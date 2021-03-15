Головні новини 15 березня: вигнання Дубінського, ймовірний вбивця Марії Борисової – під вартою

Джерело:24 канал
Нардепа Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Підозрюваному у вбивстві 7-річної Марійки Борисової обрали запобіжний захід. У справі розкрадання грошей "Приватбанку" оголосили нові підозри. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус, хоча перед тим вакцинувався. Оприлюднили нові "плівки Медведчука – Суркова". Такими були головні новини 15 березня.
До речі Що відомо про Олександра Дубінського, якого вигнали зі "Слуги народу": кар'єра та статки
Джерело: 24 канал
Одіозного нардепа Олександра Дубінського 15 березня виключили з партії "Слуга народу". Рішення прийняв очільник політсили Олександр Корнієнко. За його словами, Дубінський порушив статут партії.
Корнієнко розповів, що 14 березня Дубінський опублікував звернення, що скликає конференцію. На ній він обрав членів та голову київського обласного осередку партії. Однак згідно зі статутом, він не міг цього робити без згоди з керівництвом партії.
Корнієнко наголосив, що він може сам або за поданням структурного утворення виключати нардепа.Зверніть увагу! Дубінський й надалі працюватиме у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.
Джерело: 24 канал
Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Чоловіка триматимуть під вартою до 12 травня. Права на внесення застави він не матиме.
Підозрюваний чоловік / Фото МВС
Підозрюваний у суді / Фото Департаменту карного розшуку
Детальніше Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо
Джерело: НАБУ
Трьом експосадовцям "Приватбанку" повідомили про нові підозри у розкраданні грошей. Зокрема, ексголову правління банку Олександра Дубілета підозрюють у привласненні 8 мільярдів гривень.
Підозри підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона наголосила, що слідство має достатньо доказів.
Джерело: фейсбук Віктора Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом. Перед тим чиновник вакцинувався проти хвороби. Вочевидь, його імунітет після щеплення ще не встиг сформуватись.
Ляшко наголосив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. У нього хворобу виявили на 14 день після вакцинації.
Так, політик отримав лише першу дозу вакцини. Однак тепер він переконаний, що перебіг хвороби буде легким та пройде без ускладнень.
Тепер Ляшко йде пішов на лікарняний та самоізоляцію.
Головний санітарний лікар вакцинувався публічно 2 березня. Щеплення зробив вакциною, яку розробили вчені Оксфордського університету та компанія AstraZeneca.
До речі, в той день на Донбасі щепився і президент Володимир Зеленський.
Вакцинація Ляшка / Скриншот з відео
Джерело: OBOZREVATEL
ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов про окупований Донбас. Голоси доволі схожі на проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.
Політики говорили про так званого міністра оборони окупованого Донбасу Володимира Кононова. Його ще називають "Цар".
Детальніше "Буде цар": ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов Медведчука із Сурковим про Донбас