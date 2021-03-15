Головні новини 15 березня: вигнання Дубінського, ймовірний вбивця Марії Борисової – під вартою

Нардепа Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Підозрюваному у вбивстві 7-річної Марійки Борисової обрали запобіжний захід. У справі розкрадання грошей "Приватбанку" оголосили нові підозри. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко захворів на коронавірус, хоча перед тим вакцинувався. Оприлюднили нові "плівки Медведчука – Суркова". Такими були головні новини 15 березня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 15 березня:

До речі Що відомо про Олександра Дубінського, якого вигнали зі "Слуги народу": кар'єра та статки

Дубінського вигнали зі "Слуги народу"

Джерело: 24 канал

Одіозного нардепа Олександра Дубінського 15 березня виключили з партії "Слуга народу". Рішення прийняв очільник політсили Олександр Корнієнко. За його словами, Дубінський порушив статут партії.

Як нардеп порушив статут

Корнієнко розповів, що 14 березня Дубінський опублікував звернення, що скликає конференцію. На ній він обрав членів та голову київського обласного осередку партії. Однак згідно зі статутом, він не міг цього робити без згоди з керівництвом партії.

Корнієнко наголосив, що він може сам або за поданням структурного утворення виключати нардепа.

Що цьому передувало

Напередодні Дубінського зняли з посади очільника Київської обласної організації партії.

У лютом у нардепа виключили з фракції "Слуга народу".

у нардепа виключили з фракції "Слуга народу". У січні на нього наклали санкції США через втручання в американські президентські вибори.

Після цього Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського 2 кримінальних провадження.

Підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової взяли під варту

Дубінський й надалі працюватиме у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Джерело: 24 канал

Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві 7-річної Марійки Борисової з Херсонщини. Чоловіка триматимуть під вартою до 12 травня. Права на внесення застави він не матиме.

Що відомо про підозрюваного

Чоловіку 63 роки. Він жив у тому ж селі, що й дівчинка, навіть на тій самій вулиці.

До слова, чоловік спілкувався з родиною Марійки та був другом її батька.

В МВС наголосили, що генетичні експертизи встановили обґрунтовану причетність зловмисника до вбивства.

До речі, коли за ним прийшли правоохоронці, чоловік намагався вкоротити собі віку та перерізав вени, однак йому надали медичну допомогу.

Слідство та прокуратура проситимуть для ймовірного вбивці довічне.

До речі, за інформацією ЗМІ, колись підозрюваний вже ґвалтував дитину в тому ж селі. Потім відбув покарання у в'язниці.



Підозрюваний чоловік / Фото МВС



Підозрюваний у суді / Фото Департаменту карного розшуку

Вбивство Марійки Борисової: коротко

Дівчинка зникла у свому селі 7 березня. Небайдужі шукали її кілька діб.

11 березня дитину знайшли мертвою. Тіло Марійки лежало у поліетиленовому мішку в сараї.

Попередньо відомо, що її задушили, а також могли зґвалтувати – на ній знайшли волосся статевих органів.

Детальніше Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо

Нові підозри у справі "Приватбанку"

Джерело: НАБУ

Трьом експосадовцям "Приватбанку" повідомили про нові підозри у розкраданні грошей. Зокрема, ексголову правління банку Олександра Дубілета підозрюють у привласненні 8 мільярдів гривень.

Підозри підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона наголосила, що слідство має достатньо доказів.

У чому полягала схема

Перед націоналізацією чиновники розуміли, що скоро вже не контролюватимуть гроші банку. Тож їх вирішили незаконно вивести. Посадовці підробили документи та фіктивно кредитували пов'язану з банком юридичну особу, тобто зробили її начебто боржником на певну суму. Згодом ці гроші вивели.

Що цьому передувало

Колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка 22 лютого затримали в аеропорту. Він вже збирався покинути Україну.

Після цього НАБУ оголосило 3 колишнім топпрацівникам "Приватбанку" підозри у розтраті 136,89 мільйона гривень. Зокрема, саме Яценку, Дубілету, а також колишній керівниці одного з підрозділів банку Олені Бичихіній.

До речі, всі підозрювані, крім Яценка, перебувають за кордоном.

Яценку обрали запобіжний захід – тримання під вартою протягом 60 днів із правом вийти під заставу у 52 мільйони гривень. Того ж дня за Яценка внесли заставу.

Ляшко захворів на коронавірус, попри вакцинацію

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом. Перед тим чиновник вакцинувався проти хвороби. Вочевидь, його імунітет після щеплення ще не встиг сформуватись.

Чому так вийшло

Ляшко наголосив, що ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. У нього хворобу виявили на 14 день після вакцинації.

Так, політик отримав лише першу дозу вакцини. Однак тепер він переконаний, що перебіг хвороби буде легким та пройде без ускладнень.

Тепер Ляшко йде пішов на лікарняний та самоізоляцію.

Вакцинація Ляшка

Головний санітарний лікар вакцинувався публічно 2 березня. Щеплення зробив вакциною, яку розробили вчені Оксфордського університету та компанія AstraZeneca.

До речі, в той день на Донбасі щепився і президент Володимир Зеленський.



Вакцинація Ляшка / Скриншот з відео

Нові плівки "Медведчука – Суркова"

Джерело: OBOZREVATEL

ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов про окупований Донбас. Голоси доволі схожі на проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.

Політики говорили про так званого міністра оборони окупованого Донбасу Володимира Кононова. Його ще називають "Цар".

Детальніше "Буде цар": ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов Медведчука із Сурковим про Донбас