотре хотіли відхилитись від міжнародних домовленостей.

Як відреагував Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш зазначив, що окупанти віддають хворих і немічних людей, а також тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі з тієї причини, що вони їм не потрібні. Адміністрації бойовиків не мають грошей на їхнє утримання.

Крім того, Гармаш звернув увагу, що передача утриманих українців, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі, не належить до компетенції ТКГ. Насправді це рівень уповноважених із прав людини.

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